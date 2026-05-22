बंगाल में भाजपा सरकार आते ही बांग्लादेश बॉर्डर पर ऐसा क्या बदला? 15 दिन में ही पब्लिक खुश

सिलीगुड़ी और आसपास के कई इलाकों में तेजी से बाड़बंदी शुरू हो गई है. पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार को बने अभी एक महीने भी नहीं हुए हैं और बॉर्डर पर देखी जा रही गतिविधियों से स्थानीय लोग काफी खुश दिख रहे हैं. उन्होंने बताया है कि बाड़ न होने से उन्हें क्या नुकसान हो रहा था.
Trending Photos
पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार आते ही बॉर्डर के रुके हुए काम मिशन मोड में शुरू हो गए हैं. सीएम पद की शपथ लेते ही सुवेंदु अधिकारी ने बॉर्डर की सुरक्षा संभाल रही बीएसएफ को 27 किमी जमीन सौंपने की घोषणा कर दी. अब कुछ घंटे पहले की तस्वीर नीचे देखिए. बॉर्डर पर घुसपैठ रोकने के लिए बाड़बंदी का काम शुरू हो गया है.
यह कदम बॉर्डर सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है. भाजपा पहले से ही घुसपैठ का मुद्दा जोर-शोर से उछालती रही है. अब राज्य की नई सरकार ने सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को छूट दे दी है. पश्चिम बंगाल, भारत और बांग्लादेश की सीमा का एक बड़ा हिस्सा साझा करता है. इसकी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी.
सरकार के इस फैसले को लेकर स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया सकारात्मक है. लोगों ने इस कदम को क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया है. एक स्थानीय नागरिक ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि हम लोग बहुत खुश हैं. हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके, फेंसिंग हो जाए. एक ने कहा कि गाय आदि जानवर बाहर चरते रहते थे. वे लोग चुरा कर ले जाते थे. फेंसिंग होगी, तो आगे से ये सब नहीं होगा.
#WATCH | Siliguri, West Bengal | Visuals from the border town of Phansidewa, where fencing has started after the West Bengal government handed over 27 km of land to Border Security Force (BSF) for fencing the India-Bangladesh border. (21.05) pic.twitter.com/iohAO9yixD
— ANI (@ANI) May 22, 2026
उधर, भाजपा के वरिष्ठ नेता चिट्टा मुखर्जी खुद बॉर्डर का हाल देखने गए. बाद में मीडिया से बोले कि यहां कई एकड़ लैंड खाली है. स्थिति काफी खराब है. फेंसिंग नहीं होने से भारत का काफी नुकसान हुआ है. इसकी वजह से ही घुसपैठ होती है.
उन्होंने कहा कि फेंसिंग होने से बीएसएफ का काम भी थोड़ा आसान हो जाएगा. देश की सुरक्षा मजबूत होगी. स्मगलिंग और घुसपैठ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी. हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. हम अपनी रिपोर्ट डीएम और सीएम को भी देंगे.
स्थानीय लोग भी मानते हैं कि बाड़ लगने से स्मगलिंग पूरी तरह से रुक जाएगी. इसके अलावा गैरकानूनी काम बंद होंगे. इंसानों का चुपके से आना जाना बंद होगा.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.