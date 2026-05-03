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Hindi Newsदेशकाउंटिंग से पहले बंगाल में फिर दहशत, बीजेपी नेता के घर तोड़फोड़ और फायरिंग से हड़कंप; नोआपारा में बवाल

काउंटिंग से पहले बंगाल में फिर दहशत, बीजेपी नेता के घर तोड़फोड़ और फायरिंग से हड़कंप; नोआपारा में बवाल

पश्चिम बंगाल में 4 मई को विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती होने को है. इससे पहले बंगाल के उत्तर 24 परगना के नोआपारा में तनाव उस वक्त फैल गया, जब शनिवार देर रात बीजेपी नेता के घर पर कुछ हमलावरों ने फायरिंग कर दी. इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 03, 2026, 06:44 PM IST
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बीजेपी नेता के घर के बाहर फायरिंग से हड़कंप, फोटो- एएनआई
बीजेपी नेता के घर के बाहर फायरिंग से हड़कंप, फोटो- एएनआई

West Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद अब मतगणना का इंतजार है. बंगाल में कल यानी 4 मई को वोटों की गिनती होगी और 293 विधानसभा सीटों के नतीजे सामने आएंगे. मतगणना से पहले बंगाल के नोआपारा में तनाव फैल गया है. बंगाल के उत्तर 24 परगना के नोआपारा में शनिवार देर रात बीजेपी के संगठनात्मक जिला सचिव कुंदन सिंह के घर पर दो हमलावरों ने फायरिंग कर दी. गनीमत रही कि इसमें किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. 

दरअसल, यह घटना ऐसे समय पर हुई है, जब राज्य में मतगणना के मद्देनजर भारी सुरक्षा बल तैनात है. बीजेपी नेता कुंदन सिंह का दावा है कि हमलावरों का नाम आकाश चौधरी और अमन है. पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है. 

बीजेपी नेता के घर पर गोलीबारी से तनाव 

भाजपा के संगठनात्मक जिला सचिव कुंदन सिंह ने कहा कि दोनों हमलावरों ने उनके घर के बाहर आकर हथियार निकाले और फायरिंग शुरू कर दी. कुंदन सिंह का दावा है कि दोनों आरोपी काफी पहले इलाके में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. बीजेपी नेता ने कहा कि रात में ये दोनों मेरे घर के बाहर आए, हथियार निकाले और गोली चलाने लगे. तृणमूल कांग्रेस चुनाव में हार गई है, इसलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश की जा रही है.

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बीजेपी नेता का पुलिस पर आरोप 

पूर्व सांसद और नोआपार से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने पुलिस पर आरोप जड़े हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं को सुरक्षा नहीं दे रही है. बीजेपी नेता का दावा है कि ये दोनों आरोपी चुनाव के दौरान नशीले पदार्थ बेचते थे. इससे पहले भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था. उन्होंने कहा कि पुलिस के पास वीडियो है, बावजूद इसके कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई है. पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से फेल है. 

यह भी पढ़ें: 'दिल्ली से आओ, 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे...', परिणाम से पहले फाल्टा सीट पर छिड़ी तकरार, अभिषेक ने भाजपा को ललकारा

आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार 

गौरतलब है कि शनिवार रात हुई घटना पर पुलिस की प्रतिक्रिया सामने आई है. बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसी (उत्तर) वाशिम खान की ओर से बताया गया कि इस पूरे मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. दोनों आरोपियों को बैरकपुर सब-डिविजनल कोर्ट में पेश किया जाएगा. मतगणना से ठीक पहले हुई इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे है. (सोर्स- एएनआई)

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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