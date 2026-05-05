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Hindi NewsदेशExplainer: SIR में जहां कटे सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम, वहां इस पार्टी का बजा डंका; 20 में से 13 सीटों पर कब्जा

Explainer: SIR में जहां कटे सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम, वहां इस पार्टी का बजा डंका; 20 में से 13 सीटों पर कब्जा

पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आ चुके हैं. राज्य में 206 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और 15 साल से सत्ता पर काबिज टीएमसी को केवल 80 सीटों पर संतोष करना पड़ा है. इस बीच लोगों के मन में सवाल है कि एसआईआर के बाद इन चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ा है. इस आर्टिकल में इस बारे में बताएंगे.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 05, 2026, 08:02 PM IST
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Explainer: SIR में जहां कटे सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम, वहां इस पार्टी का बजा डंका; 20 में से 13 सीटों पर कब्जा

SIR Impact on Bengal Elections: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं. 4 मई को वोटों की गितनी हुई, जिसमें बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है. आजादी के बाद पहली बार राज्य में कमल खिला है. इस बीच सवाल किया जाने लगा कि जिस एसआईआर (Special Intensive Revision) को लेकर बंगाल की राजनीति में हलचल थी, उसका इस चुनाव पर कितना असर पड़ा है. 

हालांकि, गौर करने वाली बात है कि अभी अंतिम आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन अभी तक के परिणाम क्या कहते हैं हम आपको बताएंगे. पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान 20 विधानसभा क्षेत्र ऐसे रहे, जहां वोटर लिस्ट से सबसे अधिक लोगों के नाम काटे गए. इन 20 विधानसभा सीटों में से 13 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने कब्जा किया और 6 पर बीजेपी की जीत हुई है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है. 

कहां कटे सबसे अधिक नाम? 

एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान मुर्शिदाबाद जिले की समशेरगंज विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट से सबसे अधिक नामों को काटा गया. यहां पर 74,775 वोटर्स के नाम काटे गए, लेकिन यहां पर जीत टीएमसी की हुई है. ठीक इसी तरीके से मुर्शिदाबाद जिले की लालगोला सीट पर भी टीएमसी प्रत्याशी की जीत हुई है. यहां पर एसआईआर के दौरान 55,420 लोगों के नाम काटे गए. भगवानगोला सीट से भी टीएमसी प्रत्याशी की जीत हुई है. यहां पर 47,493 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं. 

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विधानसभा सीट

जीत

SIR में नाम कटे

समसेरगंज

TMC

74775

लालगोला

TMC

55420

भागाबंगोला

TMC

47493

रघुनाथगंज 

TMC

46100

मेटियाबुर्ज

TMC

39579

फरक्का

कांग्रेस

38222

सुति

TMC

37965

मोथाबारी

TMC

37255

जंगीपुर

BJP

36581

रतुआ

TMC

35573

करणदिघी

BJP

31562

गोलपोखर

TMC

31384

मालतीपुर 

TMC

29489

चोपड़ा

TMC

27898

सुजापुर

TMC

26829

केतुग्राम 

BJP

26780

राजारहाट न्यू टाउन 

TMC

24132

बशीरहाट उत्तर 

TMC

23900

मानिकचक

BJP

23726

मोंटेश्वर

BJP

23423

20 में से 13 सीटों पर टीएमसी का परचम 

इन आंकड़ों से पता चलता है कि उन 20 सीटों में सबसे अधिक नाम काटे शीर्ष 5 विधानसभा क्षेत्रों में टीएमसी ने जीत दर्ज की है. वहीं, फरक्का विधानसभा सीट पर कांग्रेस की विजय हुई है, जहां पर 38,000 से अधिक लोगों के नाम कटे थे. जंगीपुर में 36,581 वोटर्स के नाम कटे थे और यहां पर बीजेपी की जीत हुई है. ठीक इसी तरह से 20 में 13 सीटों पर टीएमसी ने परचम लहराया है, तो वहीं 6 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है. 

यह भी पढ़ें: विजय की आंधी में सब उड़ गए, लेकिन इस शख्‍स ने फिर भी बीजेपी का खाता खोल दिया

बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत 

गौरतलब है कि 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास हैं. यह पहला मौका है, जब राज्य में बीजेपी अपने दम पर 206 सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है. राज्य की 293 सीटों के लिए वोटों की गिनती के दौरान बीजेपी के खाते में 206 सीटें गई और टीएमसी के पास 80 सीटें रही. 15 साल से सत्ता पर काबिज टीएमसी को इस चुनाव बड़ा झटका लगा है. हालांकि, सीएम ममता बनर्जी का आरोप है कि वह चुनाव हारी नहीं हैं, बल्कि उन्हें हराया गया है. ममता ने ऐलान किया कि वह नैतिक तौर पर नहीं हारी हैं, इसलिए वह लोकभवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी. 

एक सीट पर होना है चुनाव 

बता दें कि बंगाल में केवल 293 सीटों के नतीजे सामने आए हैं. फालटा विधानसभा सीट पर फिर से 21 मई को चुनाव होंगे. वोटिंग के दौरान धांधली और हिंसा के आरोप के बाद चुनाव आयोग ने यहां पर पुनः मतदान कराने का फैसला लिया. 21 मई को यहां सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और नतीजे 24 मई को आएंगे. पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं. 

यह भी पढ़ें: केरल में दिखेगा 'बंगाल चैप्‍टर', बीजेपी ने वो कर दिखाया जो अभी तक नहीं हुआ

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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