Bengal Assembly Elections: भाजपा के विस्तारक देंगे मिशन-2026 को रफ्तार, 294 निर्वाचन क्षेत्रों में होगी तैनाती; समझेंगे चुनावों का सारा गुणा-गणित

Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा की राज्य इकाई ने राज्य के सभी 294 निर्वाचन क्षेत्रों में विस्तारक (पूर्णकालिक कार्यकर्ता) तैनात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. यदि यह प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ती है तो राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों के लिए विस्तारक की तैनाती इस महीने के अंत तक पूरी हो जाएगी. प्रारंभिक प्रशिक्षण के बाद ये विस्तारक अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मौजूद राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर जमीनी स्तर की जानकारी एकत्र करने के लिए मौजूद रहेंगे. राज्य समिति के एक सदस्य ने बताया कि उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर पार्टी का राज्य नेतृत्व प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव और प्रचार रणनीतियों को अंतिम रूप देगा. जिन उम्मीदवारों की छंटनी की जानी है उनकी प्रारंभिक सूची पहले ही उपलब्ध है और उम्मीदवारों की कुल संख्या लगभग 500 है. इनमें से 294 उम्मीदवारों के लिए विस्तारक चुने जाएंगे.

विस्तारक के अंतिम चयन के लिए होंगे मानदंड

इन 500 उम्मीदवारों में से कुछ को विस्तारक के रूप में काम करने का पूर्व अनुभव है, जबकि कुछ नए उम्मीदवार हैं. राज्य के 294 विधानसभा क्षेत्रों के लिए विस्तारक के अंतिम चयन के लिए पात्रता मानदंड होंगे. पहला, उम्मीदवार संबंधित विधानसभा क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए और दूसरा, उसे सामाजिक, भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति के साथ-साथ निर्वाचन क्षेत्र की जाति और धर्म के अनुसार जनसंख्या का गहन ज्ञान होना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

राज्य समिति के सदस्य ने बताया कि स्नातक और पार्टी के इतिहास के बारे में पर्याप्त जानकारी रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी. साथ ही विस्तारक के रूप में काम करने का अच्छा रिकॉर्ड रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी. प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष रथींद्रनाथ बोस के अनुसार, हालांकि पहले भी पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण चुनावों से पहले विस्तारक नियुक्त किए जाते रहे हैं इस बार चयन प्रक्रिया ज्यादा विस्तृत है और इसलिए यह प्रक्रिया इतनी जल्दी शुरू हो गई है. उनके अनुसार, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी विस्तारक की भूमिका का अधिकतम उपयोग चाहता है, इसलिए चयन प्रक्रिया पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है.