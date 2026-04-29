बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में अब तक कहां-कहां हुई हिंसा? सुवेंदु का घेराव, पुलिस का लाठीचार्ज और EVM पर टेप

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है. ओवर ऑल तो मतदान ठीक चल रहा है, हालांकि कुछ जगहों से लाठीचार्ज या फिर घेराव की खबरें भी आ रही हैं. भवानीपुर, छपरा, शांतिपुर और भांगर समेत कई जगहों पर हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं. भवानीपुर में भाजपा के दिग्गज नेता सुवेंदु अधिकारी का ही कुछ लोगों ने घेराव कर दिया.

कोलकाता के एक मतदान केंद्र पर उस समय तनावपूर्ण हालात पैदा हो गए, जब भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी वहां पहुंचे. टीएमसी समर्थकों के एक समूह के जरिए उन्हें घेर लिए जाने के बाद हालात कुछ समय के लिए और बिगड़ गई. बूथ के दौरे के दौरान टीएमसी समर्थकों ने सुवेंदु अधिकारी को घेर लिया. राज्य में विपक्ष के नेता और भावानीपुर व नंदीग्राम से भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए एक मतदान केंद्र पर पहुंचे. उनके दौरे के दौरान, टीएमसी समर्थक जमा हो गए और जय बंगाल के नारे लगाने लगे. सुवेंदु अधिकारी ने एक अलग वीडियो में दावा किया,'ये सभी बांग्लादेशी मुसलमान हैं, वे डरे हुए हैं. ममता का सफाया हो जाएगा.' इसके बाद सुवेंदु अधिकारी और उनके समर्थकों ने भी 'जय श्री राम' और 'हिंदू हिंदू भाई भाई' के नारे लगाए.

एंटाली में पुलिस का लाठीचार्ज

कोलकाता के एंटाली में भाजपा कार्यकर्ताओं को बूथ में दाखिल होने से रोके जाने पर प्रियंका तिबरेवाल ने विरोध प्रदर्शन किया. उनकी सुरक्षाकर्मियों से बहस हो गई. बाली में, बूथ के सामने हंगामा करने पर एक व्यक्ति की पिटाई करने के बाद केंद्रीय बलों ने उसे वहां से हटा दिया. बाद में, जब तृणमूल उम्मीदवार के प्रतिनिधि भी इस विवाद में शामिल हो गए, तो दोनों को बूथ से बाहर निकाल दिया गया.

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भाजपा नेता पर TMC कार्यकर्ताओं का हमला

छपरा: नादिया के छपरा विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 53 पर TMC से जुड़े बदमाशों ने कथित तौर पर एक भाजपा कार्यकर्ता की पिटाई की. कहा जा रहा है कि उन पर लोहे की रॉड से सिर पर वार किया गया है. गंभीर रूप से घायल होने के चलते उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. भाजपा का दावा है कि हमलावर हथियारों से लैस थे. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है.

भाजपा दफ्तर से नकली EVM बरामद

पूर्वी गली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद TMC के दफ्तर नकली EVM होने का दावा किया गया है. बताया जा रहा है कि सेंट्रल फोर्सेज जैसे ही इन कार्यकर्ताओं के पास पहुंची तो ये भागने की कोशिश करने लगे. जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. आरोप है कि नकली EVM के जरिए TMC वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है.

BJP उम्मीदवार को घेरकर लगाए चोर-चोर के नारे

दक्षिण 24 परगना के रायदिघी के अंदारमनी ग्राम में बीजेपी प्रत्याशी को घेरकर कर चोर-चोर के नारे जिसके बाद इलाके का माहौल गरमा गया. आरोप है की आज जब बीजेपी प्रत्याशी पलाश राणा इलाके में पहुंचे तो उन्हें देख सब लोग चोर-चोर के नारे लगाने लगे. हालात को बिगड़ता देख फोर्सेज मौके पर पहुंची और हालात को कंट्रोल में लिया.

उत्तर 24 परागना में TMC काउंसलर को गिराकर मारा

उत्तर 24 परगना के कांचरापाड़ा म्युनिसिपेलिटी के कौंसिलर कल्याण कर बूथ के 100 मीटर दायरे में खड़े होने के चलते बीजेपी प्रत्याशी के साथ झगड़े का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि TMC काउंसलर को भी भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थकों ने गिराकर मारा. हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेज मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में लिया.

भाजपा उम्मीदवार की वोटर से बहस

कोलकाता पोर्ट से भाजपा उम्मीदवार राकेश सिंह के साथ भी वोटर की बहस और मारपीट हुई. वोटर ने दावा किया कि वो बारिश के चलते वहीं खड़े हुए थे. जबकि भाजपा उम्मीदवार राकेश का कहना है कि TMC कार्यकर्ता है 100 मीटर के दायरे में खड़े हैं, जोकि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के खिलाफ है.

उत्तर 24 परागना में लाठीचार्ज

इसके अलावा उत्तर 24 परगना के आमडांगा में भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने सख्ती बरती. कुछ लोग बूथ के नजदीक बाइक लेकर खड़े हुए थे, जिन्हें पुलिस ने सख्त होकर भगा दिया. भीड़ देखते ही पुलिस ने लाठी उठाकर किया पीछा. चुनाव आयोग के मुताबिक बूथ के 100 मीटर तक कोई भीड़ नहीं कर सकता.

भाजपा नेता के साथ मारपीट

बासंती में भाजपा उम्मीदवार के साथ मारपीट और हमले की घटना में दो तृणमूल कार्यकर्ता गिरफ्तार. गिरफ्तार किए गए लोगों में अब्बासुद्दीन मंडल और मिनर सरदार बताए जा रहे हैं.

बिकाश सरदार पर हमला, कार में तोड़फोड़

दक्षिण 24 परगना से उम्मीदवार बिकाश सरदार की कार में तोड़फोड़ की गई; वीडियो में जंग लगे नारंगी रंग की मारुति बलेनो की पिछली विंडशील्ड टूटी हुई दिखाई दे रही है. पार्टी ने इसके लिए तृणमूल कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है.

EVM के बटन पर लगाई फेवीक्विक

उत्तर 24 परगना जिले के मिनाखां विधानसभा क्षेत्र के 41 नंबर बूथ पर EVM में छेड़छाड़ का आरोप सामने आया है. इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) के प्रत्याशी प्रतीक मंडल ने आरोप लगाया है कि उनके चुनाव चिन्ह वाले बटन पर फेवीक्विक लगा दिया गया, ताकि कोई मतदाता उस बटन को दबा न सके. मामले की जानकारी मिलते ही चुनाव आयोग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जांच शुरू कर दी गई है. वहीं, प्रतीक मंडल ने इस घटना को गंभीर बताते हुए संबंधित बूथ पर दोबारा मतदान कराने की मांग की है.

EVM पर टेपिंग का आरोप

बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा,'यह वही है जिसका बचाव ममता बनर्जी कर रही थीं, जब उन्होंने फलता (डायमंड हार्बर) से TMC के टिकट पर चुनाव लड़ रहे कथित आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार जहांगीर खान का समर्थन किया. कई पोलिंग बूथों पर बीजेपी को वोट देने वाला विकल्प टेप लगाकर बंद कर दिया गया है, जिससे वोटर अपनी पसंद का वोट नहीं दे पा रहे हैं.' उन्होंने आगे लिखा,'इसे डायमंड हार्बर मॉडल कहा जा रहा है, वही तरीका, जिससे अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा सीट जीती थी. हम मांग करते हैं कि फलता के जिन-जिन बूथों पर ऐसी गड़बड़ी हुई है, वहां तुरंत दोबारा मतदान कराया जाए. नीचे ऐसे कुछ बूथों की जानकारी और सबूत दिए गए हैं.'