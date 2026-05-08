अपने घर में 'आटा' नहीं, भारत के 'डाटा' पर ज्ञान! बंगाल में BJP की जीत से पाकिस्तान में मातम, रोने लगे लोग

Bengal Election 2026: पाकिस्तानी मीडिया ने बंगाल में BJP की जीत को हिंदू राष्ट्रवाद की लहर के बजाय सुनियोजित धांधली करार दिया है. आसिफ दुर्रानी का दावा है कि लाखों अल्पसंख्यकों के मताधिकार छीने गए. जहां पाकिस्तान में केरल में मुस्लिम लीग की जीत से खुशी हैं, वहीं बंगाल के नतीजों को लेकर पूरा मुल्क उदास है.
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Pakistan On Bengal Result: भारत के 2026 विधानसभा चुनाव परिणामों ने सरहद पार भी हलचल मचा दी है. जहां केरल में मुस्लिम लीग (IUML) की सफलता से पाकिस्तानी मीडिया में खुशी की लहर है, वहीं पश्चिम बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की प्रचंड जीत ने उन्हें चिंता में डाल दिया है. पाकिस्तानी विशेषज्ञों और पूर्व राजनयिकों का दावा है कि बंगाल में BJP की जीत 'हिंदू राष्ट्रवाद' की लहर से ज्यादा 'रणनीतिक धांधली' का नतीजा है.
पाकिस्तानी मीडिया और विशेषज्ञों के बीच भारत के चुनावी नतीजों को लेकर विरोधाभासी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. केरल में मुस्लिम लीग और कांग्रेस गठबंधन की सफलता को पाकिस्तान में एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है. वहीं बंगाल और असम जैसे राज्यों में BJP की जीत को पाकिस्तानी विश्लेषकों ने चिंताजनक बताया है.
पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक आसिफ दुर्रानी ने एक साक्षात्कार में बंगाल के चुनावी नतीजों पर बड़े सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के जरिए कुछ ऐसी रणनीतियां अपनाई गईं जिससे बंगाल में मुस्लिम वोटों को अमान्य कर दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि लाखों मुस्लिम और दलित मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए या उन्हें वोट देने से रोका गया, जिससे BJP की जीत का रास्ता साफ हुआ.
जब विशेषज्ञों से पूछा गया कि अगर बंगाल में धांधली हुई, तो BJP केरल में क्यों नहीं कर पाई? तो दुर्रानी ने तर्क दिया कि केरल और बंगाल की राजनीतिक संरचना अलग है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि BJP अपनी उस रणनीति पर काम कर रही है जहां वे कमजोर क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों और दलितों के मताधिकार को प्रभावित करते हैं.
विश्लेषण में यह भी चर्चा की गई कि बंगाल में BJP की सफलता का असर भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश संबंधों पर क्या पड़ेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर अंतरराष्ट्रीय संबंधों से ज्यादा भारत की आंतरिक राजनीति पर पड़ेगा, जहां विपक्ष और भी अधिक बिखरा हुआ नजर आ रहा है. दुर्रानी के अनुसार, यह हिंदू राष्ट्रवाद की एक अभूतपूर्व लहर दिख रही है, लेकिन इसकी निष्पक्षता पर सवालिया निशान बने रहेंगे.
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रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव नतीजों को स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया है. उन्होंने भी 'वोटों की लूट' और 'संवैधानिक धांधली' का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है.
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