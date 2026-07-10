/Video: मनगढ़ंत आरोपों में फंसाए जा रहे TMC कार्यकर्ता! सुवेंदु सरकार पर भड़कीं ममता, विरोधियों को दिया कड़ा जवाब

Bengal Politics: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक बार फिर अपने चिर-परिचित आक्रामक अंदाज में विरोधियों पर तीखा हमला बोला है. काफी लंबे समय के बाद सार्वजनिक मंच से अपनी बात रखते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि जिस इंसान में पक्का इरादा होता है, वह हमेशा अपने मन की बात कहता है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह मीडिया से दूरी बनाए रखती हैं और सीधे जनता तथा अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करना पसंद करती हैं.
ममता बनर्जी ने राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हो रही कथित ज्यादतियों पर गहरी चिंता और नाराजगी जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी जायज कानूनी आधार या अदालती आदेश के, हजारों टीएमसी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है.
ममता ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं पर गांजा तस्करी और अन्य बेबुनियाद मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनका असल घटनाओं से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है. उन्हें जबरन लॉकअप में डाला जा रहा है और उनके घरों को आग के हवाले किया जा रहा है. उन्होंने दर्द बयां करते हुए कहा कि इस खौफ के कारण कई आम लोग और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए हैं.
अपने संबोधन में ममता बनर्जी ने उन दलबदलुओं और विरोधियों को भी कड़ा जवाब दिया जो पार्टी के भविष्य पर सवाल उठा रहे हैं. उन्होंने बेहद भावुक होकर कहा कि सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है जब वे लोग जो तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिह्न पर, यानी मेरे चुनाव चिह्न पर जीतकर आए थे आज पाला बदलकर दावा कर रहे हैं कि पार्टी अब खत्म हो जाएगी.
A person with conviction speaks her mind. @MamataOfficial (with sub-titles in English) pic.twitter.com/R60DBd1RtT
— Derek O'Brien | ডেরেক ও'ব্রায়েন (@derekobrienmp) July 10, 2026
ममता बनर्जी ने इस बात पर गहरा असंतोष जताया कि इन ज्यादतियों के खिलाफ कोई खुलकर विरोध नहीं कर रहा है. उन्होंने बंगाल की ऐतिहासिक विरासत को याद करते हुए कहा कि सभी को यह याद रखना चाहिए कि बंगाल की मिट्टी हमेशा से अन्याय के खिलाफ खड़े होने और विरोध करने की मिट्टी रही है. हमारी मिट्टी कभी भी बदले की भावना वाली मिट्टी नहीं रही है. उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए एकजुट रहने और दमनकारी नीतियों के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने का आह्वान किया.