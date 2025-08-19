भारत ने ताइवान को मान लिया चीन का हिस्सा? MEA जयशंकर के हवाले से चीन का दावा, क्या है सच्चाई

One China Policy: चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि जयशंकर ने ताइवान को चीन का हिस्सा मान लिया है. इस दावे से तत्काल अटकलें शुरू हो गईं.
China's Taiwan Reaffirmation Claim: गुलाटी मारने में 'ड्रैगन' अपने हमसाया पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ता दिख रहा है. दक्षिण चीन सागर के नाम पर फिलीपींस समेत कई देशों की समुद्री संपदा पर दावा ठोकने वाला चीन, लंबे समय से ताइवान, तिब्बत और भारत की जमीन कब्जाने का मुगालता पाले बैठा है. इसके लिए बीजिंग के नेता अक्सर अलग-अलग प्रोपेगेंडा बुनने के साथ फेक नैरेटिव बनाकर चीन का एजेंडा चलाते रहते हैं. ताजा मामले में चीन ने दावा कर दिया कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीनी समकक्ष वांग यी के साथ बैठक के दौरान भारत ने 'वन चाइना' सिद्दांत को अपना समर्थन देने की पुष्टि की है.
'वन चाइना पॉलिसी पर भारत का बयान'
चीनी दावे का पता चलते ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर सफाई दी है. सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट बयान जारी करते हुए कहा, 'ताइवान पर नई दिल्ली की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है'. जबकि चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रीडआउट में कहा था कि एस जयशंकर ने ताइवान को चीन का हिस्सा मान लिया है. ताइवान जलडमरूमध्य के आसपास की भू-राजनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए चीन के दावे को लेकर तमाम अटकलों का दौर शुरू हो गया.
भारत का जवाब
भारतीय अधिकारियों ने फौरन पलटवार करते हुए कहा, नई दिल्ली लंबे समय से ताइवान के प्रति एक सुसंगत और संतुलित दृष्टिकोण अपनाता रहा है. कई अन्य देशों की तरह ताइवान के साथ हमारे आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक संबंध हैं, जो जारी रहेंगे.
आपको बताते चलें भारत 2010 से अपने संयुक्त बयानों में 'वन चाइना' पॉलिसी नीति का सीधा उल्लेख करने से पारंपरिक रूप से बचता आया है. इसके बजाय भारत इस विषय पर रणनीतिक अस्पष्टता बनाए रखना पसंद करता रहा है. हालांकि नई दिल्ली के, ताइपे के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं, लेकिन भारत, ताइवान के साथ मजबूत अनौपचारिक माध्यमों जैसे व्यापार और नवाचार के क्षेत्र में, संपर्क बनाए हुए है
FAQ
सवाल- ताइवान-चीन संबंध कैसे हैं?
जवाब- बीते करीब पांच सालों में, ताइवान को चीन की ओर से बढ़ते सैन्य और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा है, जो इस अलग शासित द्वीप को अपना पवित्र क्षेत्र मानता है. बीजिंग ने ताइवान को अपने नियंत्रण में लाने के लिए बल प्रयोग की संभावना से कभी इनकार नहीं किया है. सोमवार को, चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ताइवान एक आंतरिक मामला है जिसे चीनी लोगों को सुलझाना है. वहीं दूसरी ओर ताइवान की सरकार चीन के संप्रभुता के दावों का कड़ा विरोध करती है.
सवाल- चीन के दावे को लेकर क्या अटकलें लग रही थीं?
जवाब- भारत की सफाई ऐसे समय आई जब 2020 के गलवान संघर्ष और पूर्वी लद्दाख में चल रहे सैन्य गतिरोध के बाद से भारत-चीन के संबंध नाजुक बने हुए हैं. ऐसे में ताइवान को लेकर किए गए चीनी दावे पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो उसे भारत के कूटनीतिक बदलाव के रूप में देखा जाता. यानी ये गलत मैसेज जाता कि कहीं भारत ने स्टैंड बदलकर चीन की मुराद पूरी तो नहीं कर दी.
