Bengal Budget 2026: पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट (वित्त वर्ष 2026-27) पेश कर दिया है. सोमवार को विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने बजट भाषण पढ़ते हुए बंगाल की अवाम के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया. इस बजट की सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित घोषणा राज्य के सरकारी कर्मचारियों और युवाओं के लिए रही.
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) सीधे 20 परसेंट बढ़ाकर 38 परसेंट कर दिया जाएगा, जो कि 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा. इसके साथ ही, रोजगार के मोर्चे पर बड़ा धमाका करते हुए सरकार ने 1 लाख नए सरकारी खाली पदों को भरने का वादा किया है. युवाओं के लिए किए गए इस बड़े ऐलान में महिला सशक्तिकरण का खास ध्यान रखा गया है, जिसके तहत इन कुल नौकरियों में से 33 परसेंट पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे.
WATCH | Kolkata, West Bengal | The newly elected BJP government in West Bengal, with Finance Minister Swapan Dasgupta, to present the state's first full Budget for FY 2026-27 in the Assembly.
(Video Source: CMO) pic.twitter.com/Kh5gmwZG3I
ANI (@ANI) June 22, 2026
सुवेंदु सरकार ने अपने पहले बजट में आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने के लिए अब तक का सबसे बड़ा दांव खेला है. सरकार ने महिलाओं की वित्तीय सहायता के लिए अपनी महत्वाकांक्षी 'अन्नपूर्णा योजना' के लिए रिकॉर्ड 36000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.
यही नहीं, दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर अब पश्चिम बंगाल में भी महिलाओं के लिए सरकारी बसों में सफर पूरी तरह से मुफ्त कर दिया गया है. वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने बताया कि महिलाएं राज्य परिवहन की बसों में बिना कोई किराया दिए यात्रा कर सकेंगी और इसे सुचारू रूप से लागू करने के लिए महिलाओं को विशेष 'पिंक कार्ड' जारी किए जाएंगे.
WATCH | Kolkata, West Bengal: On West Bengal budget, Union Minister Sukanta Majumdar says, “I believe the budget will fulfil Bengal’s aspirations and lay the foundation for the PM and CM’s vision for the state.”
On the renaming of Suhrawardy Avenue as Gopal Mukherjee Road, he… pic.twitter.com/BxKTN6rY6T
ANI (@ANI) June 22, 2026
इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कोलकाता में कहा कि मेरा पक्का विश्वास है कि यह बजट बंगाल की जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरेगा. यह राज्य के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के विजन की मजबूत नींव रखेगा.
इसके साथ ही, कोलकाता में एक सड़क का नाम बदले जाने के ऐतिहासिक फैसले पर खुशी जताते हुए सुकांत मजूमदार ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के साथ-साथ कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (KMC) को भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 'सुहरावर्दी एवेन्यू' का नाम बदलकर अब 'गोपाल मुखर्जी रोड' करने का फैसला किया है. साल 1946 में हुए 'ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स' (दंगों) के काले दौर के दौरान गोपाल मुखर्जी ने अपनी जान पर खेलकर हजारों हिंदुओं की रक्षा करने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी. उन्हें यह सम्मान बहुत पहले मिल जाना चाहिए था.