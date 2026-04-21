दिन में अकेले चलिए और रात में बाइक राइड पर रोक, बंगाल में वोटिंग से पहले कड़े सुरक्षा इंतजाम; EC ने क्यों लिया ऐसा फैसला?

बंगाल में पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को होगी. इसके लिए चुनावी शोर आज शाम थम गया. इस बीच चुनाव आयोग ने सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए हैं और कई प्रतिबंध भी लागू किए हैं. चुनाव आयोग चुनावी विधानसभा क्षेत्रों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बाइक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. इसके अलावा दिन में भी बाइक के इस्तेमाल पर कई नियम लगाए गए हैं.
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West Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार मंगलवार (21 अप्रैल) की शाम पांच बजे समाप्त हो गया. पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है. राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. इस बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है. शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में पूरे राज्य में दो पहिया वाहनों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं.
दरअसल, राज्य में चुनावी प्रक्रिया मे कोई बाधा न पहुंचे और निष्पक्ष तरीके से पूरी प्रक्रिया हो सके, इस सिलसिले में ये उपाय लागू किए गए हैं. चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार, पहले चरण के लिए 152 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है. इस स्थिति में इन सभी क्षेत्रों में 48 घंटे पहले से शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बाइक या स्कूटर चलाने की अनुमति नहीं होगी.
चुनाव के लिए प्रचार पूरा होने के बाद दो दिनों तक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बाइक या स्कूटर चलाने की परमिशन नहीं होगी. ये पाबंदियां आज से लागू हो चुकी हैं और 23 अप्रैल शाम को वोटिंग समाप्त होने तक लागू रहेंगी. हालांकि, इन पाबंदियों के दौरान केवल आपतकालीन स्थिति या किसी पारिवारिक समारोह जैसे जरूरी कामों के लिए छूट रहेगी. वहीं, इसके अलावा किसी अन्य छूट के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन से लिखित अनुमति लेनी होगी.
चुनाव आयोग की ओर से मतदान की प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा डालने और मतदाताओं को डराने और धमकाने की आशंका को देखते हुए बाइक रैलियों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है. चुनाव आयोग ने माना है कि इस प्रकार की रैलियों को कारण हिंसा और तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है.
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बता दें कि केवल रात में ही नहीं, दिन के समय भी बाइक के लिए नियम हैं. दिन में बाइक के पीछे बैठकर सवारी करने की परमिशन नहीं होगी. हालांकि, किसी चिकित्सकीय इमरजेंसी या बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने या किसी पारिवारिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बाइक पर पीछे बैठकर सवारी करने की परमिशन होगी. वहीं, 23 अप्रैल को मतदान के समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक परिवार के सदस्यों को वोट डालने जाने की अनुमति होगी.
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