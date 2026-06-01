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बड़ी खुशखबरी! आज से महिलाओं के लिए सरकारी बसें पूरी तरह मुफ्त; सफर से पहले जान लें जरूरी नियम

Free Bus Travel: पश्चिम बंगाल में आज से महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू हो गई है. इसके तहत 'पिंक कार्ड' (स्मार्ट कार्ड) मुफ्त दिया जाएगा, जो गैर-हस्तांतरणीय होगा. अभी कार्ड न होने पर महिलाएं आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड सहित 7 मान्य दस्तावेजों में से कोई भी एक दिखाकर बस कंडक्टर से 'जीरो-वैल्यू टिकट' ले सकती हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jun 01, 2026, 10:22 AM IST
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Pink Card Free Travel
Pink Card Free Travel

Bengal Free Bus Travel For Women: पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए आज का दिन एक बेहद खास सौगात लेकर आया है. राज्य सरकार की 'वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट स्कीम' (West Bengal Transport Scheme) के तहत आज से महिलाएं सरकारी बसों में बिल्कुल मुफ्त सफर कर सकेंगी. चाहे सफर स्थानीय रूटों का हो या फिर दीघा से दार्जिलिंग और हावड़ा से मानिकतला जैसी लंबी दूरी का-NBSTC, SBSTC, WBTC और CTC की सभी सरकारी बसों में महिलाओं से एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा.

इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार जल्द ही महिलाओं को ‘पिंक कार्ड’ (Pink Card) जारी करेगी. लेकिन जब तक यह कार्ड बनकर तैयार नहीं होता, तब तक आज से ही मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना होगा और कौन से दस्तावेज दिखाने होंगे, आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं...

क्या है 'पिंक कार्ड' और कैसे करेगा काम?

महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा देने के लिए राज्य सरकार गुलाबी रंग का एक विशेष स्मार्ट कार्ड जारी करने जा रही है, जिसे 'पिंक कार्ड' नाम दिया गया है. यह कार्ड एक फ्री ट्रैवल पास की तरह काम करेगा. बस में चढ़ने के बाद कंडक्टर के पास मौजूद ई-पॉस (e-POS) मशीन में इस कार्ड को स्वाइप या क्यूआर (QR) कोड को स्कैन कराकर महिलाएं मुफ्त में ‘जीरो-वैल्यू टिकट’ ले सकेंगी. यह कार्ड पूरी तरह से मुफ्त दिया जाएगा और इसे बनवाने के लिए कोई फीस नहीं लगेगी. ध्यान रहे कि यह कार्ड हस्तांतरणीय (Non-transferable) नहीं है, यानी जिस महिला के नाम पर यह जारी होगा, सिर्फ वही इसका लाभ ले पाएंगी; उनके परिवार का कोई अन्य सदस्य इस पर सफर नहीं कर सकता. इस कार्ड को पाने के लिए महिला का पश्चिम बंगाल का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है. अच्छी बात यह है कि इस स्मार्ट कार्ड के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम उम्र सीमा तय नहीं की गई है.

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जब तक 'पिंक कार्ड' नहीं आता, तब तक इन 7 डॉक्यूमेंट्स से मिलेगा फ्री टिकट

चूंकि पिंक कार्ड को पूरी तरह लागू होने में अभी थोड़ा समय लगेगा, इसलिए सरकार ने साफ किया है कि आज से ही मुफ्त यात्रा का लाभ लेने के लिए महिलाएं नीचे दिए गए 7 मान्यता प्राप्त फोटो पहचान पत्रों (ID Cards) में से कोई भी एक दस्तावेज कंडक्टर को दिखाकर मुफ्त ‘जीरो-वैल्यू टिकट’ प्राप्त कर सकती हैं:

1. आधार कार्ड

2. वोटर कार्ड

3. पैन कार्ड (PAN Card)

4. ड्राइविंग लाइसेंस

5. पासपोर्ट

6. ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड (मनरेगा जॉब कार्ड)

7. फोटो सहित कोई भी सरकारी नौकरी या पेंशन से जुड़ा वैध दस्तावेज

पिंक कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?

जब सरकार इस कार्ड को पूरी तरह रोलआउट कर देगी, तब आप इसके लिए दो तरीकों से आवेदन कर सकेंगी:

ऑफलाइन माध्यम: आप अपने नजदीकी बीडीओ (BDO) ऑफिस, एसडीओ (SDO) ऑफिस या नगरपालिका कार्यालय (Municipality Office) से फॉर्म लेकर ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकती हैं.

ऑनलाइन माध्यम: सरकार द्वारा तय किए गए आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर भी इस स्मार्ट कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सकेगा.

आवेदन के लिए जरूरी कागजात: फॉर्म भरने के लिए आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पते का प्रमाण पत्र (Address Proof) और अपनी रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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