'जैसा बीजेपी ने कहा था वैसा ही...', चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद इलेक्शन कमीशन पहुंचे TMC नेता; सामने रखी तीन बड़ी मांग

विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल में सियासी पारा हाई है. बीजेपी ने सोमवार को 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की. उसके अगले दिन टीएमसी ने भी उम्मीदवारों के पत्ते खोल दिए. इस बीच TMC की सांसद महुआ मोइत्रा ने कई आरोप लगाए हैं.
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West Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल समेत देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है. रविवार को चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया, जिसके बाद इन राज्यों में आदर्श आचार संहिता लग गई है. तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक दल एक्टिव हो गए हैं. सोमवार को बीजेपी ने केरल और पश्चिम बंगाल के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया. वहीं, आज टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है.
भले ही चुनाव देश के पांच राज्यों में हों, लेकिन सबसे अधिक चर्चा में पश्चिम बंगाल है. टीएमसी लगातार चुनाव आयोग बीजेपी पर हमलावर है. इस बीच तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुओ मोइत्रा ने हैरान करने वाला दावा किया और चुनाव आयोग से सवाल किए. उन्होंने कहा कि जब 28 फरवरी को वोटर लिस्ट जारी की गई थी, तो सूची में 7.04 करोड़ मतदाता थे और अब 15 मार्च को जब चुनावों के लिए अधिसूचना जारी हुई, तो उन्होंने कहा कि मतदाताओं की कुल संख्या 6.44 करोड़ है.
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि आज पार्टी के तीन नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलने आया है. जिस दौरान कई गंभीर मुद्दे उठाए गए. सांसदों ने चुनाव आयोग के सामने तीन मांग भी रखी. टीएमसी सांसद ने कहा कि 28 फरवरी को जब चुनाव आयोग ने अंतिम सूची प्रकाशित की, तो सूची में कुल 7.04 करोड़ मतदाता थे. अब 15 मार्च को जब चुनावों के लिए अधिसूचना जारी हुई, तो उन्होंने कहा कि मतदाताओं की कुल संख्या 6.44 करोड़ है.
टीएमसी सांसद ने सवाल किया कि अचानक 60 मतदाता कैसे कम हो गए. उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं को 'निर्णयाधीन' श्रेणी में रखा गया था, अब उन्हें हटा दिया गया मान लिया गया है और पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की कुल संख्या से बाहर कर दिया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि यदि इससे पहले हटाए गए 58 लाख ASDD मतदाताओं को जोड़ दिया, तो कुल संख्या 1.2 करोड़ हो जाती है, जो ठीक वही संख्या है, जिसके बारे में बीजेपी ने कहा था कि वे पश्चिम बंगाल में इतने मतदाताओं को हटा देंगे.
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महुआ मोइत्रा ने कहा कि इस हिसाब किताब से बेहद संदिग्ध स्थिति पैदा होती है. टीएमसी ने मांग करते हुए कहा कि चुनाव आयोग 7.04 करोड़ मतदाताओं की सही संख्या के साथ एक नई अधिसूचना जारी करे. मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हवाला देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह बहुत स्पष्ट कर दिया था कि पूरक सूचियां बार-बार प्रकाशित की जानी चाहिए और उन मतदाताओं को अंतिम सूची के साथ ही मान्य माना जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश 19 फरवरी को पारित किया था. आज 17 मार्च है.
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि चुनाव आयोग ने सुबह 4 बजे मुख्य सचिव को बदल दिया है. उन्होंने सुबह 4 बजे गृह सचिव को बदल दिया है. उन्होंने कमिश्नर को बदल दिया है, उन्होंने DGP को बदल दिया है. उन्होंने लगभग हर IAS अधिकारी, हर IPS अधिकारी को बदल दिया है. (इनपुट- एएनआई)
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