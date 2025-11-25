Advertisement
अयोध्या में ध्वजारोहण, 1100 किलोमीटर दूर लगे बाबरी मस्जिद के पोस्टर, बंगाल चुनाव से पहले गरमाई सियासत

Bengal Babri Masjid:  हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर के दिन ही बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया है. इसके बाद राज्य की सियासत में खलबली मच गई है. हुमायूं कबीर भी मुर्शिदाबाद पहुंच चुके हैं. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 25, 2025, 04:55 PM IST
अयोध्या में ध्वजारोहण, 1100 किलोमीटर दूर लगे बाबरी मस्जिद के पोस्टर, बंगाल चुनाव से पहले गरमाई सियासत

Babri Masjid Bengal: एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य पूरे होने के मौके पर मंगलवार को ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ तो वहां से 1100 किलोमीटर दूर बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद के पोस्टर लगे हैं. यह पोस्टर लगवाए हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने. हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर के दिन ही बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया है. इसके बाद राज्य की सियासत में खलबली मच गई है. हुमायूं कबीर भी मुर्शिदाबाद पहुंच चुके हैं. 

इस मामले पर जी न्यूज ने इलाके के लोगों से बात की. एक शख्स ने कहा,' हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को नई बाबरी मस्जिद के नींव रखने का ऐलान किया है क्योंकि इसी दिन 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया था. चुनाव आ रहे हैं इसलिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है. यह मस्जिद इसलिए बनवाई जा रही है ताकि आने वाली पीढ़ी देखे कि बाबरी मस्जिद कैसी थी.' एक अन्य शख्स ने कहा कि बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी इसलिए हम उसे बनवाएंगे. हुमायूं कबीर सही काम कर रहे हैं. 

जैसे ही हुमायूं कबीर ने मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया, वैसे ही सियासत गरम हो गई. इस मुद्दे पर बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने कहा कि अगर कहीं बाबरी मस्जिद बनती है तो हम वहां मंदिर बनाएंगे और रामलला को वापस लाएंगे. महतो ने कहा कि बाबर कौन था? बाबरी मस्जिद क्यों चाहिए? वह एक लुटेरा था और उसके नाम पर कुछ होगा तो हमें सोचना पड़ेगा. हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं लेकिन अगर कोई लुटेरे के नाम पर मस्जिद बनाता है तो यह दुर्भाग्य की बात है.

मंदिर-मस्जिद राजनीति की जगह नहीं

वहीं अयोध्या मामले में पैरोकार रहे इकबाल अंसारी ने भी हुमायूं कबीर के इस कदम पर आपत्ति जताई है. उन्होंन कहा कि मंदिर-मस्जिद राजनीति के लिए जगह नहीं हैं. अंसारी ने कहा, 'अयोध्या के विषय पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिसका सभी मुसलमानों ने सम्मान किया. कोर्ट ने मस्जिद के लिए भी जमीन दी थी. इसलिए मस्जिद के नाम पर लोगों को राजनीति करने की जरूरत नहीं है'. उन्होंने यह भी कहा कि बहुत चीजों को लोग भूल जाते हैं, लेकिन नेता राजनीति के लिए ऐसे विषयों को भुनाने की कोशिश करते रहते हैं.

'विदेशी आक्रांता था बाबर'

वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, 'बाबर विदेशी आक्रांता था, जिसने भगवान राम के जन्मस्थान पर असली राम मंदिर को तोड़कर वहां एक ढांचा खड़ा किया था.'

टीएमसी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राजद को हिंदू-विरोधी और राम-विरोधी विरोधी पार्टी बताते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, 'बाबर के नाम पर समर्थन करना गलत है. वह ढांचा 6 दिसंबर 1992 को राम-भक्त कारसेवकों ने गिराया था. उस बाबर के नाम पर भारत में एक भी ईंट नहीं रखने दी जाएगी.'

Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

bengal babri masjid

