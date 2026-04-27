'फिर धमकाया, तो कायदे से खबर लेंगे', यूपी के 'सिंघम' ने जहांगीर खान दी सख्त चेतावनी; भड़क उठी TMC

West Bengal Elections: पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होनी है. बंगाल के 142 सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर आज चुनाव प्रचार समाप्त हो गया. पिछले दिनों बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने टीएमसी पर लोगों को धमकाने के आरोप लगाए हैं. भाजपा के नेताओं का कहना है कि टीएमसी के कार्यकर्ता लोगों को वोट नहीं डालने देते. हालांकि, टीएमसी ने इस आरोपों का खंडन किया है. इस बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) के उम्मीदवार जहांगीर खान को आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा ने शख्स चेतावनी दी है.

दरअसल, चुनावी मौसम में फलता विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी के उम्मीदवार को लेकर एक विवाद सामने आया है. कुछ जगहों पर शिकायतें आई हैं कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के उम्मीदवार जहांगीर खान पिछले कुछ समय से लोगों को धमका रहे हैं. इस बीच यूपी के चर्चित एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा ने चेतावनी दी है. बता दें कि आईपीएस अजय पाल इस समय बंगाल में चुनाव की ड्यूटी पर तैनात हैं.

आईपीएस अधिकारी की सख्त चेतावनी

आईपीएस अजय पाल शर्मा ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर लोगों को धमकाने की शिकायत फिर से मिलती है, तो सख्त एक्शन लिया जाएगा. आईपीएस अधिकारी की ओर से कहा गया कि जहांगीर को बता देना, अगर लोगों को फिर धमकाया तो कायदे से खबर लेंगे.

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Ajay Pal Sharma, the encounter specialist and Singham of UP police, is deployed as police observer of South 24 Parganas. He just read the riot act to Bhaipo’s henchman Jehangir Khan’s family members. Nobody can stop this election from being the most free and fair election in 50… pic.twitter.com/p3WOLLXL6d — BJP West Bengal (@BJP4Bengal) April 27, 2026

पुलिस ने भी नहीं बताया घर का पता

हैरान करने वाली बात है कि लोगों को धमकाने की शिकायत मिलने के बाद आईपीएस अजय पाल मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां पर टीएमसी के प्रत्याशी जहांगीर खान नहीं मिले. स्थानीय लोगों और यहां तक की स्थानीय पुलिस की ओर से भी जहांगीर के घर का सही पता नहीं दिया गया. बाद में तलाशी अभियान के दौरान पाल की टीम को जहांगीर का घर मिला.

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एसपी को जारी हुआ नोटिस

बताया जा रहा है कि जब पुलिस की टीम जहांगीर खान के घर पहुंची, तो मौके पर उनके घर के बाहर कुल 14 पुलिसकर्मी तैनात मिले. इस पर अजय पाल शर्मा ने स्थानीय एसपी से जवाब मांगा. जिसको लेकर एसपी की ओर से कहा गया कि जहांगीर खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान है और 10 पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए निर्धारित हैं. इसपर अजय पाल ने सवाल किया कि फिर मौके पर 14 पुलिसकर्मी कैसे तैनात थे. उन्होंने इस संबंध में एसपी को नोटिस जारी कर कारण मांगा है.

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टीएमसी ने किया पलटवार

आईपीएस अधिकारी अजय पाल की सख्त चेतावनी के बाद टीएमसी भड़क उठी है. टीएमस के प्रदेश प्रवक्ता रिजू दत्ता ने कहा कि BJP सरकार के पास SIT बनाने के अलावा कोई चारा नहीं था, जिसने उनके खिलाफ विजिलेंस जांच की सिफारिश की। टीएमसी ने कहा कि अगर कोई भी लाइन से हटता है और किसी के लिए गलत व्यवहार किया गया, तो इसकी कीमत चुकानी होगी. उन्होंने कहा यह बंगाल है उत्तर प्रदेश नहीं है.