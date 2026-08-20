/बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय में देर रात भारी हंगामा, SFI-ABVP कार्यकर्ताओं की झड़प में कई घायल; परिसर में फैला तनाव

कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय में बुधवार देर रात भारी हंगामा देखने को मिला. विश्वविद्यालय परिसर में बहस के बाद स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद तनाव जारी है.
इस झड़प में कई छात्रों के घायल होने की खबर है, जिन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जाता है कि झगड़े की वजह फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स यूनियन यानी एफईटीएसयू की जनरल बॉडी मीटिंग बनी. SFI ने आरोप लगाया कि बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद एबीवीपी विश्विद्यालय पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है.
एसएफआई ने आरोप लगाया कि एबीवीपी ने बाहर के लोगों को पैसा दिया और कैंपस में बुलाया, जो नियमों के विरुद्ध है. हालांकि, एबीवीपी का कहना है कि एसएफआई ने समाजवादी एकता केंद्र भारत-कम्युनिस्ट से जुड़े डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (डीएसओ) के कार्यकर्ताओं की मदद से जनरल बॉडी मीटिंग की आड़ में एबीवीपी के पदाधिकारियों पर हमला किया.
झड़प के दौरान घायल हुए कुछ छात्रों का उपचार केपीसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है. इस घटना के बाद फैले तनाव के बीच जादवपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक और अभिनेत्री से नेता बनीं सरबोरी मुखर्जी अस्पताल पहुंचीं और भर्ती छात्रों का हेल्थ अपडेट ली.
इस घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से जादवपुर थाने में एक-दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है. छात्रों की ओर से गुरुवार शाम को एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया है. अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. एबीवीपी की केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य सुभाब्रत अधिकारी ने कहा कि उनके पदाधिकारियों पर हमला सिर्फ एसएफआई कार्यकर्ताओं ने नहीं किया, बल्कि अन्य वामपंथी छात्र समूहों के छात्र भी इसमें शामिल थे. (इनपुट- आईएएनएस)