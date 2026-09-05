/स्कर्ट को ना, सलवार-कमीज को हां, डेंगू से छात्राओं को बचाने का डेयरिंग आइडिया, बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री बोले- मोजा मच्छर से नहीं बचाता

पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. शारद्वत मुखर्जी ने स्कूली छात्राओं को डेंगू के मच्छरों के कहर से बचाने के लिए स्कूलों के ड्रेस कोड में बदलाव करने का सुझाव दिया है. पिछली टीएमसी सरकार के कई फैसले पलट चुकी सुवेंदु अधिकारी की सरकार के मंत्री के इस बयान ने नया सियासी बखेड़ा खड़ा होने के आसार दिख रहे हैं. मुखर्जी ने स्कूलों से बच्चों की यूनिफॉर्म में अस्थायी बदलाव करने की अपील करते हुए कहा, 'अगले तीन महीनों तक बच्चों के हाथ पैर पूरी तरह ढके रहने चाहिए, ताकि मच्छरों के काटने का खतरा कम किया जा सके.'
स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय स्वास्थ्य भवन में हुई एक हाईलेवल रिव्यू मीटिंग में मंत्री ने ये सुझाव दिया कि राज्य के सभी स्कूलों को डेंगू के पीक सीजन के दौरान छात्रों को फुल स्लीव शर्ट और पूरी लंबाई वाली पैंट पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए. मुखर्जी ने खास तौर पर उन छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म में बदलाव की बात कही, जो आमतौर पर स्कर्ट पहनकर स्कूल आती हैं.
मुखर्जी ने शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों से इस मामले में सहयोग की अपील की. मंत्री मुखर्जी ने कहा आगे ये भी कहा कि जागरूकता के जरिए डेंगू को काफी हद तक रोका जा सकता है. वह स्कूलों को लगातार संदेश भेज रहे हैं और शिक्षकों, प्रधानाचार्यों तथा प्रधानाचार्याओं से अनुरोध कर रहे हैं कि अगले तीन महीनों के लिए यूनिफॉर्म के नियमों में यह अस्थायी बदलाव किया जाए.
मुखर्जी ने कहा स्कूलों की मौजूदा यूनिफॉर्म चाहे जैसी भी हो, इन तीन महीनों में लड़कियों को स्कर्ट की जगह ऐसे सलवार सूट पहनने की अनुमति दी जाए, जिससे उनके पूरे पैर ढके रहें. मंत्री ने घुटने तक आने वाली मोजों को लेकर दिए गए सुझावों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि सिर्फ ऐसे मोजे पहनाने से मच्छरों से पर्याप्त बचाव संभव नहीं होगा. क्योंकि घुटने तक के मोजे त्वचा से चिपके रहते हैं और काफी पतले होते हैं, इसलिए मच्छर इनके जरिए भी काट सकते हैं.
राज्य सरकार सरकारी स्कूलों के लिए इन अस्थायी ड्रेस गाइडलाइंस को लेकर प्रशासनिक सर्कुलर जारी कर सकती है. हालांकि निजी स्कूलों से भी इसी तरह की सावधानी बरतने का अनुरोध किया जाएगा. हालांकि, यूनिफॉर्म में बदलाव लागू करना है या नहीं, इसका अंतिम फैसला संबंधित स्कूल मैनेजमेंट पर निर्भर करेगा.