Explainer: SIR में जहां कटे सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम, वहां इस पार्टी का बजा डंका; 20 में से 13 सीटों पर कब्जा

पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आ चुके हैं. राज्य में 206 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और 15 साल से सत्ता पर काबिज टीएमसी को केवल 80 सीटों पर संतोष करना पड़ा है. इस बीच लोगों के मन में सवाल है कि एसआईआर के बाद इन चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ा है. इस आर्टिकल में इस बारे में बताएंगे.
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SIR Impact on Bengal Elections: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं. 4 मई को वोटों की गितनी हुई, जिसमें बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है. आजादी के बाद पहली बार राज्य में कमल खिला है. इस बीच सवाल किया जाने लगा कि जिस एसआईआर (Special Intensive Revision) को लेकर बंगाल की राजनीति में हलचल थी, उसका इस चुनाव पर कितना असर पड़ा है.
हालांकि, गौर करने वाली बात है कि अभी अंतिम आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन अभी तक के परिणाम क्या कहते हैं हम आपको बताएंगे. पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान 20 विधानसभा क्षेत्र ऐसे रहे, जहां वोटर लिस्ट से सबसे अधिक लोगों के नाम काटे गए. इन 20 विधानसभा सीटों में से 13 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने कब्जा किया और 6 पर बीजेपी की जीत हुई है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है.
एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान मुर्शिदाबाद जिले की समशेरगंज विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट से सबसे अधिक नामों को काटा गया. यहां पर 74,775 वोटर्स के नाम काटे गए, लेकिन यहां पर जीत टीएमसी की हुई है. ठीक इसी तरीके से मुर्शिदाबाद जिले की लालगोला सीट पर भी टीएमसी प्रत्याशी की जीत हुई है. यहां पर एसआईआर के दौरान 55,420 लोगों के नाम काटे गए. भगवानगोला सीट से भी टीएमसी प्रत्याशी की जीत हुई है. यहां पर 47,493 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं.
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विधानसभा सीट
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जीत
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SIR में नाम कटे
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समसेरगंज
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TMC
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74775
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लालगोला
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TMC
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55420
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भागाबंगोला
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TMC
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47493
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रघुनाथगंज
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TMC
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46100
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मेटियाबुर्ज
|
TMC
|
39579
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फरक्का
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कांग्रेस
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38222
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सुति
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TMC
|
37965
|
मोथाबारी
|
TMC
|
37255
|
जंगीपुर
|
BJP
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36581
|
रतुआ
|
TMC
|
35573
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करणदिघी
|
BJP
|
31562
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गोलपोखर
|
TMC
|
31384
|
मालतीपुर
|
TMC
|
29489
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चोपड़ा
|
TMC
|
27898
|
सुजापुर
|
TMC
|
26829
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केतुग्राम
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BJP
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26780
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राजारहाट न्यू टाउन
|
TMC
|
24132
|
बशीरहाट उत्तर
|
TMC
|
23900
|
मानिकचक
|
BJP
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23726
|
मोंटेश्वर
|
BJP
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23423
इन आंकड़ों से पता चलता है कि उन 20 सीटों में सबसे अधिक नाम काटे शीर्ष 5 विधानसभा क्षेत्रों में टीएमसी ने जीत दर्ज की है. वहीं, फरक्का विधानसभा सीट पर कांग्रेस की विजय हुई है, जहां पर 38,000 से अधिक लोगों के नाम कटे थे. जंगीपुर में 36,581 वोटर्स के नाम कटे थे और यहां पर बीजेपी की जीत हुई है. ठीक इसी तरह से 20 में 13 सीटों पर टीएमसी ने परचम लहराया है, तो वहीं 6 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है.
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गौरतलब है कि 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास हैं. यह पहला मौका है, जब राज्य में बीजेपी अपने दम पर 206 सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है. राज्य की 293 सीटों के लिए वोटों की गिनती के दौरान बीजेपी के खाते में 206 सीटें गई और टीएमसी के पास 80 सीटें रही. 15 साल से सत्ता पर काबिज टीएमसी को इस चुनाव बड़ा झटका लगा है. हालांकि, सीएम ममता बनर्जी का आरोप है कि वह चुनाव हारी नहीं हैं, बल्कि उन्हें हराया गया है. ममता ने ऐलान किया कि वह नैतिक तौर पर नहीं हारी हैं, इसलिए वह लोकभवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी.
बता दें कि बंगाल में केवल 293 सीटों के नतीजे सामने आए हैं. फालटा विधानसभा सीट पर फिर से 21 मई को चुनाव होंगे. वोटिंग के दौरान धांधली और हिंसा के आरोप के बाद चुनाव आयोग ने यहां पर पुनः मतदान कराने का फैसला लिया. 21 मई को यहां सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और नतीजे 24 मई को आएंगे. पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं.
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