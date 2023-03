Begum Samru Sardhana: बेशुमार दौलत और हुस्न की वो 'मलिका', जिस पर मुगल हों या गोरे, सब थे फिदा!

Begum Samru History: भारत के इतिहास (History of India) में जब मुगलों (Mughals) का पतन हो रहा था और गोरी चमड़ी वाले बेरहम अंग्रेज अपनी हुकूमत जमाने की कोशिश कर रहे थे, तब एक ऐसी महिला सामने आई, जिसने दिल्ली से सटी सरधाना रियासत पर राज करने के साथ मुगलों और अंग्रेजों दोनों के बीच अपनी अपनी अलग पहचान बनाई. एक आम नर्तकी जिसे तवायफ भी कहा जाता था वो उस दौर की सबसे प्रभावशाली बेगम समरू कैसे बन गई आइए जानते हैं.

'मुगल दौर की वो कहानी जिसे कम लोग ही जानते हैं'

दिल्ली के चांदनी चौक के एक कोठे में पली-बढ़ी फरजाना देखते देखते अपने दौर की सबसे ताकतवर महिला बन गई. इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है. फरजाना बेहद खूबसूरत थीं. उनमें जाबांजी कूट-कूट कर भरी थी. जिनकी बहादुरी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं. फरहाना जब एक कोठे में बड़ी हो रही थीं, तब अंग्रेजों का भारत के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण हो चुका था. मुगल सल्तनत के कमजोर पड़ने की खबरें आने लगी थीं. तब मुगल शासकों ने यूरोप से मर्सनरी (भाड़े पर मारकाट करने वाले) लड़ाके बुलाए. साल 1767 में किराए के सैनिक अक्सर मनोरंजन के लिए दिल्ली के इसी कोठे में आते थे. इसी दौरान फ्रांस की सेना में रह चुका भाड़े का सैनिक वॉल्टर रेनहार्ड भी लड़ाई के बाद दिल्ली में रुका हुआ था. वो मुगलों की ओर से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था. उसे 'पटना का कसाई' भी कहा जाता है. कहा जाता है कि जिस दिन रेनहार्ड की नजर खबूसरत फरजाना पर पड़ी तो वो हमेशा के लिए उसी का हो गया.

फरजाना के समरू बनने की कहानी

बक्सर की लड़ाई के बाद रेनहार्ड बादशाह शाह आलम II के वजीर मिर्जा नजफ खान की सेना में शामिल हो गया. उसे मेरठ की सरधना जागीर इनाम में दी गई. रेनहार्ड फरजाना को अपने साथ मेरठ ले आया और यहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी. रेनहार्ट के साथ से ही फरजाना को नया उपनाम मिला, समरू. रेनहार्ट शादीशुदा था. फरजाना उससे शादी करती तो कभी तख्त तक न पहुंच पाती. मुगल भी उसकी खूबसूरती पर फिदा थे. उन्होंने ही फरजाना को 'बेगम' का खिताब दिया. रेनहार्ड का साथ मिलने के बाद उसे बेगम समरू कहा जाने लगा था.

बेगम समरू की सेना की ताकत से बनीं 'जेब-उन-निस्‍सा'

1778 में जब रेनहार्ट की मौत के बाद जब फरजाना ने सरधाना का राज संभाला. तब फरजाना से बेगम समरू बनी रानी के पास 3000 से ज्‍यादा सिपाहियों, यूरोपियन अफसरों और बंदूकधारियों की सेना थी. ऐसे में कमजोर हो रहे मुगल जब हमले का शिकार होते, तो मदद के लिए दिल्ली से सटी मेरठ की रियासत की मालकिन बेगम समरू का रुख करते. तब बेगम समरू अपनी फौज की कुछ खास यूनिट्स को अपने सेनापति जॉर्ज थॉमस की निगरानी में भेज देती थीं. बेगम समरू ने इस यूनिट को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहने का हुक्‍म दे रखा था. ऐसे में जब शाह आलम द्वितीय पर हमला हुआ तो बेगम समरू ने फौरन मदद भेजी. जिससे खुश होकर बादशाह ने बेगम समरू को 'जेब-उन-निस्‍सा' का खिताब दे दिया.

क्‍यों छोड़ा इस्‍लाम?

बेगम समरू का दिमाग बड़ा तेज था. यूं ही नहीं उन्‍होंने करीब 50 सालों तक राज किया. उन्‍हें अंदाजा ही नहीं पूरा भरोसा था कि एक न एक दिन हिंदुस्तान पर अंग्रेज ही राज करेंगे. इसलिए रेनहार्ट की मौत के बाद बेगम समरू ने इस्‍लाम छोड़ दिया. वो जीवन के आखिरी दौर में कैथोलिक ईसाई बन गईं. उन्होंने नये नाम जोएना को अपनाया. सेना के एक इटैलियन अफसर से उन्‍होंने सरधना में एक चर्च Basilica of Our Lady of Graces बनवाया. भविष्य में साल 1800 में जब सरधना की जागीर अंग्रेजों के संरक्षण में आई तो बेगम समरू को कुछ सैनिक मेरठ पुलिस और छावनी को देने पड़े थे.

करोड़ों की मालकिन थीं बेगम समरू

बेगम समरू ने जनवरी 1836 में आखिरी सांस ली. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मौत के बाद सरधना की बेगम समरू की सारी धन-संपत्ति अंग्रेज हुकूमत का प्रतिनिधित्व करने वाली ईस्‍ट इंडिया कंपनी को मिल गई. कहा जाता है बेगम समरू के पास सोने की करीब 5.5 करोड़ मुहरें थीं. यानी वो उस दौर में अरबों रुपये की मालकिन थी. बेगम समरू या जोएना को सरधना के चर्च में ही दफनाया गया.

