BLO को धमका रही TMC, INDIA गठबंधन दे रहा संरक्षण; भाजपा का आरोप

Bengal Elections: भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनावी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और वहां लोकतांत्रिक माहौल को प्रभावित करने वाली घटनाएं बढ़ रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के बूथ स्तरीय एजेंट जमीरुल इस्लाम मुल्ला पर एक बूथ लेवल ऑफिसर को फोन पर धमकाने का आरोप सामने आया है, जो चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है. त्रिवेदी के अनुसार यह घटना किसी अकेली समस्या का संकेत नहीं, बल्कि पूरे चुनावी ढांचे पर दबाव बनाने की सुनियोजित कोशिश का हिस्सा है.

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि देश को यह समझना होगा कि ऐसी परिस्थितियां आखिर क्यों पैदा हो रही हैं. उनके अनुसार, इस स्थिति के लिए विपक्ष की शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार है. उन्होंने कहा कि केंद्र में नेता प्रतिपक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, दोनों ही संवैधानिक पदों पर आसीन होने के बावजूद बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं. त्रिवेदी का कहना है कि इस तरह के बयान न केवल चुनावी माहौल में तनाव बढ़ाते हैं, बल्कि मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से संचालित करने वाली संस्थाओं के अधिकार को भी कमजोर करते हैं.

#WATCH | Delhi | BJP MP Sudhanshu Trivedi says, "In West Bengal, it is even more serious... Zamirul Islam Mulla, a booth-level agent of the Trinamool Congress, is accused of directly threatening a booth-level officer over the phone... We want to ask the nation why this situation… pic.twitter.com/XlJD8oKegN — ANI (@ANI) November 24, 2025

भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि चुनावों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संविधान द्वारा किए गए प्रयासों की सबसे बड़ी बाधा INDIA गठबंधन की पार्टियों का रवैया है. उन्होंने कहा कि बार-बार चुनाव आयोग और अन्य संस्थाओं पर आरोप लगाकर विपक्ष जनता के बीच अविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहा है, जिसका सीधा असर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पड़ता है. त्रिवेदी ने यह भी स्पष्ट कहा कि मौजूदा मुद्दा सिर्फ एक राज्य या चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की सुरक्षा, स्थिरता और राष्ट्रीय पहचान से जुड़ा हुआ है. उनके अनुसार, यदि राजनीति इसी दिशा में आगे बढ़ती रही, तो यह देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए चुनौती बन सकती है.

TMC नेता हुमायूं कबीर ने दिया विवादित बयान

BJP सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हालत बहुत खराब है. मुर्शिदाबाद में TMC लीडर हुमायूं कबीर कहते हैं कि वह बाबरी मस्जिद फिर से बनवाएंगे. INDI अलायंस के लीडर या तो इस पर चुप हैं या इसका सपोर्ट कर रहे हैं. TMC और कांग्रेस चुनाव के समय कैसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं?. 2005 में ममता बनर्जी ने गुस्से में स्पीकर की पीठ पर फाइल फेंक दी थी, क्योंकि उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर चर्चा करने की परमिशन नहीं मिली थी. मैं TMC से पूछना चाहता हूं कि क्या ममताजी तब सही थीं, या अब सही हैं? यह कौन सा बदलाव है कि एक समय वह इतनी गुस्से में थीं कि उन्होंने पार्लियामेंट्री कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा, और आज वह इसका सपोर्ट कर रही हैं. सिर्फ संविधान बनाने वालों को ही नहीं, वह खुद को भी नकार रही हैं.

#WATCH | Delhi | BJP MP Sudhanshu Trivedi says, "... The condition in West Bengal is very bad. In Murshidabad, their (TMC) leader, Humayun Kabir, says he will rebuild the Babari Masjid... The leaders of the INDI alliance are either silent on this or are supporting it... What kind… pic.twitter.com/M793Kac0vQ — ANI (@ANI) November 24, 2025

क्या संविधान खतरे में है?

BJP सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी सबके सामने कहते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन का अपॉइंट किया हुआ कोई बूथ लेवल ऑफिसर आपके पास सिर्फ जानकारी लेने आए, तो उसे बंधक बना लो. मैं INDI अलायंस के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या यह डेमोक्रेसी को बंधक बनाने की निंदनीय कोशिश नहीं है? क्या आपके नेता खुलेआम ऐसा कदम उठाने की बात करेंगे, जैसा इरफान अंसारी ने किया था. क्या संविधान खतरे में है? एक बार फिर, देश को एहसास हुआ है कि INDI अलायंस के सदस्य जहां भी सत्ता में आते हैं, वहां संविधान की भावना को नजरअंदाज किया जाता है.

#WATCH | Delhi | BJP MP Sudhanshu Trivedi says, "Irfan Ansari, a Jharkhand minister, publicly says that if a booth-level officer, appointed by the Election Commission, comes to you simply to seek information, take him hostage. I want to ask the INDI alliance members: Is this not… pic.twitter.com/0JRSzmXYe8 — ANI (@ANI) November 24, 2025

इंडिया गेट पर नकाब के पीछे नक्सल समर्थन

BJP सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कुछ लोग इंडिया गेट पर अपने चेहरे पर मास्क लगाकर पहुंचे कि वे प्रदूषण के खिलाफ विरोध करने आए हैं. वहां पहुंचते ही मास्क उतर गए, और असली चेहरा सामने आ गया, और वे मारे गए नक्सल कमांडर के समर्थन में नारे लगाने लगे. PM ने कहा है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग-माओवादी बन गई है. एयर पॉल्यूशन से ज्यादा, उनके दिमाग में मार्क्स और माओ का प्रदूषण ज्याद है. इसके साथ ही वे कट्टरपंथी 'कठमुल्लों' के सपोर्ट से सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं. यह और भी खतरनाक है.