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'सही समय आते ही लागू होगा UCC', इस राज्य के मंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान; विपक्ष के विरोध पर भी पलटवार

बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया है. दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल की सरकार के पास विकास के तमाम काम हैं और यूसीसी को अपने समय पर लागू किया जाएगा.

Written Byabhinav tripathi
Published: Oct 05, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Oct 05, 2026, 11:05 AM IST
'सही समय आते ही लागू होगा UCC', इस राज्य के मंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान; विपक्ष के विरोध पर भी पलटवार
Image Credit: दिलीप घोष ने विपक्ष पर किया बड़ा पलटवार. (फाइल फोटो)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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