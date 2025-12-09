'बंगाल को नहीं चाहिए आपकी मदद, हम खुद चलाएंगे योजनाएं...' CM ममता ने केंद्र पर साधा निशाना

Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य को किसी मदद की जरूरत नहीं है और वह अपनी कल्याणकारी योजनाएं स्वतंत्र रूप से चला रहा है. उन्होंने केंद्र के 6 दिसंबर तक तिमाही श्रम बजट जमा करने के नोटिस को खारिज करते हुए कहा कि बंगाल 100 दिनों का कार्य कार्यक्रम अपने दम पर चलाएगा.
Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार को किसी सहायता की जरूरत नहीं है और राज्य सभी कल्याणकारी योजनाओं को स्वतंत्र रूप से चला रहा है. उन्होंने केंद्र द्वारा जारी किए गए नोटिस पर भी आपत्ति जताई, जिसमें 6 दिसंबर तक तिमाही श्रम बजट जमा करने को कहा गया था. ममता ने इसे खारिज करते हुए कहा कि बंगाल 100 दिनों का कार्य कार्यक्रम अपने दम पर चलाएगा.
मुख्यमंत्री ने अपने बयान में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का विरोध दोहराया और कहा कि बंगाल कभी भी हिरासत शिविरों की अनुमति नहीं देगा. हम इन कानूनों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे. हम लोकतंत्र को बचाएंगे और बंगाल को बचाएंगे.
मनरेगा फंड के निलंबन पर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी लेकिन अब तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि केंद्र ने 100 दिनों के काम के लिए धनराशि रोक दी है, जबकि अदालतों ने इस योजना को फिर से शुरू करने का आदेश दिया है.
आपने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को नहीं दिया सम्मान: सीएम ममता
बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ममता ने कहा कि वह चुनावी फायदे के लिए अल्पसंख्यकों को बांटने की कोशिश कर रही है. उन्होंने चुनाव से पहले नाटक करने की बीजेपी की निंदा की और कहा कि क्या मैं बीजेपी की तरह वोट खरीद रही हूं? नहीं, हमारी सरकार ने पिछले पांच सालों से 1000 और 1200 रुपये दिए हैं जबकि बीजेपी ने बिहार में चुनाव से पहले लोगों को 10000 रुपये दिए. इसके अलावा, ममता ने बंगाल के मछुआरों के लिए भी राहत की बात की जहां राज्य सरकार ने 32 भारतीय मछुआरों को बांग्लादेश से वापस लाने में सफलता प्राप्त की. उन्होंने कहा कि राज्य ने एक महिला और उसके बच्चे को भी मालदा सीमा से सुरक्षित वापस लाया. सांस्कृतिक गौरव का हवाला देते हुए ममता ने केंद्र पर राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर करने का आरोप लगाया और कहा कि आपने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को सम्मान नहीं दिया, जिन्होंने 'वंदे मातरम' लिखा था.
बीजेपी नेता ने ममता पर साधा निशाना
इस बीच, बीजेपी नेता प्रियंका टिबरेवाल ने रविवार को कोलकाता में हुए सामूहिक गीता पाठ कार्यक्रम में शामिल न होने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ऐसे कार्यक्रमों से दूर रहती हैं क्योंकि उन्हें नमाज सुनने की इतनी आदत हो गई है कि गीता सुनकर उनके कानों से खून निकलने लगता है. बता दें, रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पवित्र भगवत गीता के सामूहिक पाठ में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था.
