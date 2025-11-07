पश्चिम बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी संगठन ISI की मदद से रच रहे हैं घुसपैठ की साजिश

Bangladeshi Terrorist Organizations: भारतीय खुफिया एजेंसियां ISI समर्थित बांग्लादेशी आतंकवादी संगठनों की भारत में घुसपैठ की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने में जुटी हैं. सूत्रों के मुताबिक, शेख हसीना के सत्ता से हटने और जमात-ए-इस्लामी के प्रभाव बढ़ने के बाद बांग्लादेश में कई आतंकी समूहों को खुली छूट मिल गई है. ये आतंकी संगठन भारत के कई राज्यों में आतंकी हमला करने की फिराक में है.
एजेंसियों को जानकारी मिली है कि बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन भारत में अपने समर्थकों, रसद प्रदाताओं और वित्तपोषकों के संपर्क में हैं. इन समूहों की गतिविधियां हाल के दिनों में तेज हुई हैं और यह संकेत है कि वे भारत में बड़ी घुसपैठ की योजना बना रहे हैं. खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक, दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद, बीरभूम और मालदा जैसे पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में इन संगठनों के लिए काम करने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है. लंबे समय से ये क्षेत्र बांग्लादेशी आतंकियों की गतिविधियों का केंद्र रहे हैं.
एजेंसियों का कहना है कि शुरुआत में आतंकी समूहों की योजना पूर्वोत्तर राज्यों से घुसपैठ करने की थी, लेकिन अब उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीमा पर ध्यान केंद्रित कर लिया है. बीते कुछ वर्षों में इन संगठनों ने राज्य में अपने मॉड्यूल स्थापित किए हैं और स्थानीय दलालों के जरिए घुसपैठ, नकली भारतीय मुद्रा के प्रसार और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे कामों को अंजाम दिया है. बीएसएफ के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 3 सालों में कुल 2688 बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हुए पकड़ा गया या वापस भेजा गया है. इनमें से 2,410 दक्षिण बंगाल और 278 उत्तर बंगाल से थे.
कट्टरपंथी समूहों को बांग्लादेश में मिली खुली छूट
सूत्र ने बताया कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार के कार्यवाहक नियुक्त होने के बाद कट्टरपंथी समूहों को खुली छूट मिल गई है. इसी बीच, आईएसआई ने बांग्लादेश को अपने ऑपरेशनों का अड्डा बना लिया है और कई सेवानिवृत्त पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों को आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए भेजा गया है. खुफिया सूत्रों का कहना है कि आईएसआई ने बांग्लादेशी आतंकी संगठनों हरकत-उल-जिहादी इस्लामी (HuJI), अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (ABT), जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) और हिज्ब-उत-तहरीर (HuT) को एकजुट होकर काम करने का निर्देश दिया है, ताकि विचारधारा या क्षेत्रीय मतभेदों को दूर किया जा सके. एजेंसियों के अनुसार, पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेशी इलाकों में मौजूद आतंकी नेटवर्क अब अधिक सक्रिय हो गए हैं, जो भारत में घुसपैठ कर सकते है.
