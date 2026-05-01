'एग्जिट पोल गलत साबित होंगे', फारूक और उमर अब्दुल्ला ने बंगाल के चुनावी नतीजों पर किया बड़ा दावा; जानें क्या कहा

पश्चिम बंगाल में चुनाव होने के बाद अब सभी को मतगणना का इंतजार है. इससे पहले कई एग्जिट पोल्स सामने आए हैं, इनमें से कुछ एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बढ़त मिलते दिख रही है, तो वहीं कुछ ने टीएमसी की सरकार का अनुमान जताया है. इन एग्जिट पोल्स को खारिज करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यह रूझान फिर से गलत साबित होंगे.
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Jammu and Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनावों में BJP के पक्ष में आए एग्जिट पोल के अनुमानों को खारिज कर दिया. उन्होंने भविष्यवाणी की कि सोमवार को जब नतीजे घोषित होंगे, तो ये अनुमान फिर से गलत साबित होंगे.
दरअसल, कश्मीर के पंपोर में पत्रकारों से बात करते हुए, अब्दुल्ला ने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को याद किया, जहां सभी एग्जिट पोल्स ने BJP की जीत की भविष्यवाणी की थी, लेकिन ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने भारी बहुमत से सत्ता हासिल की थी.
उन्होंने जोर देकर कहा कि सोमवार को सब कुछ साफ हो जाएगा, जब हम श्रीनगर में 'दरबार मूव' के उद्घाटन के मौके पर सलामी ले रहे होंगे, तभी नतीजे आने शुरू हो जाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि एक पोलस्टर ने तो अपने सर्वे के नतीजे जारी करने से ही मना कर दिया था, शायद इसलिए क्योंकि नतीजे उनके पक्ष में नहीं थे.
अब्दुल्ला का यह संदेह ऐसे समय में सामने आया है, जब एग्जिट पोल्स पश्चिम बंगाल में BJP की जीत का अनुमान लगा रहे हैं; यह स्थिति उसी राज्य में पहले हुई उन गलत भविष्यवाणियों की याद दिलाती है, जो पहले भी गलत साबित हुई थीं. उन्होंने विश्वास जताया कि ज़मीनी हकीकत तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में है.
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) के मुद्दे पर, अब्दुल्ला ने उनकी विश्वसनीयता का बचाव किया, लेकिन चुनाव के बाद उनमें कथित हेरफेर की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि EVMs के जरिए चुनाव से पहले कोई धांधली नहीं होती. चुनाव के बाद EVMs की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक वैसे ही जैसे हम पहले मतपेटियों की सुरक्षा करते थे, 'स्ट्रांग रूम' की पहरेदारी हमारे कार्यकर्ता करते थे. ममता बनर्जी ने भी ठीक वैसा ही किया था; उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार था.
एसआईआर को लेकर अब्दुल्ला ने कहा कि अब EVMs के जरिए चोरी नहीं हो रही है, दुर्भाग्य से अब यह चुनाव आयोग के जरिए 'SIR' प्रक्रिया के माध्यम से हो रही है. पश्चिम बंगाल का चुनाव सभी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था, क्योंकि अगर ये 'SIR' से जुड़ी चीजें BJP के पक्ष में चली जाती हैं, भगवान न करे ऐसा हो, तो यह हम सभी के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा.
अब्दुल्ला ने अधिकारियों पर वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाकर धांधली करने का आरोप लगाया और सभी से सतर्क रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि EVMs बिल्कुल ठीक हैं; उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता. लेकिन हमें वोटर लिस्ट में होने वाली छेड़छाड़ से खुद को बचाना होगा.
फारूक अब्दुल्ला ने भी इन्हीं विचारों को दोहराया. एग्जिट पोल्स को खारिज करते हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने कहा कि यही एग्जिट पोल्स पहले भी कई बार गलत साबित हो चुके हैं. श्रीनगर के हजरतबल में पत्रकारों से बात करते हुए, इस अनुभवी नेता ने एग्जिट पोल पर गहरा संदेह जताया. अब्दुल्ला ने कहा कि एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी वे गलत साबित होंगे.
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महंगाई पर बोलते हुए वरिष्ठ अब्दुल्ला ने क्षेत्रीय अस्थिरता की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा कि कीमतों में बढ़ोतरी मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण है. हम केवल यही प्रार्थना कर सकते हैं कि शांति बनी रहे. हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते और उन्होंने हज यात्रियों से इस समस्या के समाधान के लिए की जाने वाली प्रार्थनाओं में शामिल होने का आग्रह किया.
हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों का जिक्र करते हुए अब्दुल्ला ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) को भेजे गए अपने पहले के बधाई संदेश पर स्पष्टीकरण दिया और स्वीकार किया कि उस समय उनके पास जानकारी सीमित थी. उन्होंने कहा कि उस समय मुझे हर बात की जानकारी नहीं थी. अब चीजें साफ हो गई हैं. आपको PDP से पूछना चाहिए कि उन्होंने किसे वोट दिया था.
अब्दुल्ला ने इंजीनियर राशिद को मिली ज़मानत का भी स्वागत किया और उनके बीमार पिता के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि उन्हें ज़मानत मिल गई है. मुझे उम्मीद है कि उनके बीमार पिता जल्द ही ठीक हो जाएंगे.
उर्दू भाषा की स्थिति को लेकर चल रहे विवाद पर बोलते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब तक केवल लोगों की राय ही मांगी गई है. अब्दुल्ला ने कहा कि उर्दू के बारे में केवल लोगों की राय मांगी गई थी. आप जानते हैं कि दिल्ली का उर्दू के प्रति क्या रवैया है, लेकिन उर्दू कभी खत्म नहीं होगी.
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