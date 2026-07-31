/TMC राज में दी गई लीज जमीनों का होगा हिसाब, सुवेंदु सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम

पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार, तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार के कार्यकाल में लीज पर दी गई सभी जमीनों का हिसाब-किताब करने जा रही है. सरकार यह जांच करेगी कि जिस काम के लिए निजी लोगों या कंपनियों को जमीन दी गई थी, उस पर काम शुरू हुआ भी है या नहीं. अगर जमीन लंबे समय से खाली पड़ी है या उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो सरकार उसे वापस लेकर नए उद्योगों के लिए दे देगी.
पश्चिम बंगाल का भूमि एवं भू-राजस्व विभाग यह पूरा काम करेगा. विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, यह पूरी जांच मुख्य रूप से दो प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित होगी.
सबसे पहले यह जांच की जाएगी कि जिस परियोजना के लिए जमीन लीज पर ली गई थी, उस पर काम शुरू हुआ या नहीं. अगर कोई जमीन लंबे समय से बिना किसी प्रोजेक्ट के खाली पड़ी है, तो राज्य सरकार उसे वापस ले सकती है. इसके बाद इस जमीन को अन्य उद्योगपतियों या कंपनियों को नए औद्योगिक प्रोजेक्ट्स के लिए आवंटित किया जाएगा. यदि जमीन का केवल कुछ हिस्सा ही इस्तेमाल में लाया गया है, तो सरकार संबंधित पक्ष से शेष काम पूरा करने की समय-सीमा तय करने को कहेगी.
दूसरी जांच इस बात की होगी कि लीज पर ली गई जमीन का इस्तेमाल तय शर्तों के अनुसार ही हो रहा है या नहीं. कई मामलों में शिकायतें मिली हैं कि औद्योगिक गतिविधियों के लिए ली गई भूमि का उपयोग बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के दूसरे कार्यों में किया जा रहा है. जांच के दौरान अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो सरकार संबंधित व्यक्ति या संस्था से स्पष्टीकरण मांगेगी. जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर जुर्माना लगाया जा सकता है या लीज रद्द की जा सकती है.
दरअसल, सरकार को लगातार यह शिकायतें मिल रही थीं कि कई लीज वाली जमीनें या तो पूरी तरह खाली पड़ी हैं, आधी-अधूरी बनी हैं या उनका दुरुपयोग हो रहा है. इस समस्या के समाधान के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 'सीधी जमीन खरीद' की नई नीति भी अपनाई है. इस नीति के तहत सरकार सीधे जमीन मालिकों से भूमि खरीदेगी और उसका उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास या नए उद्योगों की स्थापना के लिए करेगी.