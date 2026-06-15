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TMC विधायक कुणाल घोष पर फेंके गए अंडे, ममता बनर्जी के घर जाते समय हुई घटना; सामने आया वीडियो

सोमवार (15 जून) को टीएमसी के वरिष्ठ नेता और एमएलए कुणाल घोष पर अंडे फेंके गए. जिसका वीडियो भी सामने आया है. इस घटना पर कुणाल घोष की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 15, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:19 PM IST
TMC विधायक कुणाल घोष पर फेंके गए अंडे, ममता बनर्जी के घर जाते समय हुई घटना; सामने आया वीडियो
Image Credit: स्क्रीनग्रैब

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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