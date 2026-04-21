Advertisement
trendingNow13187543
Hindi Newsदेशदिन में अकेले चलिए और रात में बाइक राइड पर रोक, बंगाल में वोटिंग से पहले कड़े सुरक्षा इंतजाम; EC ने क्यों लिया ऐसा फैसला?

दिन में अकेले चलिए और रात में बाइक राइड पर रोक, बंगाल में वोटिंग से पहले कड़े सुरक्षा इंतजाम; EC ने क्यों लिया ऐसा फैसला?

बंगाल में पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को होगी. इसके लिए चुनावी शोर आज शाम थम गया. इस बीच चुनाव आयोग ने सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए हैं और कई प्रतिबंध भी लागू किए हैं. चुनाव आयोग चुनावी विधानसभा क्षेत्रों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बाइक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. इसके अलावा दिन में भी बाइक के इस्तेमाल पर कई नियम लगाए गए हैं. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 21, 2026, 11:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिन में अकेले चलिए और रात में बाइक राइड पर रोक, बंगाल में वोटिंग से पहले कड़े सुरक्षा इंतजाम; EC ने क्यों लिया ऐसा फैसला?

West Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार मंगलवार (21 अप्रैल) की शाम पांच बजे समाप्त हो गया. पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है. राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. इस बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है. शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में पूरे राज्य में दो पहिया वाहनों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं. 

दरअसल, राज्य में चुनावी प्रक्रिया मे कोई बाधा न पहुंचे और निष्पक्ष तरीके से पूरी प्रक्रिया हो सके, इस सिलसिले में ये उपाय लागू किए गए हैं. चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार, पहले चरण के लिए 152 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है. इस स्थिति में इन सभी क्षेत्रों में 48 घंटे पहले से शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बाइक या स्कूटर चलाने की अनुमति नहीं होगी. 

क्या है चुनाव आयोग के नियम 

चुनाव के लिए प्रचार पूरा होने के बाद दो दिनों तक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बाइक या स्कूटर चलाने की परमिशन नहीं होगी. ये पाबंदियां आज से लागू हो चुकी हैं और 23 अप्रैल शाम को वोटिंग समाप्त होने तक लागू रहेंगी. हालांकि, इन पाबंदियों के दौरान केवल आपतकालीन स्थिति या किसी पारिवारिक समारोह जैसे जरूरी कामों के लिए छूट रहेगी. वहीं, इसके अलावा किसी अन्य छूट के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन से लिखित अनुमति लेनी होगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों लिया गया ऐसा फैसला? 

चुनाव आयोग की ओर से मतदान की प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा डालने और मतदाताओं को डराने और धमकाने की आशंका को देखते हुए बाइक रैलियों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है. चुनाव आयोग ने माना है कि इस प्रकार की रैलियों को कारण हिंसा और तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है. 

यह भी पढ़ें: गुजरात में योगी मॉडल! सरेराह धर्मेश को मारने वालों की कराई परेड, बुलजोडर से घर भी ढहाया

 

इन लोगों को मिलेगी छूट

बता दें कि केवल रात में ही नहीं, दिन के समय भी बाइक के लिए नियम हैं. दिन में बाइक के पीछे बैठकर सवारी करने की परमिशन नहीं होगी. हालांकि, किसी चिकित्सकीय इमरजेंसी या बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने या किसी पारिवारिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बाइक पर पीछे बैठकर सवारी करने की परमिशन होगी. वहीं, 23 अप्रैल को मतदान के समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक परिवार के सदस्यों को वोट डालने जाने की अनुमति होगी. 

यह भी पढ़ें: क्या है सीएम हिमंता का 'मीट चैलेंज', जिसके लिए ममता बनर्जी को दिया असम आने का न्योता? बंगाल चुनाव के बीच वायरल हुआ बयान

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Bengal Assembly Elections

Trending news

रात में बैन और दिन में अकेले की सवारी, बंगाल में वोटिंग से पहले EC ने बदले नियम
Bengal Assembly Elections
रात में बैन और दिन में अकेले की सवारी, बंगाल में वोटिंग से पहले EC ने बदले नियम
डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट्स-फ्री फॉरेन ट्रिप्स पर लगेगी लगाम? सरकार का बड़ा एक्शन
Drug Marketing
डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट्स-फ्री फॉरेन ट्रिप्स पर लगेगी लगाम? सरकार का बड़ा एक्शन
संयुक्त राष्ट्र 'एंटी इंडिया गैंग' का नया गढ़? UN के भारत विरोधी एजेंडे का DNA टेस्ट
DNA
संयुक्त राष्ट्र 'एंटी इंडिया गैंग' का नया गढ़? UN के भारत विरोधी एजेंडे का DNA टेस्ट
पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी और दुश्मनों के लिए 'साहब'; आखिर क्या है कांग्रेस की मंशा
DNA
पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी और दुश्मनों के लिए 'साहब'; आखिर क्या है कांग्रेस की मंशा
वसूली के बाद अब साइबर क्राइम में घुस रहा बिश्नोई गैंग? कैसे तैयार कर रहा सिंडिकेट
DNA
वसूली के बाद अब साइबर क्राइम में घुस रहा बिश्नोई गैंग? कैसे तैयार कर रहा सिंडिकेट
नासिक TCS के बाद पुणे की MNC, दफ्तरों की धार्मिक गतिविधियों पर मंत्री ने जताई चिंता
Nasik TCS Conversion case
नासिक TCS के बाद पुणे की MNC, दफ्तरों की धार्मिक गतिविधियों पर मंत्री ने जताई चिंता
कभी हर दिन कमाते थे 2000, अब... बैसरन घाटी के पोनी ऑपरेटर्स के कैसे हैं हाल?
baisaran valley
कभी हर दिन कमाते थे 2000, अब... बैसरन घाटी के पोनी ऑपरेटर्स के कैसे हैं हाल?
क्या है सीएम हिमंता का 'मीट चैलेंज', जिसके लिए ममता बनर्जी को दिया असम आने का न्योता
West Bengal Assembly Elections 2026
क्या है सीएम हिमंता का 'मीट चैलेंज', जिसके लिए ममता बनर्जी को दिया असम आने का न्योता
गुजरात में योगी मॉडल! धर्मेश को मारने वालों की कराई परेड, बुलजोडर से घर भी ढहाया
Ahmedabad Murder
गुजरात में योगी मॉडल! धर्मेश को मारने वालों की कराई परेड, बुलजोडर से घर भी ढहाया
जन्म के आधार पर भक्त को मूर्ति छूने से रोकेंगे तो क्या संविधान दखल नहीं देगा: SC
Supreme Court
जन्म के आधार पर भक्त को मूर्ति छूने से रोकेंगे तो क्या संविधान दखल नहीं देगा: SC