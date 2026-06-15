West Bengal News: पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली, जिसके बाद वहां पर टीएमसी के नेता लोगों के निशाने पर हैं. पिछले कुछ दिनों में टीएमसी के कई दिग्गज नेताओं पर हमले की खबरें आई हैं. इस बीच सोमवार (15 जून) को टीएमसी के वरिष्ठ नेता और एमएलए कुणाल घोष पर अंडे फेंके गए. जिसका वीडियो भी सामने आया है.
दरअसल, यह घटना उस वक्त की है, जब घोष कोलकाता में टीएमसी चीफ और बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर पर जा रहे थे. इसी दौरान चंदन नाम के एक स्थानीय युवक ने घोष पर अंडे फेंके. शख्स ने अपने इस कदम का बचाव भी किया.
#WATCH | Kolkata, West Bengal: A local youth throws an egg on TMC MLA Kunal Ghosh who was leaving from the residence of party chairperson Mamata Banerjee. pic.twitter.com/CHscjF6qFb
— ANI (@ANI) June 15, 2026
अपने ऊपर अंडे फेंके जाने की घटना पर टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने कहा कि सौगत रॉय, शोभनदेव चट्टोपाध्याय, कल्याण बनर्जी, मदन मित्रा और बिमान बनर्जी जैसे सीनियर नेता यहां मौजूद थे. अगर उनके साथ ऐसा हुआ होता तो? यह क्या हो रहा है? क्या ममता दीदी के घर कोई नहीं आएगा? मैं यहां से जा रहा था, लेकिन जब आप लोगों (मीडिया) ने मुझसे रुकने के लिए कहा, तो मैं रुक गया.
टीएमसी नेता पर फेंके गए अंडे के बाद सियासी पारा हाई होता नजर आ रहा है. कुणाल घोष पर अंडा फेंके जाने की घटना पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल का क्या हाल हो रहा है! जब विधायक कुणाल घोष दीदी के आवास से निकल रहे थे और प्रेस से बात कर रहे थे, तो भाजपा के गुंडों ने अंडे फेंके.
आगे उन्होंने कहा कि पुलिस यहां थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया. जब सीआईडी यहां आई थी, तो मैंने बताया था कि दोनों गवाह भाजपा के लोग हैं. उनमें से एक यह युवक था, जो उस समूह का हिस्सा था जो अंडा फेंकने आया था. मैंने पुलिस आयुक्त को फोन किया, यह हो चुका है. 25-30 मिनट हो गए लेकिन कोई नहीं आया, हमारी जान को खतरा है. पश्चिम बंगाल में यही स्थिति है.