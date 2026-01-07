Advertisement
trendingNow13066499
Hindi Newsदेशवोटर लिस्ट में नहीं था नाम... SIR सुनवाई में बुजुर्ग महिला की हार्ट अटैक से हुई मौत; परिवार बोला...

वोटर लिस्ट में नहीं था नाम... SIR सुनवाई में बुजुर्ग महिला की हार्ट अटैक से हुई मौत; परिवार बोला...

Death due to SIR: कोलकाता के नैहाटी में 63 वर्षीय रत्ना चक्रवर्ती SIR सुनवाई के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गईं। परिवार का कहना है कि नोटिस और सुनवाई का तनाव उनकी मौत की मुख्य वजह थी.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 07, 2026, 12:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वोटर लिस्ट में नहीं था नाम... SIR सुनवाई में बुजुर्ग महिला की हार्ट अटैक से हुई मौत; परिवार बोला...

Death due to SIR: कोलकाता के उत्तर 24 परगना जिले के नैहाटी में एक दुखद घटना सामने आई है. यहां SIR अभियान के तहत चल रही सुनवाई में शामिल होने आई 63 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हार्ट अटैक से मौत हो गई है. मृतका की पहचान रत्ना चक्रवर्ती के रूप में हुई है. यह घटना मंगलवार को उस समय हुई, जब वह बैरकपुर नंबर-1 बीडीओ कार्यालय में चुनाव से जुड़ी सुनवाई के लिए पहुंची थीं.

SIR का मिला था नोटिस
परिवार के लोगों के मुताबिक, रत्ना चक्रवर्ती को भारत के चुनाव आयोग की ओर से SIR सुनवाई का नोटिस मिला था. नोटिस में कहा गया था कि वर्ष 2002 की मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज नहीं है, इसलिए उन्हें जरूरी दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में हाजिर होना होगा. इसी वजह से वह अपने परिवार के साथ बीडीओ कार्यालय पहुंचीं थी. परिवार का कहना है कि नोटिस मिलने के बाद से ही वह काफी तनाव में थीं.

बताया गया कि कार्यालय पहुंचने के कुछ समय बाद ही रत्ना की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ. परिजन तुरंत उन्हें नादिया जिले के कल्याणी स्थित गांधी मेमोरियल अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. परिवार ने आरोप लगाया कि सुनवाई के लिए बुलाए जाने और पूरी प्रक्रिया को लेकर बनी घबराहट ही उनकी मौत की बड़ी वजह बनी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

 2002 की मतदाता सूची में नहीं था नाम
रत्ना चक्रवर्ती के एक रिश्तेदार अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि भले ही 2002 की मतदाता सूची में उनका नाम न हो, लेकिन उन्होंने पहले ही चुनाव आयोग को अपने जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए थे. इसके बावजूद उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में बुलाया गया. परिवार का कहना है कि इतनी उम्र में बार-बार सरकारी प्रक्रियाओं के लिए बुलाया जाना उनके लिए मानसिक दबाव का कारण बना है.

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस को भी सूचित किया गया, हालांकि इस मामले में किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. रत्ना चक्रवर्ती के परिवार में उनका बेटा, बहू और एक पोती है. पति के निधन के बाद उन्हें रेलवे में नौकरी मिली थी, जिससे वह करीब तीन साल पहले रिटायर हुई थीं. घटना के बाद तृणमूल कांग्रेस के बैरकपुर सांसद पार्थ भौमिक, नैहाटी विधायक सनत डे और अन्य नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर परिवार से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है. यह घटना प्रशासनिक प्रक्रियाओं के दौरान बुजुर्गों पर पड़ने वाले मानसिक दबाव को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है.

यह भी पढ़ें: दुलहस्ती प्रोजेक्ट पर PAK की गीदड़भभकी पर भारत का पलटवार, कहा-'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते'

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Ratna Chakraborty

Trending news

वोटर लिस्ट में नहीं था नाम... SIR सुनवाई में बुजुर्ग महिला की हार्ट अटैक से हुई मौत
Ratna Chakraborty
वोटर लिस्ट में नहीं था नाम... SIR सुनवाई में बुजुर्ग महिला की हार्ट अटैक से हुई मौत
महाराष्ट्र कांग्रेस उपाध्यक्ष हिदायतुल्लाह पटेल पर चाकू से हमला, इलाज के दौरान मौत
Maharashtra Congress leader murder
महाराष्ट्र कांग्रेस उपाध्यक्ष हिदायतुल्लाह पटेल पर चाकू से हमला, इलाज के दौरान मौत
कांग्रेस ने बीजेपी से कर लिया गठबंधन, महाराष्ट्र में इस सीट पर हुआ ऐतिहासिक 'खेला'?
BJP Congress alliance
कांग्रेस ने बीजेपी से कर लिया गठबंधन, महाराष्ट्र में इस सीट पर हुआ ऐतिहासिक 'खेला'?
मैंने चिकन खाना छोड़ दिया..SC में कपिल सिब्बल ने क्यों कहा ऐसा? कोर्ट में सुनवाई जारी
Stray dogs
मैंने चिकन खाना छोड़ दिया..SC में कपिल सिब्बल ने क्यों कहा ऐसा? कोर्ट में सुनवाई जारी
ऐसा तो सोचा भी नहीं होगा! भाजपा और ओवैसी की पार्टी ने कर लिया गठबंधन
Maharastra News
ऐसा तो सोचा भी नहीं होगा! भाजपा और ओवैसी की पार्टी ने कर लिया गठबंधन
कर्नाटक में BJP की महिला कार्यकर्ता के साथ बर्बरता, पुलिस हिरासत में फाड़े गए कपड़े
Karnataka News
कर्नाटक में BJP की महिला कार्यकर्ता के साथ बर्बरता, पुलिस हिरासत में फाड़े गए कपड़े
जम्मू में जड़ से खत्म होगा आतंकवाद, CIK ने तोड़ी आतंकियों की कमर, थर्राए टेररिस्ट
jammu kashmir news
जम्मू में जड़ से खत्म होगा आतंकवाद, CIK ने तोड़ी आतंकियों की कमर, थर्राए टेररिस्ट
महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में छात्रा की रैगिंग, जबरन पढ़वाई नमाज
Maharashtra Ragging Case
महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में छात्रा की रैगिंग, जबरन पढ़वाई नमाज
250 साल पुरानी है वो मस्जिद, जिसके पास चला MCD का बुलडोजर, किसने बनवाई थी?
Faiz e Ilahi Masjid
250 साल पुरानी है वो मस्जिद, जिसके पास चला MCD का बुलडोजर, किसने बनवाई थी?
ऑपरेशन सिंदूर पर तब तो... अमेरिका के वेनेजुएला ऐक्शन पर खुलकर बोला भारत
US Venezuela Tension
ऑपरेशन सिंदूर पर तब तो... अमेरिका के वेनेजुएला ऐक्शन पर खुलकर बोला भारत