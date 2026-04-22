बंगाल में वोटिंग से पहले बड़ा एक्शन! दागी अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए सुरक्षा और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं. 23 अप्रैल को होने वाली वोटिंग से पहले राज्य के अलग-अलग जिलों में पुलिस ने दागी अपराधियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सोमवार और मंगलवार को कूच बिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना जिलों में कार्रवाई करते हुए 135 हिस्ट्रीशीटरों को प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया. इन सभी के खिलाफ पहले से ही स्थानीय थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

चुनाव आयोग ने राज्य पुलिस को पहले ही निर्देश दिया था कि संवेदनशील इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और मतदाताओं को डरमुक्त माहौल देने के लिए ऐसे तत्वों को पहले से ही हिरासत में लिया जाए. कोलकाता में भी पुलिस ने देर शाम से रात तक विशेष अभियान चलाया. इस दौरान कई कुख्यात अपराधियों को पकड़ा गया, जिनमें कार्तिक सोनकर उर्फ ‘खरगोश’ भी शामिल है. उसके खिलाफ शहर के पांच थानों में करीब 20 मामले दर्ज हैं. इसके अलावा शेख मनवर, मोहम्मद सिराज, उत्तम साहू, इश्तियाक अहमद, अनिल दास और किशन खरवार जैसे नाम भी इस कार्रवाई में शामिल हैं.

चुनाव से पहले शराब बिक्री पर लगाई गई रोक

उधर, चुनावी माहौल को देखते हुए राज्य में शराब की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है. जिन क्षेत्रों में 23 अप्रैल को मतदान होना है, वहां ‘ड्राई डे’ लागू कर दिया गया है. आमतौर पर यह पाबंदी मतदान से 48 घंटे पहले लगाई जाती है, ताकि किसी भी तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिशों पर लगाम लगाई जा सके. चुनाव आयोग ने यह कदम तब उठाया जब हाल के दिनों में शराब की बिक्री में असामान्य बढ़ोतरी देखी गई.

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शराब की बिक्री में असामान्य रूप से आई थी तेजी

चुनाव आयोग के अनुसार, अप्रैल 2026 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य पेय निगम लिमिटेड (WBSBCL) के डिपो से खुदरा विक्रेताओं द्वारा शराब की उठान में अप्रत्याशित उछाल दर्ज किया गया, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में काफी ज्यादा है. इसे संभावित चुनावी प्रभाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है. इसी के मद्देनज़र आयोग ने संवेदनशील मानी जाने वाली दुकानों की संख्या भी बढ़ा दी है और पूरे घटनाक्रम पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि हर जरूरी कदम उठाया जाएगा, ताकि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके.

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