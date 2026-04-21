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Hindi Newsदेशबंगाल के रण में खूनी संग्राम, इकबालपुर में भिड़े बीजेपी-टीएमसी नेता; 9 के खिलाफ केस दर्ज

बंगाल के रण में खूनी संग्राम, इकबालपुर में भिड़े बीजेपी-टीएमसी नेता; 9 के खिलाफ केस दर्ज

पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले भारी बवाल देखने को मिला है. कोलकाता के इकबालपुर इलाके में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच भीषण बवाल देखने को मिला. पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए हल्के बल का इस्तेमाल करना पड़ा. पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 21, 2026, 04:01 PM IST
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इकबालपुर में भारी बवाल, फोटो- एक्स
इकबालपुर में भारी बवाल, फोटो- एक्स

Kolkata News: पश्चिम बंगाल में पहले चरण की चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है. शाम पांच बजते ही साइलेंस पीरियड लागू हो जाएगा. जैसे-जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, राज्य में सियासी पारा हाई है. इस बीच कोलकाता के इकबालपुर इलाके में सोमवार को माहौल तमावपूर्ण हो गया. बताया जा रहा है कि यहां पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. इसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. 

इसके कुछ समय बाद टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता इकबालपुर पुलिस स्टेशन के सामने एकत्र हो गए. जानकारी के अनुसार, यह घटना हुसैन शाह रोड पर बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह के नेतृत्व में आयोजित BJP बैठक के दौरान हुई. इस झड़प के बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता  इकबालपुर पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए, जिससे वहां बेहद तनावपूर्ण माहौल बन गया। 

पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन 

बताया जा रहा है कि टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता इस समय पुलिस स्टेशन के सामने एकत्र हैं और विरोध कर रहे है. वहीं, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दोनों गुटों के बीच केंद्रीय बल और इकबालपुर की स्थानीय पुलिस तैनात है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्टेशन के सामने वाली सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है.

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क्या है पूरा मामला?

बता दें कि हुसैन शाह के चुनाव प्रचार के दौरान स्थिति तब बिगड़ने लगी, जब बीजेपी के उम्मीदवार राकेश सिंह के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित कराई गई. ठीक इसी समय बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच किसी बात को लेकर जोरदार बहस हुई. इसके बाद स्थिति बिगड़ती गई और बात धक्का-मुक्की तक पहुंच गई. स्थानीय लोगों की मानें, तो इसके बाद हालात कंट्रोल से बाहर हो गए. 

मामले में पुलिस का एक्शन 

अभी तक की जानकारी के अनुसार, पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है कई लोगों को हिरासत में लिया है. इस हिंसा के सिलसिलेल में कुल 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इसमें पांच बीजेपी और चार टीएमसी कार्यकर्ता शामिल हैं. इस पूरे प्रकरण में तीन अलग-अलग FIR भी दर्ज किया गया है, जिससे दोषियों के खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जा सके. इस बीच बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर डराने और धमकाने के साथ प्रशासनिक मिलीभगत के आरोप लगा रहे हैं.  (रिपोर्ट- ज़ी मीडिया)

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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