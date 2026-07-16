/प्यार, धर्मांतरण और फिर कोठे पर सौदा! इस्लामपुर में युवती के साथ रोंगटे खड़े करने वाली साजिश, BJP नेता ने किया दावा

Sreerupa Mitra Chaudhury: मालदा की पूर्व BJP विधायक श्रीरूपा मित्रा चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामपुर में एक युवती को प्यार के जाल में फंसाने, उसका धर्म परिवर्तन कराने, उससे शादी करने और बाद में उसे रेड-लाइट एरिया में बेचने की कथित साजिश के बारे में बात की. बुधवार दोपहर इस्लामपुर में BJP ऑफिस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामपुर कोर्ट परिसर में युवती की गतिविधियों को देखकर स्थानीय लोगों को शक हुआ. बाद में पूछताछ करने पर चौंकाने वाली बातें सामने आईं.
चौधरी ने दावा किया कि साहिल नाम का एक युवक सिलीगुड़ी की रहने वाली इस युवती को प्यार के रिश्ते के बहाने इस्लामपुर लाया था. कथित तौर पर योजना यह थी कि उसका धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम रीति-रिवाजों से शादी की जाए. यह भी आरोप है कि शादी के बाद युवती को पंजीपारा के रेड-लाइट एरिया में कई लाख रुपये में बेचने की साजिश रची गई थी.
BJP नेता के अनुसार, मामला सामने आने पर स्थानीय लोगों ने युवती के परिवार से संपर्क किया. आरोपी युवक को पकड़ लिया गया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया. प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीरूपा मित्रा चौधरी ने यह भी दावा किया कि पिछले कुछ दिनों में इस्लामपुर के रेड-लाइट एरिया से 40 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों को बचाया गया है.
उन्होंने कहा कि BJP ऐसी घटनाओं को बहुत गंभीरता से लेती है और पुलिस भी मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. उन्होंने आगे कहा कि राज्य में सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में BJP सरकार के आने के बाद, 'लव जिहाद' की ऐसी घटनाओं को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस घटना के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. अब सबकी नजरें जांच की प्रगति पर टिकी हैं.