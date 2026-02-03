बंगाल में TMC का होने वाला है अंत, जल्द बनेगी BJP की सरकार... भाजपा नेता ने CM ममता पर साधा निशाना

Bengal Elections 2026: भाजपा नेता दिलीप घोष ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में TMC का अंत होने वाला है और अप्रैल के बाद राज्य में भाजपा सरकार बनेगी. उन्होंने ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे और चुनाव आयोग पर दिए गए बयानों को हताशा का संकेत बताया. वहीं ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर अहंकारी होने और मतदाता सूची से नाम हटाने का आरोप लगाया.
Trending Photos
Bengal Elections: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अब बंगाल में टीएमसी का अंत होने वाला है और भाजपा की सरकार आने वाली है. भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि अप्रैल के बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बन रही है. ये बात ममता बनर्जी को भी पता चल गई है, इसीलिए वह एक के बाद एक बैठकें कर रही है, लेकिन उन बैठकों से कुछ हो नहीं रहा है. टीएमसी की सच्चाई जनता जान चुकी है और उसको सत्ता से हटाने के लिए तैयार हो गई है.
ममता से परेशान हो चुकी है बंगाल की जनता
दिलीप घोष ने कहा कि दिल्ली में जाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जानबूझकर शोर कर रही है. पूरा देश अब देख रहा है कि ममता बनर्जी कैसे सत्ता चला रही हैं और इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है. बांग्लादेश के लोग सिर्फ पश्चिम बंगाल में आकर बैठ रहे हैं और यहां का माहौल खराब कर रहे हैं, जिससे पश्चिम बंगाल की जनता परेशान हो गई है. ममता बनर्जी के हाथ से अब सब निकल गया है. दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल का हाल क्या है, आज पूरा देश देख रहा है. टीएमसी के लोग केवल अपनी जेब भरने में लगे हैं. जनता की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है. जनता पुलिस के पास कोई भी शिकायत लेकर जाती है तो वह भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं.
ये भी पढ़ें: NDA बैठक में US ट्रेड डील की PM मोदी ने बताई अहमियत, रिजिजू बोले- 39 देशों के साथ FTA बड़ी उपलब्धि
ममता ने चुनाव आयुक्त पर साधा निशाना
बता दें कि सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नई दिल्ली स्थित भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के मुख्यालय में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की थी. मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर निशाना साधा था. उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं सात बार सांसद रही. मैं चार बार केंद्रीय मंत्री रही. लेकिन मैंने ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त कभी नहीं देखा. वह बेहद अहंकारी हैं. वह बड़े झूठे हैं.
ममता ने कहा कि मैंने उन्हें साफ-साफ कह दिया था कि कोई भी हमेशा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठा रह सकता. हर किसी को कभी न कभी जाना ही पड़ता है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से चुनाव आयोग की महानिदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), सीमा खन्ना को निशाना बनाया और उन पर पश्चिम बंगाल में वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाने में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप लगाया था.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.