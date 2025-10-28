Advertisement
'मेरी मौत के लिए NRC...', बंगाल में आत्महत्या करने वाले शख्स के सुसाइड नोट को लेकर ममता का BJP पर निशाना

प्रदीप के परिवर के सदस्यों से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उनके पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि चुनाव आयोग ने 4 नवंबर को पश्चिम बंगाल मे मतदाता सूची के विशेष पुनिरीक्षण (SIR) का ऐलान किए जाने के बाद प्रदीप कर सोमवार को बेचैन हो गए. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 28, 2025, 10:14 PM IST
'मेरी मौत के लिए NRC...', बंगाल में आत्महत्या करने वाले शख्स के सुसाइड नोट को लेकर ममता का BJP पर निशाना

भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एनआरसी करवाने की बात कर रही है. अभी हाल में बी बिहार में केंद्र सरकार ने एनआरसी करवाई है. जहां 35 लाख से भी अधिक लोग मतदाता सूची से बाहर किए गए. अब बंगाल में एनआरसी के लिए केंद्र सरकार ने 4 नवंबर की तारीख रखी है. इसके पहले पश्चिम बंगाल में एक 57 वर्षीय शख्स ने फंदा लगाकर कथित आत्महत्या कर ली और अपने सुसाइड नोट में लिखा, 'मेरी मौत के लिए एनआरसी जिम्मेदारी है.' ये मामला बंगाल के बैरकपुर में स्थित पानीघाटी इलाके का है जहां प्रदीप कर नाम के एक शख्स ने आत्महत्या कर ली और अपनी मौत से पहले लिखे सुसाइड नोट में एनआरसी को जिम्मेदार ठहरा दिया है. इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस आत्महत्या को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा.  

प्रदीप के परिवर के सदस्यों से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उनके पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि चुनाव आयोग ने 4 नवंबर को पश्चिम बंगाल मे मतदाता सूची के विशेष पुनिरीक्षण (SIR) का ऐलान किए जाने के बाद प्रदीप कर सोमवार को बेचैन हो गए. आपको बता दें कि प्रदीप कर का जन्म पश्चिम बंगाल में ही हुआ था लेकिन उनके पिता बांग्लादेश से आए थे. वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जैसे असम में अवैध बांग्लादेशियों और घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया है वैसे ही बंगाल में घुसे अवैध घुसपैठियों  को निकालने के लिए एनआरसी शुरू करेगी. इस बीच इस पश्चिम बंगाल में हुई इस कथित आत्महत्या ने सियासी बहस को हवा दे दी है. ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भला शांत कहां रहने वाली. इस शख्स की आत्महत्या पर उन्होंने बीजेपी पर हमला बोल दिया और इसे बीजेपी की भय और बंटवारे की सियासत करार दी. 

सीएम ममता बनर्जी ने साधा बीजेपी पर निशाना
पश्चिम बंगाल में इस शख्स की कथित आत्महत्या की खबर सुनते ही सियासी चिंगारी भड़क उठी और मुख्मंत्री  फैलते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया. इस पोस्ट में ममता ने लिखा, '4 महाज्योति नगर, पानीहाटी, खरदाहा (वार्ड नंबर 9) के 57 वर्षीय प्रदीप कर ने आत्महत्या कर ली है. उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें लिखा है, ‘एनआरसी मेरी मौत के लिए ज़िम्मेदार है.’ BJP की भय और विभाजन की राजनीति का इससे बड़ा अभियोग और क्या हो सकता है? यह सोचकर मैं अंदर तक हिल जाती हूं कि कैसे BJP ने वर्षों से NRC के डर से, झूठ फैलाकर, दहशत फैलाकर और वोटों के लिए असुरक्षा का हथियार बनाकर निर्दोष नागरिकों को सताया है.'

CM  ममता ने हमला जारी रखते हुए आगे कहा, 'BJP ने संवैधानिक लोकतंत्र को एक कठोर कानून व्यवस्था में बदल दिया है. जहां लोगों को अपने अस्तित्व के अधिकार पर ही संदेह करने पर मजबूर कर दिया जाता है. यह दुखद मौत बीजेपी के जहरीले प्रचार का नतीजा है. जो लोग दिल्ली में बैठकर राष्ट्रवाद का उपदेश देते हैं, उन्होंने आम भारतीयों को इतनी निराशा में धकेल दिया है कि वे अपनी ही धरती पर मर रहे हैं. इस डर से कि उन्हें ‘विदेशी’ घोषित कर दिया जाएगा.'

पश्चिम बंगाल में कभी NRC लागू नहीं होने दिया जाएगाः ममता
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनआरसी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को कड़ा संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि राज्य में एनआरसी लागू करने की अनुमति कभी नहीं दी जाएगी, क्योंकि यह नागरिकों की गरिमा और अधिकारों के खिलाफ है. ममता बनर्जी ने कहा, 'मैं केंद्र सरकार से मांग करती हूं कि वह इस बेरहम खेल को हमेशा के लिए बंद करे. बंगाल कभी भी एनआरसी की अनुमति नहीं देगा और न ही किसी को हमारे लोगों की गरिमा या अपनत्व से वंचित करने देगा.' ममता ने आगे कहा, 'बंगाल की पहचान मां, माटी और मानुष से जुड़ी है और यह भूमि नफरत फैलाने वालों की नहीं बल्कि एकता और मानवता की है. दिल्ली के जमींदारों को यह बात ज़ोर से और साफ़ सुननी चाहिए बंगाल प्रतिरोध करेगा, बंगाल रक्षा करेगा, और बंगाल विजयी होगा.'

