बर्थडे पर खुलेंगी पुलिसवालों की आंखें और हाथों में होगा CM सुवेंदु का गिफ्ट, 'खाकी' को बंगाल सरकार की सौगात

Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल में राज्य नेतृत्व और पुलिस महकमे के बीच के रिश्तों को एक नई ऊंचाई और मजबूती देने के लिए राज्य सरकार ने एक बेहद अनोखी और दिलचस्प पहल शुरू की है. अब राज्य में तैनात डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) रैंक से लेकर सभी IPS और WBPS (पश्चिम बंगाल पुलिस सेवा) अधिकारियों को उनके जन्मदिन पर खुद मुख्यमंत्री की तरफ से बधाई संदेश भेजा जाएगा.
पश्चिम बंगाल पुलिस निदेशालय (WBPD) द्वारा जारी एक नए और कड़े निर्देश के तहत, सभी जिलों के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) और कमिश्नर ऑफ पुलिस (CP) को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले हर योग्य अधिकारी को उसके जन्मदिन की सुबह या ड्यूटी शुरू होने के पहले घंटे में मुख्यमंत्री की तरफ से एक खूबसूरत ग्रीटिंग कार्ड और फूलों का गुलदस्ता मिल जाए.
इस पूरी प्रक्रिया को बिना किसी चूक के पूरा करने के लिए बकायदा एक प्रशासनिक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है. सभी पुलिस यूनिट्स को निर्देश दिया गया है कि वे अलीपुर स्थित पश्चिम बंगाल पुलिस निदेशालय (भबानी भवन) के DSP (HQ) ऑफिस में एक अधिकृत मैसेंजर भेजकर एडवांस में ग्रीटिंग कार्ड्स कलेक्ट कर लें. सभी यूनिट्स को 4 जुलाई 2026 से ही अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के IPS और WBPS अधिकारियों की पूरी लिस्ट उनकी जन्मतिथि के साथ जमा करने के आदेश दे दिए गए हैं. कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर, कोलकाता में ही तैनात अन्य विशेष अधिकारियों के लिए गुलदस्ते और कार्ड की डिलीवरी का जिम्मा सीधे DSP (HQ) और DSP (सब-CR) को सौंपा गया है.
पुलिस महकमे के भीतर इस फैसले को एक असामान्य लेकिन बेहद महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम के रूप में देखा जा रहा है. अधिकारियों का मानना है कि भले ही यह एक प्रतीकात्मक शुरुआत हो, लेकिन यह चौबीसों घंटे तनाव में रहने वाली पुलिस फोर्स के साथ सरकार का एक पर्सनल कनेक्ट स्थापित करेगी. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिसिंग एक बहुत ही डिमांडिंग और स्ट्रेसफुल प्रोफेशन है. मुख्यमंत्री का यह कदम खाकी में एक फील-गुड फैक्टर पैदा करेगा. इस तरह की पहल से फ्रंटलाइन अधिकारियों का मनोबल बढ़ता है और पूरी पुलिस फ्रेटरनिटी में इसे लेकर खुशी की भावना है.
विभाग के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि नए कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने लगातार पुलिस फोर्स का मनोबल ऊंचा रखने की कोशिश की है. चाहे पार्क सर्कस में हुई हिंसा हो या आसनसोल का तनाव, मुख्यमंत्री ने खुद जमीन पर उतरकर हालात का जायजा लिया और साफ शब्दों में कहा था कि अगर मेरे पुलिसवालों को कोई नुकसान होता है, तो मंत्री एयर-कंडीशन्ड ऑफिस में आराम से नहीं बैठेंगे.
अधिकारी इस रवैये की तुलना पिछली सरकारों और पुराने दौर से भी कर रहे हैं, जब मुर्शिदाबाद के दंगों या रायगंज की हिंसा के वक्त भीड़ द्वारा पुलिसकर्मियों पर हमले किए गए थे, लेकिन प्रशासनिक पेचीदगियों के चलते पुलिस कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पाई थी. जानकारों का कहना है कि मुश्किल हालात में काम करने वाले अधिकारियों के योगदान को सीधे मुख्यमंत्री के स्तर से जब ऐसी पहचान मिलती है, तो वह जमीनी स्तर पर पुलिसिंग के जज्बे को कई गुना बढ़ा देती है.