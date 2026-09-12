ममता बनर्जी को बागी गुट का खुला ऑफर: रीताब्रत बोले- 'नंदीग्राम से उतरें पूर्व CM, निर्दलीय लड़ेंगी तो भी देंगे समर्थन'

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के दोनों गुटों के बीच सियासी खींचतान जारी है. इस बीच एक नया और दिलचस्प सियासी मोड़ सामने आया है. बागी गुट की अगुवाई कर रहे रीताब्रत बनर्जी ने ममता बनर्जी को खुला ऑफर दिया है. शनिवार को रीताब्रत बनर्जी ने कहा है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगामी विधानसभा उपचुनाव लड़ती हैं, तो उनका गुट अपना उम्मीदवार वापस ले लेगा.
रीताब्रत बनर्जी ने इस फैसले के पीछे की वजह भी बताई है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका गुट चाहता है कि पूर्व मुख्यमंत्री एक बार फिर विधानसभा में लौटें. उन्होंने तंज भरे अंदाज में यह भी जोड़ा कि अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़कर सदन में आती हैं, तो यह और भी बेहतर होगा. 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से हार का सामना करना पड़ा था.
रीताब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का कहना है कि उन्होंने उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार का नाम लगभग तय कर लिया है, इसके बावजूद, अगर ममता बनर्जी चुनाव मैदान में उतरने का फैसला करती हैं चाहे वह एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ही क्यों न उतरें तो उनका गुट अपने प्रत्याशी का नाम वापस ले लेगा.
रीताब्रत ने पूर्व मुख्यमंत्री के चुनावी इतिहास पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि ममता बनर्जी ने कभी सीधा विधानसभा चुनाव नहीं जीता और वह पहले भी उपचुनावों के रास्ते ही सदन में पहुंची हैं, हालांकि, उन्होंने अपनी रणनीति पर भरोसा जताते हुए यह भी कहा कि उनका गुट आगामी उपचुनावों में जीत दर्ज करने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है.
यह बयान ऐसे समय आया है, जब पार्टी के नाम और चुनाव निशान को लेकर ममता बनर्जी और रीताब्रत गुट के बीच जंग चल रही है. राज्य में होने वाले दो सीटों के विधानसभा उपचुनावों से पहले यह मामला निर्वाचन आयोग (EC) की चौखट तक पहुंच चुका है, जहां दोनों पक्ष पार्टी के सिंबल पर अपना-अपना दावा पेश कर रहे हैं.
रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर 6 अक्टूबर को मतदान और 9 अक्टूबर को काउंटिंग होगी. दोनों सीटों के विधायकों ने दो-दो जगहों से चुनाव जीता था. नियम के तहत एक सीट छोड़नी होती है. इसी वजह से हुमायूं कबीर ने नाओदा सीट अपने पास रखकर रेजीनगर से इस्तीफा दे दिया, जबकि शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट रखकर नंदीग्राम सीट छोड़ दी. इसी कारण इन दोनों सीटों पर उपचुनाव कराया जा रहा है.
पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने चुनावी कार्यक्रम तय कर दिया है.