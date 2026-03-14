Advertisement
trendingNow13140197
Hindi NewsदेशCM चेहरा नहीं, सांसद भी लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव; बड़े नेताओं के दम पर बंगाल-केरल फतह करने की तैयारी में भाजपा

CM चेहरा नहीं, सांसद भी लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव; बड़े नेताओं के दम पर बंगाल-केरल फतह करने की तैयारी में भाजपा

Elections 2026: भाजपा पश्चिम बंगाल की 294 और केरल की 140 सीटों पर बिना मुख्यमंत्री चेहरे के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. पार्टी बंगाल में मौजूदा विधायकों, पूर्व सांसदों और कुछ मौजूदा सांसदों को भी मैदान में उतार सकती है. चुनाव प्रचार में पीएम मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार के काम को प्रमुखता दिए जाने के आसार है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 14, 2026, 09:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Assembly Elections 2026: आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बंगाल और केरल में अपनी रणनीति पर काम करना तेज कर दिया है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए बिना चुनाव मैदान में उतरेगी और अधिक से अधिक सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बड़े नेताओं को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है.

बंगाल में 294 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी

सूत्रों के अनुसार, भाजपा बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी. पार्टी इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है. बताया जा रहा है कि बीजेपी अपने मौजूदा विधायकों के साथ-साथ कई पूर्व सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतार सकती है. इसके अलावा लोकसभा के कुछ मौजूदा सांसदों को भी विधानसभा चुनाव लड़ाने पर विचार किया जा रहा है. पार्टी नेतृत्व का मानना है कि बड़े और प्रभावशाली नेताओं को मैदान में उतारने से संगठनात्मक ताकत और चुनावी प्रदर्शन दोनों मजबूत हो सकते हैं.

मुख्यमंत्री चेहरे के बिना चुनाव लड़ेगी भाजपा

बंगाल में बीजेपी इस बार भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं करेगी. पार्टी का फोकस सामूहिक नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के चेहरे पर चुनाव लड़ने पर रहेगा. चुनावी पोस्टरों और प्रचार अभियान में प्रधानमंत्री पीएम मोदी के चेहरे और केंद्र सरकार के कामकाज को प्रमुखता से दिखाया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

केरल में सहयोगियों के साथ चुनाव

केरल में भी बीजेपी बिना मुख्यमंत्री चेहरे के चुनाव लड़ेगी. राज्य की 140 विधानसभा सीटों पर पार्टी एनडीए के सहयोगी दलों के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी. सूत्रों के मुताबिक बीजेपी करीब 90 से 100 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी लगभग 40 सीटें सहयोगी दलों के बीच बांटी जाएंगी. 

ये भी पढ़ें: नई पार्टी, नया चुनाव चिह्न… AIADMK से अलग होकर शशिकला ने फिर शुरू की राजनीतिक पारी

पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई. श्रीधरन को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया था, लेकिन पार्टी को कोई सीट नहीं मिल सकी थी. इसी अनुभव को देखते हुए इस बार पार्टी ने बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ने की रणनीति अपनाई है.

प्रचार में दिखेंगे बड़े चेहरे

केरल में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ राज्य के कुछ प्रमुख नेताओं को भी पोस्टरों और अभियान में जगह दी जाएगी. इनमें केरल बीजेपी के प्रमुख राजीव चंद्रशेखर और भारतीय जन धर्म सेना के प्रमुख तुषार वेल्लापल्ली शामिल हो सकते हैं. बीजेपी केरल में हाल के स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों से काफी उत्साहित है. खासकर राजधानी तिरुवनंतपुरम में पहली बार पार्टी का मेयर बनने से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है. पार्टी को उम्मीद है कि इस बार विधानसभा चुनावों में भी उसे पहले से बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

bengal electionsKerala Assembly electionsBJPTMC

Trending news

अचानक आई गर्मी के बाद फिर गिरा पारा... मौसम के U-टर्न पर IMD 10 राज्यों में अलर्ट
weather news
अचानक आई गर्मी के बाद फिर गिरा पारा... मौसम के U-टर्न पर IMD 10 राज्यों में अलर्ट
CM चेहरा नहीं, बड़े नेताओं के दम पर बंगाल-केरल फतह करने की तैयारी में भाजपा
bengal elections
CM चेहरा नहीं, बड़े नेताओं के दम पर बंगाल-केरल फतह करने की तैयारी में भाजपा
दिल्ली-तेहरान की ‘सीक्रेट डिप्लोमेसी’? ईरान बोला- भारत से हुई अच्छी बातचीत
Middle East tensions
दिल्ली-तेहरान की ‘सीक्रेट डिप्लोमेसी’? ईरान बोला- भारत से हुई अच्छी बातचीत
चुनावी राज्यों के दौरे पर निकले पीएम मोदी, असम-बंगाल में देंगे हजारों करोड़ की सौगात
PM Modi
चुनावी राज्यों के दौरे पर निकले पीएम मोदी, असम-बंगाल में देंगे हजारों करोड़ की सौगात
होर्मुज से गुजरेंगे भारत के 2 टैंकर, तेहरान की हरी झंडी; PM बोले- 'ईरान दोस्त है'
Hormuz
होर्मुज से गुजरेंगे भारत के 2 टैंकर, तेहरान की हरी झंडी; PM बोले- 'ईरान दोस्त है'
रिकॉर्ड गर्मी के बाद राहत, 14 मार्च से बदलेगा मौसम! इन राज्यों में होगी बल्ले-बल्ले
weather update
रिकॉर्ड गर्मी के बाद राहत, 14 मार्च से बदलेगा मौसम! इन राज्यों में होगी बल्ले-बल्ले
'जोसेफ विजय का शोर ज्यादा, चुनावी असर कम', क्या सही है ये AIADMK-कांग्रेस का दावा?
Tamil Nadu News In Hindi
'जोसेफ विजय का शोर ज्यादा, चुनावी असर कम', क्या सही है ये AIADMK-कांग्रेस का दावा?
भारतीय LPG टैंकरों के लिए खुला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता, खत्म होगी गैस की किल्लत
Strait of Hormuz
भारतीय LPG टैंकरों के लिए खुला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता, खत्म होगी गैस की किल्लत
राज्यसभा चुनावों में 2-0 का डर? कांग्रेस ने विधायकों को शिमला में किया 'हाउस अरेस्ट'
Rajya Sabha elections
राज्यसभा चुनावों में 2-0 का डर? कांग्रेस ने विधायकों को शिमला में किया 'हाउस अरेस्ट'
प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन में दिखा सरकार का जलवा, पहले दिन ही मिली बड़ी कामयाबी
Punjab
प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन में दिखा सरकार का जलवा, पहले दिन ही मिली बड़ी कामयाबी