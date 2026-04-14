आज दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से पहले PM मोदी कौन-सी सिद्धपीठ जा रहे, जहां एक सपने ने बदल दिया था इतिहास?

PM Modi Delhi-Dehradun Expressway News: अब दिल्ली से देहरादून जाना बहुत आसान हो जाएगा. पीएम मोदी मंगलवार को देहरादून में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे. इस एक्सप्रेसवे के साथ ही दोनों शहरों के बीच की दूरी छह घंटे से घटकर ढाई घंटा रह जाएगा. इस दौरे में पीएम मोदी मां काली को समर्पित एक ऐसी दैवीय सिद्धपीठ में भी जाएंगे, जहां पिछले करीब सवा दो सौ साल से दिव्य ज्योति लगातार चली आ रही है. मान्यता है कि वहां पर दर्शन करने मात्र से ही लोगों की सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं.

इस दिव्य मंदिर में पूजन करेंगे पीएम मोदी

देहरादून दौरे में पीएम मोदी जिस सिद्धपीठ में जाएंगे, उसका नाम 'जय मां दात काली मंदिर' है. वे वहां जाकर पूजन करके ध्यान लगाएंगे. यह मंदिर देहरादून के निकट एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ और मनोकामना सिद्धपीठ है. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से करीब 15 किमी दूर स्थिति यह मंदिर सहारनपुर-देहरादून राजमार्ग (NH-72) पर स्थित है. उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा के पास बना यह मंदिर मां काली को समर्पित है. भक्तों के बीच यह मंदिर बेहद लोकप्रिय है.

इस मंदिर का प्राचीन नाम ‘मां घाटे वाली देवी’ था. लेकिन 1804 में इसके पास सुरंग (टनल) बनने के बाद इसका नाम बदलकर ‘डाट काली’ हो गया. बाद में यही नाम अपभ्रंश होकर दात काली पड़ गया. इस सिद्धपीठ में रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं. खासकर मंगलवार, शनिवार और रविवार को वहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है.

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मां काली ने सपने में प्रकट होकर दिया आदेश

इस सिद्धपीठ के बारे में एक किंवदंती भी प्रचलित है. कहते हैं कि वर्ष 1804 में जब देहरादून-सहारनपुर राजमार्ग बन रहा था. तब मां काली ने एक इंजीनियर के सपने में प्रकट होकर उन्हें अपनी प्रतिमा सौंपी और मंदिर बनाने का आदेश दिया. इंजीनियर ने वह प्रतिमा महंत सुखबीर गुसैन को सौंपी, जिन्होंने मंदिर की स्थापना की.

इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वर्ष 1808 से ही यहां अखंड ज्योति और हवन कुंड लगातार जल रही है. यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी खास माना जाता है. श्रद्धालु वहां पर तेल, घी, आटा आदि चढ़ाते हैं और मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.

बंगाल चुनाव में मतदाताओं को संकेत तो नहीं?

पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को असेंबली चुनाव होने वाले हैं. वहां पर मां काली की सबसे ज्यादा पूजा होती है. ऐसे में बंगाल चुनाव से पहले पीएम मोदी का देहरादून के मां काली मंदिर में पूजा करना मतदाताओं के लिए एक बड़ा संकेत भी माना जाएगा. पीएम मोदी इस उद्घाटन के बाद हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे के ‘एलिवेटेड सेक्शन’ पर वन्यजीव मार्ग की भी समीक्षा करेंगे.

प्रोजेक्ट से जुड़े अफसरों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश का यह एक्सप्रेसवे 213 किमी का है. यह दिल्ली से शुरू होकर बागपत, बड़ौत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर से होकर गुजरेगा. इसमें एशिया का सबसे बड़ा 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर भी आएगा.

तीनों राज्यों में बढ़ जाएंगे रोजगार-धंधे

इसके लिए वे सहारनपुर का दौरा करेंगे. करीब 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बना यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होकर गुजरता है. इससे दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय मौजूदा छह घंटे से घटकर लगभग ढाई घंटे रह जाएगा.

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के चालू होने से दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है.इस सड़क के बनने से दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और चारधाम यात्रा में जाना अब आसान हो जाएगा. ऐसे में वीकेंड में हिल स्टेशनों का दौरा बढ़ेगा, जिससे लोगों का रोजगार बढ़ेगा और तीनों राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं बढ़ेगी.