चुनावी बिगुल बजने से पहले CM ममता का बड़ा दांव, बंगाल में बढ़ा पुजारियों और मुअज्जिनों का वेतन

Assembly Elections Schedule: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को पुजारियों और मुअज्जिनों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की. यह घोषणा चुनाव से ठीक पहले करते हुए उन्होंने पुजारियों और मुअज्जिनों के वेतन में 500 रुपये की बढ़ोतरी की. दीदी ने राज्य के पुजारियों और मुअज्जिनों को ये सौगात, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा से कुछ ही घंटे पहले दी. ऐसे में ये घोषणा आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले की गई है, जो चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही प्रभावी हो जाएगी.

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