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बंगाल के लिए सुवेंदु सरकार ने खोला पिटारा, आएंगी 1 लाख नई सरकारी नौकरियां, DA में होगा 20% का भारी इजाफा

बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर स्वपन दासगुप्ता ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार का पहला बजट पेश किया. अपने बजट भाषण में, फाइनेंस मिनिस्टर ने राज्य में 1 लाख सरकारी खाली पदों को भरने का वादा किया और कहा कि उनमें से 33 परसेंट महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jun 22, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:13 PM IST
बंगाल के लिए सुवेंदु सरकार ने खोला पिटारा, आएंगी 1 लाख नई सरकारी नौकरियां, DA में होगा 20% का भारी इजाफा
Image Credit: Bengal Budget

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Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

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