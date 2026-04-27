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Hindi Newsदेशफिर धमकाया, तो कायदे से खबर लेंगे, यूपी के सिंघम ने जहांगीर खान दी सख्त चेतावनी; भड़क उठी TMC

'फिर धमकाया, तो कायदे से खबर लेंगे', यूपी के 'सिंघम' ने जहांगीर खान दी सख्त चेतावनी; भड़क उठी TMC

पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार  जहांगीर खान को  आईपीएस अजय पाल शर्मा ने सख्त चेतावनी दी है. यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर फिर से किसी भी मतदाता को धमकाने की शिकायत मिलती है, तो कायदे से खबर ली जाएगी. बताया जा रहा है कि टीएमसी प्रत्याशी पर मतदाताओं को धमकाने के आरोप लगे थे. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 27, 2026, 08:27 PM IST
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'फिर धमकाया, तो कायदे से खबर लेंगे', यूपी के 'सिंघम' ने जहांगीर खान दी सख्त चेतावनी; भड़क उठी TMC

West Bengal Elections: पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होनी है. बंगाल के 142 सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर आज चुनाव प्रचार समाप्त हो गया. पिछले दिनों बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने टीएमसी पर लोगों को धमकाने के आरोप लगाए हैं. भाजपा के नेताओं का कहना है कि टीएमसी के कार्यकर्ता लोगों को वोट नहीं डालने देते. हालांकि, टीएमसी ने इस आरोपों का खंडन किया है. इस बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) के उम्मीदवार जहांगीर खान को आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा ने शख्स चेतावनी दी है. 

दरअसल, चुनावी मौसम में फलता विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी के उम्मीदवार को लेकर एक विवाद सामने आया है. कुछ जगहों पर शिकायतें आई हैं कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के उम्मीदवार जहांगीर खान पिछले कुछ समय से लोगों को धमका रहे हैं. इस बीच यूपी के चर्चित एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा ने चेतावनी दी है. बता दें कि आईपीएस अजय पाल इस समय बंगाल में चुनाव की ड्यूटी पर तैनात हैं. 

आईपीएस अधिकारी की सख्त चेतावनी 

आईपीएस अजय पाल शर्मा ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर लोगों को धमकाने की शिकायत फिर से मिलती है, तो सख्त एक्शन लिया जाएगा. आईपीएस अधिकारी की ओर से कहा गया कि जहांगीर को बता देना, अगर लोगों को फिर धमकाया तो कायदे से खबर लेंगे. 

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पुलिस ने भी नहीं बताया घर का पता 

हैरान करने वाली बात है कि लोगों को धमकाने की शिकायत मिलने के बाद आईपीएस अजय पाल मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां पर टीएमसी के प्रत्याशी जहांगीर खान नहीं मिले. स्थानीय लोगों और यहां तक की स्थानीय पुलिस की ओर से भी जहांगीर के घर का सही पता नहीं दिया गया. बाद में तलाशी अभियान के दौरान पाल की टीम को जहांगीर का घर मिला. 

यह भी पढ़ें: अंग-बंग-कलिंग! के नारे से बीजेपी रचेगी पश्चिम बंगाल में इतिहास? पहली जीत के लिए पीएम मोदी की हुंकार

एसपी को जारी हुआ नोटिस 

बताया जा रहा है कि जब पुलिस की टीम जहांगीर खान के घर पहुंची, तो मौके पर उनके घर के बाहर कुल 14 पुलिसकर्मी तैनात मिले. इस पर अजय पाल शर्मा ने स्थानीय एसपी से जवाब मांगा. जिसको लेकर एसपी की ओर से कहा गया कि जहांगीर खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान है और 10 पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए निर्धारित हैं. इसपर अजय पाल ने सवाल किया कि फिर मौके पर 14 पुलिसकर्मी कैसे तैनात थे. उन्होंने इस संबंध में एसपी को नोटिस जारी कर कारण मांगा है.

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टीएमसी ने किया पलटवार 

आईपीएस अधिकारी अजय पाल की सख्त चेतावनी के बाद टीएमसी भड़क उठी है. टीएमस के प्रदेश प्रवक्ता रिजू दत्ता ने कहा कि BJP सरकार के पास SIT बनाने के अलावा कोई चारा नहीं था, जिसने उनके खिलाफ विजिलेंस जांच की सिफारिश की। टीएमसी ने कहा कि अगर कोई भी लाइन से हटता है और किसी के लिए गलत व्यवहार किया गया, तो इसकी कीमत चुकानी होगी. उन्होंने कहा यह बंगाल है उत्तर प्रदेश नहीं है. 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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