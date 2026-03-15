सरकार पर करेंगे हमले लेकिन दीदी का नहीं लेंगे नाम! बंगाल चुनाव में मोदी-शाह की नई रणनीति से बढ़ी TMC की टेंशन

BJP Strategy for Bengal: पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर गर्माने लगी है. आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जिसमें 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है. पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल का 7 मई को खत्म होने वाला है, तो इससे पहले राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं. आगामी चुनाव को देखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) के खिलाफ रणनीति बनाने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है. इस बार बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने का दावा कर रही है.

पश्चिम बंगाल को फतह करने के लिए बीजेपी खास तैयारी की है. इसी क्रम में बंगाल चुनाव में बीजेपी अपने राजनीतिक हमलों का तरीका बदलती दिखाई दे रही है. पिछले विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी पर हमलावर रहने वाली भाजपा को अपेक्षित फायदा नहीं मिला था, वहीं इसकी वजह से कुछ उल्ट असर भी राज्य के चुनाव परिणाम में देखने को मिला था.

सीधे ममता पर हमला नहीं बोलेगी बीजेपी

बीते पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम को देखते हुए इस बार बीजेपी की कोशिश है कि वह सीधे सीएम ममता बनर्जी पर हमला न बोले, बल्कि राज्य की टीएमसी सरकार के कामकाज, भ्रष्टाचार के आरोपों और प्रशासनिक फैसलों को चुनावी मुद्दा बनाए. राजनीति के जानकारों का मानना है कि बीजेपी इस रणनीति से ममता बनर्जी को व्यक्तिगत सहानुभूति का भी मौका नहीं देना चाहती है और सरकार के प्रदर्शन को ही चुनावी बहस का मुद्दा बनाना चाहती है. इसी बदली हुई रणनीति के साथ बीजेपी बंगाल की राजनीति में नया सियासी बिगुल बजा चुकी है.

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पश्चिम बंगाल विधानसभा 2025 के चुनाव प्रचार में बीजेपी नेता तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पर सीधा जुबानी हमला नहीं बोलेंगे. जिससे कि ममता बनर्जी पिछले चुनाव की तरह अपने लिए किसी तरह का सहानुभूति न बना सकें. लेकिन बीजेपी नेता प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधेंगे. दूसरी ओर प्रदेश के बीजेपी नेता ममता और उनकी पार्टी के साथ प्रदेश सरकार पर निशाना साधेंगे. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी होने के लिए तैयार है. पीएम नरेंद्र मोदी की कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में विशाल रैली के साथ बीजेपी ने बंगाल में चुनाव प्रचार की शुरुआत कर चुकी है.

बीजेपी की चुनावी रणनीति तैयार!

इस बीच पार्टी के चुनावी रणनीतिकारों ने प्रचार की पूरी रणनीति लगभग तय कर ली है. इस बार बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले अपनी रणनीति में बदलाव किया है. सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का मानना है कि साल 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने अपने खिलाफ हो रहे सीधे हमलों को अपने पक्ष में सहानुभूति में बदल लिया था. उस समय बीजेपी नेताओं द्वारा ‘दीदी’ कहकर किए गए हमलों को भी उन्होंने राजनीतिक तौर पर भुना लिया था.

2021 विधानसभा चुनाव की इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अलग रणनीति तैयार की है. पार्टी अब सीधे ममता बनर्जी को निशाना बनाने के बजाय प्रदेश सरकार के कामकाज, उसकी नाकामियों और राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर ज्यादा आक्रामक प्रचार कर रही है. इससे बीजेपी चुनावी बहस को सरकार के प्रदर्शन पर केंद्रित रखना चाहती है.

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पीएम मोदी ने भी किया 'परहेज'

पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ब्रिगेड मैदान की रैली में ममता बनर्जी का सीधे नाम लेने से परहेज किया , लेकिन ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा. पीएम मोदी ने अपने भाषण में प्रदेश सरकार की नीतियों और कामकाज को लेकर तीखे सवाल उठाए. सूत्रों के अनुसार बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व भले ही ममता बनर्जी के खिलाफ संयमित भाषा का इस्तेमाल करे लेकिन राज्य स्तर के बीजेपी नेता ममता बनर्जी पर सीधे हमले करते रहेंगे. उनका कहना है कि स्थानीय नेता खुद इन हालात के भुक्तभोगी हैं और जनता भी समझती है कि राज्य की राजनीति में क्या हो रहा है.

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