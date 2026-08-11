/कोलाघाट में मौसम का कहर, बंगाल CM शुभेंदु अधिकारी के हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के हेलिकॉप्टर की मंगलवार को पूर्वी मेदिनीपुर जिले के कोलाघाट पर खराब मौसम के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री दमदम से हेलीकॉप्टर से केशपुर के लिए निकले थे, लेकिन पायलट ने एहतियात के तौर पर कोलाघाट के एक खुले मैदान में उतरने का फैसला किया. मुख्यमंत्री स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने केशपुर जा रहे थे. उन्होंने बताया कि अधिकारी पश्चिम मेदिनीपुर जिले में केशपुर स्थित कार्यक्रम स्थल के लिए सड़क मार्ग से रवाना हुए.
अधिकारियों के मुताबिक, हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था, तभी खराब मौसम के कारण पायलट को पूर्वी मिदनापुर जिले के कोलाघाट में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. यह घटना पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में हो रही भारी बारिश और खराब मौसम के बीच हुई. अधिकारी राज्य में अपने तय कार्यक्रमों के तहत हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे थे. लैंडिंग का फ़ैसला इसलिए लिया गया क्योंकि खराब मौसम की वजह से सुरक्षित उड़ान जारी रखना मुश्किल हो गया था. लैंडिंग के बाद मुख्यमंत्री और उनके साथ मौजूद लोग सुरक्षित बताए गए हैं.अब तक किसी के घायल होने या किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है.
पूरे भारत में मॉनसून का कहर जारी है और दक्षिण बंगाल के कुछ हिस्सों में और बारिश होने की उम्मीद है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, बुधवार से झारग्राम, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम और पूर्व मेदिनीपुर जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले सात दिनों में इस पूर्वी राज्य में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है.
बता दें कि इससे पहले भी कई राजनेताओं के हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हो चुकी है. मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के हेलिकॉप्टर की लखनऊ में टेकऑफ के तुरंत बाद तकनीकी खामी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी. वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हेलिकॉप्टर मैरीन वन की भी एक दौरे से लौटते वक्त इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी.
इसके अलावा जून 2023 में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री का हेलिकॉप्टर भारी बारिश के कारण सिलीगुड़ी के पास सेवोक आर्मी एविएशन बेस पर मुश्किल इमरजेंसी लैंडिंग से गुजरा था, जिसके चलते उन्हें घुटने और कमर में मामूली चोटें आई थीं.