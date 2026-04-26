सीएम ममता की ओर से केजरीवाल की बैटिंग, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले किया बड़ा दावा; कहा- 27 लाख लोग...

Assembly Elections 2026: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बंगाल में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और ममता बनर्जी के पक्ष में लोगों से वोटिंग की अपील की. अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राज्य में बड़ी संख्या में केंद्रीय बल भेज दिया है.
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West Bengal Elections: पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है. इससे पहले सभी सियासी दल जोर-शोर से चुनावी प्रचार में लगे हैं. इसी कड़ी में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बंगाल में चुनावी रैली की और तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में वोट मांगा. अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा.
दरअसल, अरविंद केजरीवाल की यह रैली ऐसे समय पर हुई है, जब पिछले दिनों राघव चड्ढा समेत सात राज्यसभा सांसदों ने आप छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया. इससे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. 7 राज्यसभा सांसदों के आप छोड़ने के बाद यह पहला मौका है, जब केजरीवाल कोई जनसभा को संबोधित कर रहे थे.
अरविंद केजरीवाल ने रविवार (26 अप्रैल) को बंगाल के बेलेघाटा में टीएमसी के समर्थन में चुनावी प्रचार किया और आरोप लगाए कि वोटर लिस्ट बदलने के लिए षडयंत्र किया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य की वोटर लिस्ट से 27 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, इतनी कई देशों की जनसंख्या तक नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने चुनाव को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बल भेजा है.
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह चुनाव केवल बंगाल का नहीं, बल्कि पूरे देश का चुनाव है. ये बीजेपी और टीएमसी का नहीं रह गया है, इसको पूरा देश देख रहा है. उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली से दीदी (ममत बनर्जी) का साथ देने आया हूं. इतिहास में लिखा जाएगा कि केजरीवाल ने भी आपका साथ दिया था. बीजेपी और पीएम मोदी ने पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने देश का कबाड़ा कर दिया है. बीजेपी वालों ने खेल करते हुए चोरी की है. लोगों से वोट मांगते हुए केजरीवाल ने कहा कि अगर आप टीएमसी को वोट देंगे, तभी जिंदगी बचेगी.
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गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल टाइट है. बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होनी है. इससे पहले पहले चरण के लिए 142 सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, जिसमें एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ था. पहली बार बंगाल में 92 प्रतिशत से अधिक लोगों ने वोटिंग की. अब दूसरे चरण के मतदान से पहले सभी सियासी दल जोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं. बता दें कि चुनावी परिणाम 4 मई को आएंगे.
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