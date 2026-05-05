Explainer: SIR में जहां कटे सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम, वहां इस पार्टी का बजा डंका; 20 में से 13 सीटों पर कब्जा

SIR Impact on Bengal Elections: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं. 4 मई को वोटों की गितनी हुई, जिसमें बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है. आजादी के बाद पहली बार राज्य में कमल खिला है. इस बीच सवाल किया जाने लगा कि जिस एसआईआर (Special Intensive Revision) को लेकर बंगाल की राजनीति में हलचल थी, उसका इस चुनाव पर कितना असर पड़ा है.

हालांकि, गौर करने वाली बात है कि अभी अंतिम आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन अभी तक के परिणाम क्या कहते हैं हम आपको बताएंगे. पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान 20 विधानसभा क्षेत्र ऐसे रहे, जहां वोटर लिस्ट से सबसे अधिक लोगों के नाम काटे गए. इन 20 विधानसभा सीटों में से 13 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने कब्जा किया और 6 पर बीजेपी की जीत हुई है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है.

कहां कटे सबसे अधिक नाम?

एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान मुर्शिदाबाद जिले की समशेरगंज विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट से सबसे अधिक नामों को काटा गया. यहां पर 74,775 वोटर्स के नाम काटे गए, लेकिन यहां पर जीत टीएमसी की हुई है. ठीक इसी तरीके से मुर्शिदाबाद जिले की लालगोला सीट पर भी टीएमसी प्रत्याशी की जीत हुई है. यहां पर एसआईआर के दौरान 55,420 लोगों के नाम काटे गए. भगवानगोला सीट से भी टीएमसी प्रत्याशी की जीत हुई है. यहां पर 47,493 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं.

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विधानसभा सीट जीत SIR में नाम कटे समसेरगंज TMC 74775 लालगोला TMC 55420 भागाबंगोला TMC 47493 रघुनाथगंज TMC 46100 मेटियाबुर्ज TMC 39579 फरक्का कांग्रेस 38222 सुति TMC 37965 मोथाबारी TMC 37255 जंगीपुर BJP 36581 रतुआ TMC 35573 करणदिघी BJP 31562 गोलपोखर TMC 31384 मालतीपुर TMC 29489 चोपड़ा TMC 27898 सुजापुर TMC 26829 केतुग्राम BJP 26780 राजारहाट न्यू टाउन TMC 24132 बशीरहाट उत्तर TMC 23900 मानिकचक BJP 23726 मोंटेश्वर BJP 23423

20 में से 13 सीटों पर टीएमसी का परचम

इन आंकड़ों से पता चलता है कि उन 20 सीटों में सबसे अधिक नाम काटे शीर्ष 5 विधानसभा क्षेत्रों में टीएमसी ने जीत दर्ज की है. वहीं, फरक्का विधानसभा सीट पर कांग्रेस की विजय हुई है, जहां पर 38,000 से अधिक लोगों के नाम कटे थे. जंगीपुर में 36,581 वोटर्स के नाम कटे थे और यहां पर बीजेपी की जीत हुई है. ठीक इसी तरह से 20 में 13 सीटों पर टीएमसी ने परचम लहराया है, तो वहीं 6 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है.

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बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत

गौरतलब है कि 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास हैं. यह पहला मौका है, जब राज्य में बीजेपी अपने दम पर 206 सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है. राज्य की 293 सीटों के लिए वोटों की गिनती के दौरान बीजेपी के खाते में 206 सीटें गई और टीएमसी के पास 80 सीटें रही. 15 साल से सत्ता पर काबिज टीएमसी को इस चुनाव बड़ा झटका लगा है. हालांकि, सीएम ममता बनर्जी का आरोप है कि वह चुनाव हारी नहीं हैं, बल्कि उन्हें हराया गया है. ममता ने ऐलान किया कि वह नैतिक तौर पर नहीं हारी हैं, इसलिए वह लोकभवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी.

एक सीट पर होना है चुनाव

बता दें कि बंगाल में केवल 293 सीटों के नतीजे सामने आए हैं. फालटा विधानसभा सीट पर फिर से 21 मई को चुनाव होंगे. वोटिंग के दौरान धांधली और हिंसा के आरोप के बाद चुनाव आयोग ने यहां पर पुनः मतदान कराने का फैसला लिया. 21 मई को यहां सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और नतीजे 24 मई को आएंगे. पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं.

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