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बंगाल में केवल 293 सीटों पर कल होगी गिनती, एक विधानसभा सीट के लिए करना होगा इंतजार; लेकिन क्यों?

पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती कल यानी 4 मई को होनी है. हालांकि, राज्य के 294 सीटों की बजाय केवल 293 सीटों पर गिनती की जाएगी. एक विधानसभा सीट फालटा में 21 मई को फिर से मतदान होगा और फिर 24 मई को गिनती होगी. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 03, 2026, 03:41 PM IST
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बंगाल में केवल 293 सीटों पर कल होगी गिनती, एक विधानसभा सीट के लिए करना होगा इंतजार; लेकिन क्यों?

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल समेत देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सोमवार (04 मई ) को आएंगे. मतगणना को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. भले ही चुनावी नतीजे पांच राज्यों के आएंगे,लेकिन सबसे अधिक चर्चा पश्चिम बंगाल की हो रही है. बंगाल में 294 सीटों पर हुए मतदान के बाद गिनती पर निगाहें टिकी हैं. हालांकि, चार मई को होने वाली मतगणना में बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के ही परिणाम आएंगे. ॉ

दरअसल, पश्चिम बंगाल के फालटा विधानसभा सीट के सभी बूथों पर फिर से चुनाव होंगे. इसके लिए 21 मई को वोट डाले जाएंगे और चुनावी परिणाम 24 मई को आएंगे. चुनाव आयोग ने माना है कि दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान कई बूथों से गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद यहां के चुनाव को रद्द कर दिया गया है. 

कितने बूथों पर होगी वोटिंग 

चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार,फालटा विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर फिर से वोटिंग होगी. अब यह चुनाव 21 मई को होगा और वोटों की गिनती 24 मई को की जानी है. इससे पहले 293 सीटों के लिए कल यानी 4 मई को वोटों की गिनती होगी. 

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दोबारा मतदान की असल वजह

गौरतलब है कि दूसरे चरण के दौरान 29 अप्रैल को बंगाल की 142 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी. इस बीच कई जगहों से कुछ हिंसा की घटनाएं सामने आई थीं. इसी कड़ी में फालटा विधानसभा सीट के कई मतदान बूथों पर गंभीर घटनाएं देखने को मिली. चुनाव आयोग के पास मतदाताओं को डराने, बिना अनुमति के बूथ के अंदर घुसना और ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायतें देखने को मिली. 

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बीजेपी ने लगाए थे आरोप 

बता दें कि चुनाव आयोग के सामने फालटा से बीजेपी के उम्मीदवार देबांगशु पांडा ने दावा किया कि विधानसभा क्षेत्र के कुछ मतदान केंद्रों पर उनकी पार्टी के चुनाव चिह्न पर टेप लगा दिया गया था। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने एक बूथ के बाहर भीड़ पर लाठीचार्ज किया था. अलग-अलग बूथों पर हुई घटनाओं के कारण 77 बूथों पर पुनः मतदान कराने की मांग की गई. बाद में चुनाव आयोग ने विधानसभा क्षेत्र के चुनाव रद्द कर दिया और अब यहां पर 21 मई को वोट डाले जाएंगे. 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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