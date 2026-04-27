'हमें सोनार बांग्ला चाहिए...', आखिरी दिन धुआंधार प्रचार; अमित शाह के रोड शो में उमड़ी भीड़ ने क्या कहा?

Amit Shah Road Show: पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार का आखिर दिन आज है. चुनावी प्रचार अब से कुछ घंटे में समाप्त हो जाएगा. चुनावी प्रचार के आखिरी दिन गृहमंत्री अमित शाह ने अंतिम चुनावी रोड शो चंदननगर विधानसभा में किया. इस दौरान भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा.

दरअसल, राज्य में 29 अप्रैल को कुल 142 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है. आज इसके लिए चुनावी प्रचार का आखिरी दिन है. इस कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की. अमित शाह ने इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए फिर से चेताया कि अगर टीएमसी के गुंडे किसी को भी परेशान करते हैं, तो 4 मई के बाद उन्हें उलटा लटकाकर सीधा किया जाएगा. शाह ने दावा किया कि राज्य में इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है.

शाह ने फिर चेताया

अमित शाह ने चंदननगर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी दीपांजन गुहा के लिए रोड शो किया और लोगों से वोट मांगा. इस दौरान उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि टीएमसी के गुंडों को मैं कह देता हूं कि किसी को धमकाने की कोशिश मत करना, वरना 4 मई के बाद उलटा लटकाकर सीधा कर दिए जाओगे. बता दें कि इससे पहले शाह के उलटा लटकाकर सीधा करने वाले बयान पर सीएम ममता ने नाराजगी जताई थी और शिकायत दर्ज कराने की बात कही थी. हालांकि, इसके बाद फिर से एक बार शाह ने अपना बयान दोहराया है.

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों ने क्या कहा?

अमित शाह के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी. इसी दौरान जब ज़ी न्यूज ने कुछ लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि वह बंगाल को बाबरी मस्जिद नहीं चाहते हैं. वह बंगाल में राम मंदिर चाहते हैं लोगों ने कहा कि वह पश्चिम बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बनाना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें: Bengal Election 2026: बंगाल में चुनावी रण, दूसरे चरण से पहले उत्तर 24 परगना में खूनी खेला!

142 सीटों पर वोटिंग

गौरतलब है कि 29 अप्रैल को बंगाल की 142 सीटों पर वोटिंग होनी है. इसके लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है. इससे पहले राज्य में 152 विधानसभा सीटों के लिए 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग हुई थी, जिसमें सारे रिकॉर्ड टूट गए थे. बंगाल में पहले चरण के लिए कुल 92 प्रतिशत से अधिक लोगों ने वोटिंग की थी. चुनाव आयोग ने इसको ऐतिहासिक करार दिया था. पश्चिम बंगाल के चुनावी परिणाम 4 मई को आएंगे. इस चुनाव पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं.

यह भी पढ़ें: आज बंगाल में मेरी आखिरी चुनावी रैली...अब मैं सीधे शपथग्रहण समारोह में आऊंगा: पीएम मोदी