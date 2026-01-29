Advertisement
trendingNow13090101
Hindi Newsदेशक्या बंगाल के मुसलमान हुमायूं कबीर के साथ जाएंगे? ममता बनर्जी के खिलाफ नया गठबंधन जन्म ले रहा

क्या बंगाल के मुसलमान हुमायूं कबीर के साथ जाएंगे? ममता बनर्जी के खिलाफ नया गठबंधन जन्म ले रहा

पश्चिम बंगाल की कुल जनसंख्या का 27 प्रतिशत मुस्लिम हैं. जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं इन ढाई करोड़ मुस्लिमों को साधने के लिए नए दांव चले जा रहे हैं. दूसरी 'बाबरी मस्जिद' से चर्चा में आए हुमायूं कबीर ने ममता के वोटबैंक में सेंध लगाने के लिए लेफ्ट के साथ सियासी खिचड़ी पकानी शुरू कर दी है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jan 29, 2026, 11:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या बंगाल के मुसलमान हुमायूं कबीर के साथ जाएंगे? ममता बनर्जी के खिलाफ नया गठबंधन जन्म ले रहा

बंगाल विधानसभा चुनाव करीब आते-आते भाजपा और सत्ताधारी टीएमसी के खिलाफ एक नया गठबंधन आकार लेने लगा है. जिस बाबरी कार्ड के जरिए हुमायूं कबीर ने देशभर में शोर मचा रखा था, अब उसका अगला कदम उठाने की तैयारी है. पश्चिम बंगाल CPI (एम) के सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम ने नई बनी जनता उन्नयन पार्टी के चीफ हुमायूं कबीर से मुलाकात की है. इसके बाद से दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की अटकलें लगने लगी हैं. सलीम ने कहा है कि आने वाले चुनावों में सीट-शेयरिंग के प्रस्ताव पर लेफ्ट फ्रंट के अंदर चर्चा की जाएगी. बंगाल के राजनीतिक विश्लेषक प्रो. संबित पाल ने हुमायूं-सलीम की जोड़ी के पीछे की सारी कहानी समझाई. उन्होंने समझाया कि यह गठबंधन चुनावों में कहां तक असर करेगा. आगे उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल का मुसलमान दोनों पक्षों को कसौटी पर कसेगा तभी फैसला लेगा. 

CPI (एम) के नेता ने एक होटल में कबीर के साथ एक घंटे तक मीटिंग की. कबीर तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं जो हाल ही में मुर्शिदाबाद जिले में 'बाबरी मस्जिद' की नींव रखने को लेकर विवादों में आए थे. क्या लेफ्ट और मुस्लिम वोटों को तोड़कर हुमायूं बंगाल में तीसरा मोर्चा बन पाएंगे? सवाल यह भी है कि क्या इससे भाजपा को फायदा होगा और क्या ममता दीदी के पक्के वोटर माने जाने वाले मुस्लिम टूटेंगे?

हुमायूं कबीर का असर कितना होगा
इन सब सवालों को लेकर हमने बंगाल की राजनीति को गहराई से समझने वाले प्रो. संबित पाल से बात की. उन्होंने साफ कहा कि हुमायूं कबीर का प्रभाव कुछ इलाकों तक सीमित है. मुर्शिदाबाद में भी खासकर भरतपुर इलाके में उनका प्रभाव है. जहां तक मोहम्मद सलीम की बात है तो यह उनकी पुरानी रणनीति है. पिछली बार भी वह नौशाद सिद्दीकी की पार्टी (AISF) से जुड़े थे लेकिन फायदा नहीं हुआ. 

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि असल बात यह है कि मोहम्मद सलीम खुद हुमायूं की मदद से कुछ सीटें निकालना चाहते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्हें अलायंस से कोई फायदा होगा क्योंकि सीपीएम के अंदर ही लोग चिढ़े हुए हैं. हुमायूं कबीर की पॉलिटिक्स से सीपीएम के लोग सहमत नहीं हैं फिर भी सलीम मीटिंग कर आए.  प्रो. पाल ने कहा कि सलीम की नजर मुर्शिदाबाद पर है. पिछली बार भी वह वहां से लड़े थे लेकिन जीत नहीं पाए. 

मुर्शिदाबाद की समीकरण

बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहां 70 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है. यहां वामपंथी पार्टी, कांग्रेस और बाद में टीएमसी का प्रभाव रहा. हुमायूं कबीर ने बाबरी यहीं बनाने की बात कही है. इसके अलावा उत्तर दिनाजपुर और मालदा में मुस्लिमों की अच्छी आबादी है. ऐसे में ममता के साथ-साथ हुमायूं कबीर भी यहां के लिए जोर लगाए हुए हैं. 

क्या 20-25 सीटों पर हुमायूं फैक्टर काम करेगा?

प्रोफेसर ने कहा कि ना, यह 10 से 15 सीटें ही होंगी जहां पर कुछ असर देखने को मिल सकता है. इससे ज्यादा नहीं. इनका बंगाल में इतना बड़ा फैक्टर नहीं हैं. वैसे, हुमायूं कबीर की चर्चा दिल्ली तक हो रही है, दूसरी 'बाबरी मस्जिद' से वह खबरों में रहे हैं क्या यह ममता बनर्जी के वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे? इस सवाल पर राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि ऐसा नहीं है कि बंगाल के मुसलमानों में टीएमसी से कोई शिकायत नहीं है लेकिन यह इतिहास है कि मुस्लिमों ने जब भी वोट किया है तो वे ऐसे ही वोट नहीं दे देते. वे इसके पीछे एक बड़ी पिक्चर देखते हैं कि कहां फायदा होगा? 

बंगाल के मुस्लिम समझते हैं कि वे अगर लोकल टीएमसी लीडर्स के साथ रहेंगे और सरकार ममता बनर्जी की बनती है तो उन्हें फायदा होगा. ऐसे में हुमायूं जैसे लोगों के साथ जाने वाले लोग कम ही होंगे. 

पढ़ें: 2026 में विपक्ष के लिए कैसा मौका? भाजपा के लिए चुनावी पिच आसान नहीं लेकिन नजर में बड़ा टारगेट है

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

west bengal vidhan sabha chunav

Trending news

चंडीगढ़ को आज मिलेगा 32वां मेयर, पहली बार होगा हाथ उठाकर फैसला,कितने बजे आएंगे नतीजे
Chandigarh Mayor Election
चंडीगढ़ को आज मिलेगा 32वां मेयर, पहली बार होगा हाथ उठाकर फैसला,कितने बजे आएंगे नतीजे
बंगाल के मुसलमान हुमायूं कबीर के साथ जाएंगे? ममता के खिलाफ नया गठबंधन जन्म ले रहा
west bengal vidhan sabha chunav
बंगाल के मुसलमान हुमायूं कबीर के साथ जाएंगे? ममता के खिलाफ नया गठबंधन जन्म ले रहा
अजित पवार के बाद कौन होगा NCP पार्टी का अगला बॉस? रेस में सबसे आगे किसका है नाम
#Ajit Pawar
अजित पवार के बाद कौन होगा NCP पार्टी का अगला बॉस? रेस में सबसे आगे किसका है नाम
देर ये आया लेकिन... स्टालिन अचानक करने लगे BJP की तारीफ, क्यों गदगद हुए सीएम?
UGC New Rules
देर ये आया लेकिन... स्टालिन अचानक करने लगे BJP की तारीफ, क्यों गदगद हुए सीएम?
क्रैश की खबर मिली तो अजित पवार के घर में टीवी केबल क्यों काटी गई? रुला देगी कहानी
ajit pawar death
क्रैश की खबर मिली तो अजित पवार के घर में टीवी केबल क्यों काटी गई? रुला देगी कहानी
‘एक नहीं कई वजहें हैं…’, बारामती प्लेन हादसे पर क्या-क्या बोले पूर्व IAF पायलट?
ajit pawar death
‘एक नहीं कई वजहें हैं…’, बारामती प्लेन हादसे पर क्या-क्या बोले पूर्व IAF पायलट?
हमें पता है कि क्या चल रहा है...नए नियमों के खिलाफ आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
UGC New Rule
हमें पता है कि क्या चल रहा है...नए नियमों के खिलाफ आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
डिप्टी CM थे प्लेन में, पायलट को बारामती में मैनुअल लैंडिंग के लिए क्यों कहा गया था?
ajit pawar death
डिप्टी CM थे प्लेन में, पायलट को बारामती में मैनुअल लैंडिंग के लिए क्यों कहा गया था?
Ajit Pawar Last Rites LIVE Updates: पार्थिव शरीर पर रखी जाने लगी लकड़ियां, आखिरी विदाई देते समय भावुक हो गया पूरा पवार परिवार, उमड़ा जनसैलाब
ajit pawar plane crash
Ajit Pawar Last Rites LIVE Updates: पार्थिव शरीर पर रखी जाने लगी लकड़ियां, आखिरी विदाई देते समय भावुक हो गया पूरा पवार परिवार, उमड़ा जनसैलाब
'सस्ती पॉलिटिक्स में बिजी है विपक्ष...',पवार के निधन पर शिंदे गुट की नेता ने कसा तंज
Ajit Pawar
'सस्ती पॉलिटिक्स में बिजी है विपक्ष...',पवार के निधन पर शिंदे गुट की नेता ने कसा तंज