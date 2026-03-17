Bengal Elections: ममता ने जारी की 291 उम्मीदवारों की लिस्ट, भवानीपुर से रण में उतरेंगी 'दीदी'; शुभेंदु अधिकारी से होगी टक्कर

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है. टीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 291 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है. बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी. उनके सामने बीजेपी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी होंगे. विधानसभा चुनाव में भवानीपुर सबसे हॉट सीट बन गई है.

दरअसल, भवानीपुर सीएम ममता की परंपरागत सीट रही है. इससे पहले भी सीएम ममता ने इसी विधानसभा सीट से उपचुनाव में जीत हासिल की थी. अब बंगाल चुनाव को लेकर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगामी विधानसभा चुनाव में भवानीपुर सीट पर अपने पूर्व सहयोगी और अब कट्टर प्रतिद्वंद्वी बन चुके BJP के सुवेंदु अधिकारी का सामना करेंगी.

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