CM चेहरा नहीं, सांसद भी लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव; बड़े नेताओं के दम पर बंगाल-केरल फतह करने की तैयारी में भाजपा

Elections 2026: भाजपा पश्चिम बंगाल की 294 और केरल की 140 सीटों पर बिना मुख्यमंत्री चेहरे के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. पार्टी बंगाल में मौजूदा विधायकों, पूर्व सांसदों और कुछ मौजूदा सांसदों को भी मैदान में उतार सकती है. चुनाव प्रचार में पीएम मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार के काम को प्रमुखता दिए जाने के आसार है.
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Assembly Elections 2026: आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बंगाल और केरल में अपनी रणनीति पर काम करना तेज कर दिया है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए बिना चुनाव मैदान में उतरेगी और अधिक से अधिक सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बड़े नेताओं को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है.
सूत्रों के अनुसार, भाजपा बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी. पार्टी इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है. बताया जा रहा है कि बीजेपी अपने मौजूदा विधायकों के साथ-साथ कई पूर्व सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतार सकती है. इसके अलावा लोकसभा के कुछ मौजूदा सांसदों को भी विधानसभा चुनाव लड़ाने पर विचार किया जा रहा है. पार्टी नेतृत्व का मानना है कि बड़े और प्रभावशाली नेताओं को मैदान में उतारने से संगठनात्मक ताकत और चुनावी प्रदर्शन दोनों मजबूत हो सकते हैं.
बंगाल में बीजेपी इस बार भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं करेगी. पार्टी का फोकस सामूहिक नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के चेहरे पर चुनाव लड़ने पर रहेगा. चुनावी पोस्टरों और प्रचार अभियान में प्रधानमंत्री पीएम मोदी के चेहरे और केंद्र सरकार के कामकाज को प्रमुखता से दिखाया जाएगा.
केरल में भी बीजेपी बिना मुख्यमंत्री चेहरे के चुनाव लड़ेगी. राज्य की 140 विधानसभा सीटों पर पार्टी एनडीए के सहयोगी दलों के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी. सूत्रों के मुताबिक बीजेपी करीब 90 से 100 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी लगभग 40 सीटें सहयोगी दलों के बीच बांटी जाएंगी.
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पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई. श्रीधरन को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया था, लेकिन पार्टी को कोई सीट नहीं मिल सकी थी. इसी अनुभव को देखते हुए इस बार पार्टी ने बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ने की रणनीति अपनाई है.
केरल में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ राज्य के कुछ प्रमुख नेताओं को भी पोस्टरों और अभियान में जगह दी जाएगी. इनमें केरल बीजेपी के प्रमुख राजीव चंद्रशेखर और भारतीय जन धर्म सेना के प्रमुख तुषार वेल्लापल्ली शामिल हो सकते हैं. बीजेपी केरल में हाल के स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों से काफी उत्साहित है. खासकर राजधानी तिरुवनंतपुरम में पहली बार पार्टी का मेयर बनने से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है. पार्टी को उम्मीद है कि इस बार विधानसभा चुनावों में भी उसे पहले से बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है.
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