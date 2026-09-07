/मां दुर्गा की तस्वीर में बड़ी चूक! 10 की जगह दिखीं 11 भुजाएं... बवाल के बाद CM बोले- मैं माफी मांगता हूं

पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के मौके पर बीजेपी की तरफ से जारी एक विज्ञापन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. विज्ञापन में मां दुर्गा की 10 की जगह 11 भुजाएं दिखाई गई थीं. इसे लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी पर विपक्षी तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने निशाना साधा. सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस विज्ञापन को लेकर नाराजगी जताई. विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने गलती के लिए माफी मांग ली.
दरअसल, बीजेपी की तरफ से 7 सितंबर को 'मिलन मेला' नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. इसी कार्यक्रम के प्रचार के लिए एक प्रिंट विज्ञापन जारी किया गया था. विज्ञापन में मां दुर्गा की तस्वीर लगाई गई थी, लेकिन उसमें देवी की 11 भुजाएं दिखाई गईं. बंगाल में दुर्गा पूजा सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि राज्य की संस्कृति और पहचान का अहम हिस्सा मानी जाती है. ऐसे में मां दुर्गा की तस्वीर में हुई इस गलती को लेकर विवाद बढ़ गया.
तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले को लेकर बीजेपी और मुख्यमंत्री पर हमला बोला. पार्टी ने कहा कि यह बंगाल की संस्कृति और परंपरा के प्रति बीजेपी की समझ और सम्मान पर सवाल खड़े करता है. TMC ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी सरकार के मुताबिक अब मां दुर्गा की 11 भुजाएं हैं. पार्टी ने सवाल किया कि आखिर मां दुर्गा को इस तरह दिखाने की मंजूरी किसने दी. TMC ने यह भी कहा कि लाखों बंगालियों के लिए मां दुर्गा का घर लौटना बेहद पवित्र अवसर है. ऐसे में बंगाल की संस्कृति और त्योहारों से जुड़े इस तरह के चित्रण से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं.
विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने विज्ञापन में हुई गलती को कबूल किया. उन्होंने कहा,'मां दुर्गा को 10 की जगह 11 हाथों के साथ दिखाने वाले गलत सरकारी विज्ञापन के लिए मैं माफी मांगता हूं.' उन्होंने कहा कि आगे ऐसी गलती दोबारा न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा. साथ ही अधिकारियों को भी सावधान रहने की चेतावनी दी गई है.
इस पूरे विवाद के बीच मुख्यमंत्री ने दुर्गा पूजा को लेकर सरकार की योजना भी बताई. उन्होंने कहा कि पिछली तृणमूल सरकार की तरह इस बार दुर्गा पूजा कार्निवल आयोजित नहीं किया जाएगा. इसके बजाय महालया के दिन कोलकाता के ईडन गार्डन्स में बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा. मुख्यमंत्री के मुताबिक कार्यक्रम करीब चार घंटे चलेगा. इसमें ड्रोन शो, आतिशबाजी और रोड शो होंगे. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की बात कही गई है. मुख्यमंत्री ने कई और भी बदलावों का ऐलान किया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: