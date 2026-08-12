/क्या आपके सरनेम में भी है स्पेलिंग की गलती? बंगाल में आयुष्मान भारत कार्ड के लिए लागू हुए ये नए नियम

West Bengal Ayushman Card: अगर आपके पहचान पत्रों में उपनाम (Surname) या नाम की स्पेलिंग को लेकर थोड़ा-बहुत अंतर है, तो अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पश्चिम बंगाल प्रशासन ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा कार्ड (Ayushman Bharat Card) के रजिस्ट्रेशन को लेकर एक बेहद राहत भरा फैसला लिया है. सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दस्तावेजों में मामूली लिपिकीय गलतियों या पारंपरिक उपनामों में अंतर के कारण किसी भी पात्र नागरिक का आयुष्मान कार्ड नहीं रोका जाएगा.
प्रशासन द्वारा जारी नए विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार, आधार कार्ड (Aadhaar Card) और अन्य पहचान दस्तावेजों के बीच मामूली स्पेलिंग या भाषाई अंतर पाए जाने पर भी अधिकारियों को आवेदन निरस्त न करने की हिदायत दी गई है. अधिकारियों को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) के नियमों का पालन करते हुए स्थानीय स्तर पर संवेदनशीलता बरतने को कहा गया है. बंगाल में अक्सर इस्तेमाल होने वाले उपनामों के अलग-अलग रूपों को अब एक ही माना जाएगा, जैसे कि
1. मुखर्जी और मुखोपाध्याय
2. बनर्जी और बंद्योपाध्याय
3. चटर्जी और चट्टोपाध्याय
4. भट्टाचार्जी और भट्टाचार्य
5. बसु और बोस
6. दत्ता और दत्त
7. रॉय और रे
इसके अलावा, नाम में प्रयुक्त होने वाले आम संक्षिप्त रूपों (जैसे 'मोहम्मद' के लिए 'मो.') को भी अब किसी रुकावट का कारण नहीं माना जाएगा. राज्य सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पारंपरिक या भाषाई विविधता के कारण कोई भी असली लाभार्थी इलाज के अधिकार से वंचित न रहे.
प्रशासन ने उन शादीशुदा महिलाओं के मामलों को प्राथमिकता से सुलझाने का निर्देश दिया है, जिनका विवाह के बाद उपनाम बदल गया है या जिनके दस्तावेजों में पिता के नाम की स्पेलिंग में थोड़ा अंतर है.
इसके साथ ही दस्तावेजों से जुड़े कुछ अन्य बड़े बदलाव इस प्रकार हैं:
1. पिन कोड और पता: यदि आधार और अन्य आईडी में पिन कोड या पते में अंतर है (बशर्ते दोनों पते बंगाल के भीतर हों), तो इसे रिजेक्शन का आधार नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि निवास स्थान बदलना एक सामान्य प्रक्रिया है.
2. जन्म तिथि (DOB): दस्तावेजों में पूरी जन्म तिथि मैच करने के बजाय केवल 'जन्म का वर्ष' (Year of Birth) मिलान पर्याप्त माना जाएगा.
3. लिंग (Gender) संबंधी गलती: स्पेलिंग या टाइपिंग की साधारण गलती होने पर जेंडर संबंधी मिसमैच को भी आसानी से सुधारने का मौका मिलेगा.
सरकार का यह कदम हाल ही में हुई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के दौरान उठे विवादों के बाद आया है. उस दौरान चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर ने उपनामों के अलग-अलग रूपों (जैसे मुखर्जी और मुखोपाध्याय) को दो अलग-अलग पहचान मानकर हजारों लोगों के नाम रेड-फ्लैग कर दिए थे. इसके चलते हजारों आम नागरिकों और शादीशुदा महिलाओं को सुनवाई के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े थे. स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया है कि आयुष्मान भारत योजना में ऐसी प्रशासनिक जटिलताओं को दोहराया नहीं जाएगा और सत्यापन प्रक्रिया को पूरी तरह से जनकल्याणकारी व लचीला बनाया जाएगा.