जम्मू-कश्मीर के लिए 'बेडरूम जिहादी' नया खतरा, लेकिन ये हैं कौन और कैसे करते हैं काम? जानें सबकुछ

Who are Bedroom Jihadis: पहले ऑपरेशन सिंदूर, फिर ऑपरेशन महादेव और फिर ऑपरेशन अखल... पिछले कुछ महीनों में आतंकियों के खिलाफ ऐसे अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं, जो आतंक की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं. सुरक्षाबल घने जंगलों में छिपे आतंकवादियों की मौजूदगी की पुख्ता खुफिया जानकारी मिलने के बाद उन्हें ढूंढ निकालने और घेरकर मुठभेड़ में मारने में सफल रहे हैं. लेकिन, इस बीच जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौती आई है, जो मुश्किल बढ़ा रही है. जम्मू-कश्मीर के लिए 'बेडरूम जिहादी' फिर से खतरा बन रहे हैं, जो अपने घर से निकले बिना ही आतंकी साजिश रचने का काम करते हैं.

'बेडरूम जिहादी' कौन हैं? 3 पॉइंट...

'बेडरूम जिहादी' जम्मू-कश्मीर के लिए नया खतरा बन रहे हैं और एक नए तरह से चैलेंज से सुरक्षा एजेंसियां जूझ रही हैं. ये ऐसे लोग हैं जो अपने घरों से बिना निकले ही आतंक फैलाने का काम करते हैं. ये लोग अपने सुरक्षित घर में रहकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके गलत सूचना फैलाते हैं और सांप्रदायिक तनाव भड़काते हैं. पारंपरिक आतंकवादियों के विपरीत ये गोली बारूद और हथियारों से लड़ने की बजाय क्षेत्र को अस्थिर करने और अशांति फैलाने के लिए एक क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क चलाते हैं.

1. छिपा हुआ दुश्मन: 'बेडरूम जिहादी' एक तरह का छिपा हुआ दुश्मन है. अधिकारियों के अनुसार, ये लोग अपने घरों से सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत सूचना फैलाने और सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए करते हैं.

2. युद्ध का मैदान: 'बेडरूम जिहादी' कंप्यूटर और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं . अधिकारियों के अनुसार एक वर्चुअल युद्धक्षेत्र (Virtual Battlefield) में 'शब्दों से युद्ध' करते हैं.

3. 6 साल बाद हुए एक्टिव: 'बेडरूम जिहादी' पहली बार साल 2017 में उभरकर सामने आए थे और तब बड़े पैमाने पर लोगों को उकसाने का काम किया था. लेकिन, साल 2019 में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद 'बेडरूम जिहादी' पर विराम लग गया था, जो अब हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद कथित तौर पर फिर से सामने आ गए हैं.

'बेडरूम जिहादी' कैसे करते हैं काम? 3 पॉइंट...

1. फर्जी खबरें फैलाना: 'बेडरूम जिहादी' सामाजिक अशांति पैदा करने के लिए हजारों ऑनलाइन चैट ग्रुप में झूठी जानकारी और अफवाहें फैलाते हैं. ये लोग वर्चुअल युद्धक्षेत्र के मैदान में उतरते हैं और हथियारों की बजाय शब्दों से युवाओं के दिमाग पर प्रभाव डालते हैं.

2. फर्जी खातों का उपयोग: 'बेडरूम जिहादी' जम्मू-कश्मीर में वर्चुअल युद्धक्षेत्र के जरिए आतंक फैलाने के लिए सीमा पार से फैलाए गए अफवाहों को आगे बढ़ाते हैं. इसके लिए एक्स (पूर्व में ट्विटर) जैसे प्लेटफार्मों पर फेक प्रोफाइल बनाते हैं.

3. डिजिटल स्पेस में घुसपैठ: 'बेडरूम जिहादी' का सबसे बड़ा काम स्थानीय जम्मू-कश्मीर ऑनलाइन ग्रुप्स में भड़काऊ सामग्री और दुष्प्रचार का सक्रिय रूप से प्रसार करना है. ताकि पूरे क्षेत्र में दंगे भड़का सकें और सांप्रदायिक विभाजन कर सकें.

बेडरूम जिहादियों का क्या है उद्देश्य? कौन कर रहा सपोर्ट

बेडरूम जिहादियों का मुख्य लक्ष्य जम्मू-कश्मीर में सांप्रदायिक संघर्ष, सामाजिक अशांति फैलाना और निर्वाचित सरकार को अस्थिर करना है. एक गहन जांच से पता चला है कि इन ऑनलाइन गतिविधियों का संबंध पाकिस्तान स्थित संचालकों से है और कथित तौर पर आतंकवादी समूह और उनके समर्थक इस नेटवर्क को नियंत्रित कर रहे हैं.

हाल की घटनाएं...

मुहर्रम के दौरान एक सोशल मीडिया पोस्ट ने दो मुस्लिम संप्रदायों के बीच तनाव पैदा कर दिया, जिसे श्रीनगर पुलिस ने फैलने से पहले ही शांत कर दिया. एक सरकारी पुनर्वास योजना के तहत नियुक्त कश्मीरी पंडित प्रवासियों की व्यक्तिगत जानकारी समुदाय में भय पैदा करने के लिए ऑनलाइन लीक कर दी गई. डेटा लीक के आरोप में एक स्थानीय युवक को गिरफ्तार किया गया, जिसे कथित तौर पर सीमा पार से आकाओं द्वारा निर्देशित किया गया था.

सुरक्षा एजेंसियों के लिए क्या है चुनौती? 3 पॉइंट

1. पता लगाना मुश्किल: सशस्त्र आतंकवादियों के विपरीत 'बेडरूम जिहादी' अपने सुरक्षित घरों में बैठकर काम करते हैं, जिससे ये एक 'छिपे हुए दुश्मन' बन जाते हैं और इनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है.

2. अफवाहों का तेजी से फैलना: 'बेडरूम जिहादी' ऑनलाइन ग्रुप्स में भड़काऊ सामग्री और दुष्प्रचार का प्रसार करते हैं. ऐसे चैट ग्रुप में फर्जी खबरें आसानी से फैलाई जा सकती हैं और वायरल हो जाती हैं. इनको रोकना एक बड़ी चुनौती है.

3. भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा: ऑनलाइन मौजूद हजारों फेक अकाउंट में से फर्जी खबरों को फैलाने वाले मेन अकाउंट का पता लगाना कानूनी एजेंसियों के लिए एक जटिल काम है. फेक न्यूज़ वायरल होने के बाद जिस अकाउंट से सबसे पहले भड़काऊ सामग्री और दुष्प्रचार फैलाया गया, उसका पता लगाने भूसे के ढेर से सुई ढूंढने जैसा है.

किस तरह का एक्शन ले रहीं सुरक्षा एजेंसियां?

सुरक्षा एजेंसियां दुर्भावनापूर्ण नेटवर्क की पहचान करने के लिए हजारों सोशल मीडिया पोस्ट, टिप्पणियों और निजी संदेशों की जांच कर रही हैं. अधिकारी सक्रिय रूप से खातों को ब्लॉक कर रहे हैं और दुष्प्रचार फैलाने में शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार कर रहे हैं. सीमा पार के संचालकों के लिए स्थानीय माध्यम के रूप में काम करने के संदेह में कई व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है.