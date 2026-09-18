TMC का नाम और सिंबल फ्रीज: EC के आदेश पर ममता-ऋतब्रत गुट ने दिए ऑप्शन; कांग्रेस ने फैसले को बताया 'पार्टी चोरी'

नंदीग्राम और रेजिनगर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में मतदाताओं को ईवीएम पर इस बार टीएमसी का पारंपरिक नाम और सिंबल नहीं दिखाई देगा. ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी गुट के बीच चल रही तकरार को फिलहाल कुछ समय के लिए रोक दिया है. चुनाव आयोग ने टीएमसी का नाम और फूल-पत्नी वाला सिंबल फ्रीज करके तृणमूल कांग्रेस के दोनों धड़ों से तीन-तीन नाम और चुनाव चिन्ह मांगे थे. शुक्रवार की डेडलाइन पूरी होने से पहले ही दोनों धड़ों ने चुनाव आयोग (ECI) के सामने नए पार्टी नाम और चुनाव चिह्न के लिए अपनी-अपनी पसंद सौंप दी है.
चुनाव आयोग ने गुरुवार देर रात यह फैसला लिया था कि जब तक वो अंतिम फैसला नहीं लेता, तब तक कोई भी गुट ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और घास-फूल वाले चुनाव चिह्न का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा. आपको बताते चलें कि ये चिह्न खुद ममता बनर्जी ने अपने हाथों से डिजाइन किया था.
ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल ने गुरुवार आधी रात के बाद नाम और चुनाव चिह्न के लिए तीन-तीन विकल्प जमा किए थे. वहीं, ऋतब्रत बनर्जी की अगुवाई वाले बागी गुट ने शुक्रवार सुबह अपनी पसंद आयोग को भेजी. दोनों धड़ों के नेताओं का कहना है कि वे चुनाव आयोग के आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद ही इस मुद्दे पर कोई बयान देंगे.
नंदीग्राम और मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में अपने नए नाम और निशान का इस्तेमाल कर सकेंगे. इन उपचुनावों के नतीजे 9 अक्टूबर को आएंगे. दोनों ही गुटों के नेताओं ने नाम और चुनाव चिह्न के विकल्प भेजने की पुष्टि की, लेकिन उन्होंने अपनी पसंद को लेकर चुप्पी साधे रखी.
एलओपी राहुल गांधी ने शुक्रवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखी एक पोस्ट में कहा, 'पहले शिवसेना, फिर एनसीपी और अब तृणमूल कांग्रेस. हर बार एक ही पैटर्न, BJP और EC मिलकर एक पार्टी को तोड़ते हैं. फिर उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया जाता है. जब पूरी की पूरी पार्टी चोरी हो सकती है, तो करोड़ों भारतीयों के वोट चोरी होना भी हैरानी की बात नहीं. वोट चोरी. सरकार चोरी. अब पार्टी चोरी. ये हमारे लोकतांत्रिक पतन के प्रतीक बन गए हैं.'
पहले शिवसेना, फिर NCP और अब तृणमूल कांग्रेस।
हर बार एक ही पैटर्न - BJP और चुनाव आयोग मिलकर एक पार्टी को तोड़ते हैं। फिर उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया जाता है।
जब पूरी की पूरी पार्टी चोरी हो सकती है, तो करोड़ों भारतीयों के वोट चोरी होना भी हैरानी की बात नहीं।
वोट चोरी। सरकार चोरी।…
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 18, 2026
इसके साथ ही, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा, 'चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी जनादेश की रक्षा करना है, मगर उल्टा वो उन ताकतों की मदद कर रहा है, जो जनता के फैसले को ही पलट देते हैं. यह लड़ाई सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं है. यह हर राजनीतिक दल, हर मतदाता की लड़ाई है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहता है.'
वहीं तृणमूल का नाम और सिंबल फ्रीज़ करने के आयोग के फैसले पर दोनों गुटों से मिली-जुली प्रतिक्रिया आई है.
चुनाव आयोग के पास 184 मुफ्त/मुक्त (Free) चुनाव चिह्नों की एक सूची है. इसमें एसी, अलमारी, सेब, चूड़ी, दूरबीन, कंप्यूटर, सीसीटीवी, टॉर्च, केक, बिस्कुट, शिमला मिर्च और कोट से लेकर कान की बाली जैसे कई तरह के सिंबल शामिल हैं. तृणमूल कांग्रेस के दोनों धड़ों को इन्हीं 184 मुफ्त चिह्नों में से कोई दो आवंटित किए जाएंगे.
चुनाव आयोग के सिंबल फ्रीज वाले उस आदेश को असंवैधानिक बताते हुए तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी इस फैसले को नहीं मानती, लेकिन फिलहाल जो जरूरी है, वो हम करेंगे. वहीं, ऋतब्रत बनर्जी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आयोग का ये आदेश साफ करता है कि राजनीतिक दलों को कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी या वंशानुगत संपत्ति नहीं समझा जा सकता.
तृणमूल कांग्रेस के सियासी सफर की शुरुआत साल 1998 में ममता बनर्जी की अगुवाई में हुई थी. उस दौरान वो खुद अपने खास साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी से अलग हुई थीं, तभी से यह फूल पत्ती वाला सिंबल और नाम उनके संघर्ष से बनी पार्टी की पहचान बन चुका था. सालों के कड़े संघर्ष और तमाम उतार चढ़ावों के बाद 2011 में पश्चिम बंगाल की सत्ता संभाली थी. 2026 में पश्चिम बंगाल के दो जिलों की जनता पहली बार ऐसा चुनाव देखेगी जब ईवीएम में टीएमसी का नामो-निशान नहीं होगा.