बंगाल-असम चुनाव से पहले BSF जवानों की बढ़ी टेंशन! DG के ‘लाठी’ वाले आदेश पर उठे सवाल

Assembly Elections2026: पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती तेज कर दी गई है. निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवान राज्यों में भेजे जा रहे हैं. हालांकि इस बीच सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों के बीच एक आदेश को लेकर असमंजस और चिंता की स्थिति बन गई है.

सूत्रों के मुताबिक, बीएसएफ के महानिदेशक (DG) प्रवीण कुमार ने चुनावी ड्यूटी के दौरान जवानों को अपने पास लाठी रखने के निर्देश दिए हैं. इस आदेश को लेकर कई अधिकारियों और जवानों ने सवाल उठाए हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल और असम के कई क्षेत्र चुनाव के दौरान संवेदनशील माने जाते हैं.

पश्चिम बंगाल में 500 कंपनियां तैनात

सूत्रों के अनुसार, फिलहाल पश्चिम बंगाल में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की करीब 500 कंपनियां तैनात की जा चुकी हैं. इनका मुख्य उद्देश्य चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और मतदाताओं को सुरक्षित माहौल देना है. हालांकि बीएसएफ जवानों को लाठी के साथ ड्यूटी करने के निर्देश मिलने के बाद कई अधिकारियों को यह फैसला असामान्य लग रहा है. उनका कहना है कि संवेदनशील क्षेत्रों में केवल लाठी के सहारे ड्यूटी करना सुरक्षा के लिहाज से जोखिम भरा हो सकता है.

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बैठक में दिया गया ये आदेश

जानकारी के अनुसार, हाल ही में बीएसएफ डीजी प्रवीण कुमार ने गुवाहाटी में एक बैठक की थी. इस बैठक में साउथ बंगाल और नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर के आईजी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. बैठक का उद्देश्य पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रणनीति तय करना था. इसी बैठक के दौरान डीजी ने ये निर्देश दिया कि चुनावी ड्यूटी के दौरान बीएसएफ जवान अपने साथ लाठी रखें. बैठक में मौजूद कुछ अधिकारियों को यह निर्णय आश्चर्यजनक लगा.

अधिकारियों ने जताई चिंता

सूत्रों के अनुसार, नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर के आईजी ने इस आदेश पर असहमति जताई. उनका कहना था कि पश्चिम बंगाल और असम के कई इलाके चुनाव के दौरान बेहद संवेदनशील रहते हैं. ऐसे में जवानों को केवल लाठी के साथ ड्यूटी पर भेजना उनकी सुरक्षा के लिहाज से सही फैसला नहीं माना जा सकता. बीएसएफ के कुछ अन्य अधिकारियों ने भी अनौपचारिक तौर पर चिंता जताई कि 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं सामने आई थीं. ऐसे में सुरक्षा बलों को पर्याप्त संसाधनों के साथ तैनात करना जरूरी है.

कोकराझार में बिना हथियार ड्यूटी का आदेश

बैठक में संबंधित जिलों के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे. जहां बीएसएफ अधिकारियों ने इस आदेश पर सवाल उठाए, वहीं असम के कोकराझार जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने इसका समर्थन किया. कोकराझार, जो पिछले दशक में उग्रवादी गतिविधियों के कारण अशांत इलाकों में गिना जाता रहा है. हालांकि बीएसएफ के ग्राउंड स्तर के अधिकारियों ने इस फैसले का समर्थन नहीं किया. उनका कहना है कि इस तरह का आदेश जवानों और अधिकारियों की सुरक्षा के साथ समझौता करने जैसा है.

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2021 चुनाव हिंसा की रिपोर्ट तलब

इसी बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हाल ही में पश्चिम बंगाल का दौरा किया. उन्होंने राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की.

इस दौरान उन्होंने मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और पुलिस महानिदेशक पीयूष पांडेय से वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं का विस्तृत ब्यौरा मांगा. मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी पूछा कि किन क्षेत्रों में हिंसा हुई थी, उस समय कौन-कौन से अधिकारी ड्यूटी पर तैनात थे और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई.

दोनों राज्यों में शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने की चुनौती

पश्चिम बंगाल और असम दोनों राज्यों में चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बड़ी चुनौती मानी जाती है. पिछले चुनावों के अनुभव को देखते हुए चुनाव आयोग और सुरक्षा एजेंसियां इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं. हालांकि बीएसएफ जवानों के लिए जारी लाठी वाले आदेश ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है.