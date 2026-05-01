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Hindi Newsदेशटीएमसी बुरी तरह चुनाव हार रही है इसलिए रचा जा रहा स्ट्रॉन्ग रूम वाला नाटक... सुवेंदु अधिकारी का सीएम ममता बनर्जी पर हमला

'टीएमसी बुरी तरह चुनाव हार रही है इसलिए रचा जा रहा स्ट्रॉन्ग रूम वाला नाटक...' सुवेंदु अधिकारी का सीएम ममता बनर्जी पर हमला

पश्चिम बंगाल समेत देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम 4 मई को आएंगे. यूं तो चुनाव देश के पांच राज्यों में हुए, लेकिन सबकी निगाहें बंगाल के चुनावी नतीजों पर टिकी हैं.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 01, 2026, 07:03 PM IST
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'टीएमसी बुरी तरह चुनाव हार रही है इसलिए रचा जा रहा स्ट्रॉन्ग रूम वाला नाटक...' सुवेंदु अधिकारी का सीएम ममता बनर्जी पर हमला

West Bengal Election: पश्चिम बंगाल समेत देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम 4 मई को आएंगे. यूं तो चुनाव देश के पांच राज्यों में हुए, लेकिन सबकी निगाहें बंगाल के चुनावी नतीजों पर टिकी हैं. भले ही चुनावी परिणाम 4 मई को आएंगे, लेकिन इससे पहले गुरुवार (30 अप्रैल) को कोलकाता में उस वक्त भारी हंगामा हुआ, जब खुद सीएम ममता बनर्जी स्ट्रॉन्ग रूम पहुंच गईं. टीएमसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि स्ट्रॉन्ग रूम में गड़बड़ियां चल रही हैं. 

हालांकि, टीएमसी के इन आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज किया और कहा कि स्ट्रॉन्ग रूम में रखे गए ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी टीएमसी के आरोपों को गलत करार दिया गया है. बीजेपी के नेताओं का कहना है कि टीएमसी केवल गुमराह करने का काम कर रही है. स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर गुरुवार देर रात तक भारी हंगामा चलता रहा. अब स्ट्रॉन्ग रूम विवाद को लेकर सुवेन्दु अधिकारी ने टीएमसी पर निशाना साधा है. 

क्या बोले सुवेन्दु अधिकारी? 

कोलकाता में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेन्दु अधिकारी ने कहा कि यह सब एक ड्रामा है। इसकी कोई जमीनी हकीकत नहीं है। यह सब बेवजह है। वे यह सब पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। उन्हें अधिक तवज्जो देने की कोई ज़रूरत नहीं है.  उन्होंने आगे यह भी कहा कि TMC हारने वाली है। वे सत्ता से बाहर होने वाले हैं। उन्होंने राजनीति को एक पेशा बना दिया था. अगर TMC सत्ता से बाहर हो जाती है, तो वे पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे. हमें सरकार बनाने के लिए जरूरी सीटों से भी अधिक सीटें मिलेंगी. 

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कोलकाता में धारा 163 लागू 

गुरुवार देर रात तक हुए हाईवोल्टेज ड्रामा और स्ट्रांग रूम के बाहर बन रही अराजक स्थितियों को देखते हुए खुदीराम अनुशीलन केंद्र और सखावत मेमोरियल स्कूल सहित दो ईवीएम स्ट्रांग रूमों के आसपास कोलकाता पुलिस ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. बता दें कि पुलिस आयुक्त अजय नंद के जारी आदेश के अनुसार, प्रत्येक स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध है. इसके साथ ही जुलूस, प्रदर्शन और हथियार या विस्फोटक सामग्री ले जाने पर भी रोक है.

यह भी पढ़ें: 'मैंने तो पहले ही कह दिया था चुनाव है तो चुप हैं...' कमर्शियल सिलेंडर का रेट 993 Rs बढ़ने पर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा

4 मई को परिणाम 

पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में वोटिंग हुई थी. 23 और 29 अप्रैल को क्रमशः 152 और 142 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई. पश्चिम बंगाल में पहली रिकॉर्ड तोड़ 91 प्रतिशत से अधिक वोटिंग हुई है. इस बार के मतदान में लोगों ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया. पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम 4 को आएंगे. मतगणना की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और राज्य में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है. 

यह भी पढ़ें: बंगाल में जहां-जहां EVM से हुई 'छेड़छाड़', उन 15 बूथों पर 2 मई को फिर होगी वोटिंग, EC का आदेश

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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