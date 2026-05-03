क्या BJP की मंदिर पॉलिटिक्स ढहा पाएगी CM ममता का ‘दुर्ग’? नतीजों से पहले भक्ति मोड में कई दिग्गज

Bengal Election: पश्चिम बंगाल चुनाव के मतदान के बाद नतीजों से पहले BJP के कई उम्मीदवार मंदिरों में जाकर पूजा-अर्चना कर रहे हैं, जिसे मंदिर पॉलिटिक्स के रूप में देखा जा रहा है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने इस पर तंज कसा है, जबकि बीजेपी इसे आस्था बता रही है.
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Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सबकी निगाहें नतीजों पर टिकी हैं. लेकिन परिणाम आने से पहले बंगाल की गलियों में एक अलग ही रंग देखने को मिल रहा है. कड़े मुकाबले और राजनीतिक हिंसा की खबरों के बीच अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रत्याशियों ने ईश्वर की शरण ले ली है. वोटरों का आशीर्वाद ईवीएम में कैद होने के बाद अब बीजेपी उम्मीदवार अपने-अपने क्षेत्रों के प्रसिद्ध मंदिरों में मत्था टेकेंगे.
बंगाल चुनाव की पिच पर महीनों तक चले धुआंधार प्रचार, रैलियों और जुबानी जंग के बाद अब सन्नाटा तो है, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई है. बीजेपी के कई कद्दावर नेता और प्रत्याशी मंदिरों में कतारों में खड़े नजर आएंगे. कोई कालीघाट में मां काली के दर्शन करेगा, तो कोई दक्षिणेश्वर मंदिर में जीत की मन्नत मांगेगा. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ व्यक्तिगत आस्था नहीं, बल्कि एक सोची-समझी 'मंदिर पॉलिटिक्स' का हिस्सा भी है, जिससे हिंदू मतदाताओं को एक बार फिर संदेश देने की कोशिश की जा रही है.
बीजेपी प्रत्याशियों का कहना है कि उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है और अब वे भगवान का आशीष लेने जाएंगे हैं ताकि राज्य में परिवर्तन का संकल्प पूरा हो सके. हुगली, हावड़ा और उत्तर 24 परगना जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के उम्मीदवारों ने स्थानीय मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना के आयोजन का प्लान किया है. उम्मीदवारों का मानना है कि जनता का प्यार उन्हें मिल चुका है, और अब दैवीय शक्ति के आशीर्वाद से बंगाल में भगवा लहराएगा.
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बीजेपी की इस मंदिर पॉलिटिक्स पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने तंज कसने में देरी नहीं की है. टीएमसी का कहना है कि जब हार सामने दिखती है, तो बीजेपी को भगवान याद आते हैं. दूसरी ओर, बीजेपी इसे अपनी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा बता रही है. यह पहली बार नहीं है जब बंगाल में धर्म और राजनीति का ऐसा संगम दिख रहा है, लेकिन नतीजों से ठीक पहले इसे एक बड़े नैरेटिव के तौर पर पेश किया जा रहा है.
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