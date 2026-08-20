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बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय में देर रात भारी हंगामा, SFI-ABVP कार्यकर्ताओं की झड़प में कई घायल; परिसर में फैला तनाव

कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय में FSI और ABVP के छात्रों के बीच झड़प की खबर सामने आई है. इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार चल रहा है. दोनों पक्षों ने जादवपुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 20, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 01:32 PM IST
बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय में देर रात भारी हंगामा, SFI-ABVP कार्यकर्ताओं की झड़प में कई घायल; परिसर में फैला तनाव
Image Credit: जादवपुर विश्वविद्यालय के परिसर में तनाव फैला है. (फोटो- एक्स)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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