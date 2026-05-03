Bengal Election: रिजल्ट से पहले री-पोल का धमाका! फाल्टा के 285 बूथों पर क्यों दोबारा वोटिंग करा रहा EC?

Falta Constituency Repolling: पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग ने गंभीर अनियमितताओं के चलते सभी 285 बूथों पर 21 मई को दोबारा मतदान का आदेश दिया है. बता दें कि BJP ने EVM में छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे जबकि TMC ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया था. जानकारी के अनुसार, बाकी सीटों के नतीजे 4 मई को आएंगे, फाल्टा की गिनती 24 मई को होगी.
Trending Photos
Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने राज्य की सियासी सरगर्मी को चरम पर पहुंचा दिया है. ताजा जानकारी के अनुसार, चुनाव आयोग ने फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर हुए चुनाव को रद्द करते हुए पुनर्मतदान (Repolling) का कड़ा आदेश जारी किया है. आयोग ने इस क्षेत्र में हुई गड़बड़ियों को गंभीर चुनावी अपराध और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का खुला उल्लंघन करार दिया है. आयोग के आदेश के अनुसार, फाल्टा के सभी 285 मतदान केंद्रों जिसमें सहायक बूथ भी शामिल हैं पर 21 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा. इसके बाद मतों की गिनती 24 मई को की जाएगी, जबकि बाकी 293 सीटों की काउंटिंग 4 मई को ही होगी.
29 अप्रैल को हुए दूसरे चरण के मतदान के दौरान फाल्टा में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई थीं. आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कई बूथों पर चुनावी नियमों का उल्लंघन हुआ और निष्पक्ष मतदान प्रभावित हुआ. इसी के आधार पर यह कठोर निर्णय लिया गया कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र में ही फिर से वोटिंग कराई जाए. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम चुनावी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लिया गया है, लेकिन इससे चुनावी प्रक्रिया पर सवाल भी उठे हैं.
BJP ने आरोप लगाया कि फाल्टा के कई मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से छेड़छाड़ की गई. पार्टी का दावा था कि उनके चुनाव चिन्ह वाले बटन को टेप से चिपका दिया गया था, जिससे मतदाता स्वतंत्र रूप से वोट नहीं दे सके. हालांकि, TMC ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. टीएमसी का कहना है कि भाजपा संभावित हार को देखते हुए माहौल बनाने की कोशिश कर रही है.
15 बूथों पर पहले ही हो चुका था री-पोल
इससे पहले आयोग ने डायमंड हार्बर और मगराहट पश्चिम क्षेत्रों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था. इन बूथों पर दोबारा मतदान के दौरान 90 प्रतिशत से अधिक वोटिंग दर्ज की गई, जो मतदाताओं की सक्रियता को दर्शाता है. लेकिन फाल्टा में स्थिति ज्यादा गंभीर पाई गई, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में दोबारा मतदान का फैसला लिया गया जो अपने आप में एक असाधारण कदम है.
फाल्टा में राजनीतिक तनाव लगातार बना हुआ है. मतदान के दौरान भाजपा और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प की खबरें सामने आईं थी. भाजपा ने आरोप लगाया था कि उनके कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को धमकाया गया, जबकि टीएमसी ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने सख्ती दिखाई और तीन टीएमसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया. इन पर मतदाताओं को डराने और हमला करने के आरोप लगे हैं.
टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, जो डायमंड हार्बर से सांसद हैं, ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि भाजपा फाल्टा सीट कभी नहीं जीत पाएगी. अपने डायमंड हार्बर मॉडल का जिक्र करते हुए उन्होंने विपक्ष को खुली चुनौती दी और कहा कि कोई भी इस मॉडल को चुनौती नहीं दे सकता. उनका बयान साफ तौर पर राजनीतिक आत्मविश्वास और मुकाबले की तीव्रता को दिखाता है.
ये भी पढ़ें: क्या BJP की मंदिर पॉलिटिक्स ढहा पाएगी CM ममता का ‘दुर्ग’? नतीजों से पहले भक्ति मोड में कई दिग्गज
अब जब राज्य की 293 सीटों के नतीजे 4 मई को आने वाले हैं, फाल्टा का मामला चुनावी माहौल को और अधिक गर्म कर रहा है. यह पहली बार है जब किसी एक विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथों पर दोबारा मतदान कराया जा रहा है, जिससे चुनावी निष्पक्षता पर बहस तेज हो गई है. फिलहाल सबकी नजरें दो तारीखों पर टिकी हैं 4 मई, जब अधिकांश सीटों के नतीजे आएंगे, और 24 मई, जब फाल्टा का फैसला सामने आएगा. बंगाल की राजनीति में यह घटनाक्रम आने वाले दिनों में बड़ा असर डाल सकता है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.